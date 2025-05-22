Währungen / ERIE
ERIE: Erie Indemnity Company - Class A
318.50 USD 1.12 (0.35%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ERIE hat sich für heute um -0.35% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 317.74 bis zu einem Hoch von 321.24 gehandelt.
Verfolgen Sie die Erie Indemnity Company - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
317.74 321.24
Jahresspanne
317.74 544.49
- Vorheriger Schlusskurs
- 319.62
- Eröffnung
- 319.62
- Bid
- 318.50
- Ask
- 318.80
- Tief
- 317.74
- Hoch
- 321.24
- Volumen
- 103
- Tagesänderung
- -0.35%
- Monatsänderung
- -10.31%
- 6-Monatsänderung
- -23.69%
- Jahresänderung
- -40.51%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K