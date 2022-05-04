오류, 버그, 질문 - 페이지 799 1...792793794795796797798799800801802803804805806...3184 새 코멘트 Dmitriy Parfenovich 2012.08.06 13:04 #7981 marketeer : 나는 종종 mql5.com 페이지의 오른쪽 상단 모서리 에 있는 서비스 데스크에서 내 티켓에 변경 사항이 있음을 암시하는 버그 아이콘을 봅니다. 거기 가는데 변화가 없어요. 이건 괜찮아? 나는 그것이 버그라고 생각하지 않습니다. 그것은 저에게도 마찬가지입니다. 아마도 SD에서 메시지를 읽을 때 팝업됩니다. 하지만 이 애플리케이션에 대한 작업이 진행 중이라는 것은 분명합니다. :) [삭제] 2012.08.06 13:14 #7982 tol64 : 즉, 외부 매개변수가 없는 경우에도 Market Watch 창에서 사용 가능한 기호 중에서 최상의 결과를 선택해야 합니다. 하나의 문자만 있는 경우에는 둘 이상의 문자가 있어야 한다는 메시지를 로그에 출력합니다. 그래서? )) 추신 비록 아니요. 사용 가능한 문자가 하나만 있더라도 사용 가능한 문자에 대한 모든 결과를 표시하기만 하면 됩니다. 아이디어에 따르면 이 경우 모든 기호와 선택한 모든 매개변수에 대해 최적화를 수행해야 합니다. 간단히 이렇게: 행위 a - 몇 개의 문자 및 매개변수 없음 b - 하나의 기호와 여러 개의 선택된 매개변수(최소 1개) c - 여러 문자 및 선택한 매개변수(최소 1개) 우리는하지 않습니다 d - 하나의 문자와 매개변수 없음(이상적으로는 동일하지만 일반 모드로 이동) [삭제] 2012.08.06 13:16 #7983 marketeer : mql5.com 페이지의 오른쪽 상단 모서리 에 있는 서비스 데스크에서 내 티켓에 변경 사항이 있음을 암시하는 버그 아이콘을 종종 봅니다. 나는 거기에 가는데 변화가 없다. 이건 괜찮아? 이것은 정상입니다. 응용 프로그램에 변경 사항이 있지만 개발자 수준(귀하를 위한 토론이 아님)에 있으므로 변경 사항이 표시되지 않습니다. Stanislav Korotky 2012.08.06 15:23 #7984 fyords : 나는 그것이 버그라고 생각하지 않습니다. 그것은 저에게도 마찬가지입니다. 아마도 SD에서 메시지를 읽을 때 팝업됩니다. 하지만 이 애플리케이션에 대한 작업이 진행 중이라는 것은 분명합니다. :) 오 글쎄. ;-) IMHO, 이것은 버그입니다. 변경 사항을 볼 수 없기 때문에 알림을 수행할 필요가 없기 때문입니다. 알림은 사용 가능한 변경 사항에 익숙해져야 한다는 신호를 주기 위한 것입니다. 그렇지 않으면, 그들은 그런 식으로 여러 번 찔릴 것이고, 그들이 정말로 무언가(보이는 것)에 대답할 때를 포함하여 거기에 가서 도대체 무엇을 생각해야 하는지 생각하게 될 것입니다. AlexCul 2012.08.07 05:54 #7985 marketeer : 클라우드에 들어가려면 mql5.com에서 로그인 비밀번호를 입력하거나 컨텍스트 메뉴를 통해 클라우드 에이전트 사용을 비활성화해야 한다고 가정합니다. MQL5에 등록하고 챔피언십 등록을 위해 내 데이터를 업로드했습니다. 동시에 "파일" 섹션에서 제 컨테스트 계정 번호(스크린샷 참조)와 서버를 보냈습니다. access.metatrader5.com:443 내가 지금 사용하고 있습니다. 에이전트 - 로컬 전용. 클라우드 및 원격 에이전트 - 비활성화됨. 그러나 오류가 지속됩니다. 나는 올빼미를 선택하고 테스트 할 수 없습니다. 곧 챔피언... 이 nauta에서 이 오류를 수정하는 방법을 알려주세요. 시간이 얼마 남지 않았습니다. 말하다!!! 부탁해. 덕분에. 스크린샷이 첨부되어 있습니다. XP 운영 체제. MetaTrader 5 전략 테스터 새로운 파이어버드 EA 흥미로운 것 Test Account 2012.08.07 08:19 #7986 AlexCul : 에이전트 - 로컬 전용. 클라우드 및 원격 에이전트 - 비활성화됨. 그러나 오류가 지속됩니다. 나는 올빼미를 선택하고 테스트 할 수 없습니다. 곧 챔피언... 이 nauta에서 이 오류를 수정하는 방법을 알려주세요. 시간이 얼마 남지 않았습니다. 말하다!!! 부탁해. 클라이언트 단말 및 테스트 에이전트 의 빌드 번호 를 확인하고 보고합니다. Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Состояние клиентского терминала www.mql5.com Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Состояние клиентского терминала - Документация по MQL5 Stanislav Korotky 2012.08.07 15:48 #7987 로그에 "0x0000000050213480에 대한 액세스 위반 쓰기" 오류가 정기적으로 나타나기 시작했습니다. 칠면조 중 하나를 편집한 후 표시되지만 차트에서 다른 칠면조에 대해 이미 빠졌습니다(현재 변경하지 않음). 빌드 687, 64, Win7. 추신: 이것은 내가 칠면조의 프로필을 작성하려고 시도한 후에 나타난 것이 중요할 수 있습니다. PPS 터미널과 편집기를 다시 시작하면 치료되지 않습니다. Ilyas 2012.08.07 15:55 #7988 marketeer : 로그에 "0x0000000050213480에 대한 액세스 위반 쓰기" 오류가 정기적으로 나타나기 시작했습니다. 칠면조 중 하나를 편집한 후 표시되지만 차트에서 다른 칠면조에 대해 이미 빠졌습니다(현재 변경하지 않음). 빌드 687, 64, Win7. 추신: 이것은 내가 칠면조의 프로필을 작성하려고 시도한 후에 나타난 것이 중요할 수 있습니다. PPS 터미널 및 편집기를 다시 시작하면 치료되지 않습니다. 서비스 데스크에 요청을 작성해 주시면 업데이트된 컴파일러를 보내드리겠습니다. Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! www.mql5.com Ваше сообщение сразу станет доступно нашим отделам тестирования, технической поддержки и разработчикам торговой платформы. Stanislav Korotky 2012.08.07 16:02 #7989 mql5 : 서비스 데스크에 요청을 작성해 주시면 업데이트된 컴파일러를 보내드리겠습니다. #455597. ilunga 2012.08.07 16:23 #7990 여러분, 무엇이 잘못되었는지 지적해 주십시오. #include <Trade\SymbolInfo.mqh> CSymbolInfo m_sym; double bar_info[ 2 ]; bool a; int OnInit () { m_sym.Name( "EURUSD" ); a = false ; return ( 0 ); } void OnTick () { if (a) return ; a = true ; BUY_pending( "EURUSD" ); } uint BUY_pending( string symbol) { CopyHigh (symbol, PERIOD_D1 , 0 , 2 , bar_info); // готовим запрос MqlTradeRequest request; ZeroMemory (request); request.action = TRADE_ACTION_PENDING ; request.magic = 0 ; request.symbol = symbol; request.volume = 1 ; request.price = bar_info[ 1 ] + 500 * _Point ; request.sl = 1.0 ; request.tp = bar_info[ 1 ] + 500 * _Point + 1000 * _Point ; request.deviation = 10 ; request.type = ORDER_TYPE_BUY_STOP ; request.type_filling = ORDER_FILLING_FOK ; MqlTradeResult result; OrderSend (request,result); Print ( IntegerToString (result.retcode)); return (result.retcode); } 전문가의 테스트 코드는 위에 있습니다. 결론은 이렇습니다. EURUSD에서 테스트를 시작 하면 모든 것이 정상이며 주문이 완료됩니다. 다른 쌍에서 시작하면 오류 10016이 발생합니다(잘못된 중지). 추신: 2012년 1월 1일 출시 예정이며 가격은 약 1.3입니다. EURUSD에서 실행할 때: 2012.01.02 09:00:00 정지 매수 1.00 EURUSD at 1.29720 sl: 1.00000 tp: 1.30720 (1.29220 / 1.29241 / 1.29220) GBPUSD에서 실행할 때: 2012.01.02 09:00:00 매수 정지 실패 1.00 EURUSD at 1.29720 sl: 1.00000 tp: 1.30720 [잘못된 정지] Errors, bugs, questions 오류 4756 [ARCHIVE!] 포럼을 어지럽히 지 1...792793794795796797798799800801802803804805806...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
나는 종종 mql5.com 페이지의 오른쪽 상단 모서리 에 있는 서비스 데스크에서 내 티켓에 변경 사항이 있음을 암시하는 버그 아이콘을 봅니다. 거기 가는데 변화가 없어요. 이건 괜찮아?
나는 그것이 버그라고 생각하지 않습니다. 그것은 저에게도 마찬가지입니다. 아마도 SD에서 메시지를 읽을 때 팝업됩니다.
하지만 이 애플리케이션에 대한 작업이 진행 중이라는 것은 분명합니다. :)
즉, 외부 매개변수가 없는 경우에도 Market Watch 창에서 사용 가능한 기호 중에서 최상의 결과를 선택해야 합니다. 하나의 문자만 있는 경우에는 둘 이상의 문자가 있어야 한다는 메시지를 로그에 출력합니다.
그래서? ))
추신 비록 아니요. 사용 가능한 문자가 하나만 있더라도 사용 가능한 문자에 대한 모든 결과를 표시하기만 하면 됩니다.
아이디어에 따르면 이 경우 모든 기호와 선택한 모든 매개변수에 대해 최적화를 수행해야 합니다.
간단히 이렇게:
행위
a - 몇 개의 문자 및 매개변수 없음
b - 하나의 기호와 여러 개의 선택된 매개변수(최소 1개)
c - 여러 문자 및 선택한 매개변수(최소 1개)
우리는하지 않습니다
d - 하나의 문자와 매개변수 없음(이상적으로는 동일하지만 일반 모드로 이동)
클라우드에 들어가려면 mql5.com에서 로그인 비밀번호를 입력하거나 컨텍스트 메뉴를 통해 클라우드 에이전트 사용을 비활성화해야 한다고 가정합니다.
MQL5에 등록하고 챔피언십 등록을 위해 내 데이터를 업로드했습니다. 동시에 "파일" 섹션에서 제 컨테스트 계정 번호(스크린샷 참조)와 서버를 보냈습니다.access.metatrader5.com:443
내가 지금 사용하고 있습니다.
에이전트 - 로컬 전용. 클라우드 및 원격 에이전트 - 비활성화됨. 그러나 오류가 지속됩니다. 나는 올빼미를 선택하고 테스트 할 수 없습니다. 곧 챔피언... 이 nauta에서 이 오류를 수정하는 방법을 알려주세요. 시간이 얼마 남지 않았습니다. 말하다!!! 부탁해.
덕분에. 스크린샷이 첨부되어 있습니다.
로그에 "0x0000000050213480에 대한 액세스 위반 쓰기" 오류가 정기적으로 나타나기 시작했습니다. 칠면조 중 하나를 편집한 후 표시되지만 차트에서 다른 칠면조에 대해 이미 빠졌습니다(현재 변경하지 않음). 빌드 687, 64, Win7.
추신: 이것은 내가 칠면조의 프로필을 작성하려고 시도한 후에 나타난 것이 중요할 수 있습니다.
PPS 터미널과 편집기를 다시 시작하면 치료되지 않습니다.
서비스 데스크에 요청을 작성해 주시면 업데이트된 컴파일러를 보내드리겠습니다.
여러분, 무엇이 잘못되었는지 지적해 주십시오.
전문가의 테스트 코드는 위에 있습니다. 결론은 이렇습니다.
EURUSD에서 테스트를 시작 하면 모든 것이 정상이며 주문이 완료됩니다.
다른 쌍에서 시작하면 오류 10016이 발생합니다(잘못된 중지).
추신: 2012년 1월 1일 출시 예정이며 가격은 약 1.3입니다.
EURUSD에서 실행할 때:
2012.01.02 09:00:00 정지 매수 1.00 EURUSD at 1.29720 sl: 1.00000 tp: 1.30720 (1.29220 / 1.29241 / 1.29220)
GBPUSD에서 실행할 때:
2012.01.02 09:00:00 매수 정지 실패 1.00 EURUSD at 1.29720 sl: 1.00000 tp: 1.30720 [잘못된 정지]