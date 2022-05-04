오류, 버그, 질문 - 페이지 795 1...788789790791792793794795796797798799800801802...3184 새 코멘트 Igor Maslov 2012.08.03 06:20 #7941 그런데도 업데이트 후 테스트 결과가 왜 이렇게 많이 바뀌었을까요? 나는 지금 하루 동안 원인을 찾으려고 노력했지만 이해가 되지 않습니다. 논리, 변수 등 - 다 똑같아도 결과는 몇십번이고 수십번 차이가 난다. 문제는 업그레이드 전후의 결과를 직접 비교할 수 없다는 사실로 인해 복잡합니다. 이전 버전은 영원히 침몰했습니다. 그러므로 말하지 마십시오. 여기에서는 이와 같았지만 여기에서는 그랬습니다. 그리고 일반적으로 나머지는 모두 중범죄인 반면, 아마도 나만 킁킁거리고 있는 것일까요? Olegs Kucerenko 2012.08.03 06:47 #7942 충돌이 발생하기 전에 몇 가지 최적화를 거쳤습니다. 글쎄, 일반적으로 중요한 것은 거래 수가 수정되었고 모든 것이 최고로 잘 작동했다는 것입니다. 실제로 이미 설명한 것처럼 동일한 최적화를 실행하면 패스의 수는 1280.10K입니다. 예, 끓이지 마십시오. 내일 새 빌드가 있습니다. Igor Maslov 2012.08.03 08:04 #7943 그건 그렇고, 터미널은 나를 위해 충돌하지 않았습니다. 그럼에도 불구하고 1280은 초기 매개변수를 결합하여 벽을 능가했습니다. 그게 걱정이 아니라 전/후 결과의 차이입니다. 거래의 수는 그리 많지 않습니다. 다른 모든 것은 끝이 보이지 않도록 표류했습니다. 진짜 설명도 못함... Alexey Petrov 2012.08.03 08:18 #7944 sergeev : 이상한 도움. 그는 어디에서 왔니? 이것은 도움말의 오래된 버전이며 이제다르게 작성되었습니다. Olegs Kucerenko 2012.08.03 08:20 #7945 7k에서 512개의 패스를 실행한 다음 오류가 발생합니다(스크린샷은 여기). XP는 512에서 고정되지만 훨씬 더 오래 맹세하지는 않지만 같은 것입니다. [삭제] 2012.08.03 14:17 #7946 Alexx : 이것은 도움말의 오래된 버전이며 이제다르게 작성되었습니다. 인증서에 관한 것이 아니라 "반품"이있는 교환 주문이 작동하지 않습니다. 이것을 내준다 가장 불쾌한 점은 변경할 때마다 "반환"이 기본값이라는 것입니다. [삭제] 2012.08.03 14:52 #7947 더. 현재 가격 아래 클릭 Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства ордеров www.mql5.com Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства ордеров - Документация по MQL5 Stanislav Korotky 2012.08.03 22:28 #7948 계산에서 "동결" 대출이란 무엇입니까? 사용된 클라우드 에이전트. 여기 어떤 문서에서도 가격을 본 적이 없습니다. 가치가 있다면 대출을 상각해야 합니까? Renat Fatkhullin 2012.08.03 22:36 #7949 marketeer : 계산에서 "동결" 대출이란 무엇입니까? 사용된 클라우드 에이전트. 여기 어떤 문서에서도 가격을 본 적이 없습니다. 가치가 있다면 대출을 상각해야 합니까? 클라우드 네트워크 사용을 위해 동결된 금액은 하루 안에 누적되어 한 번의 작업으로 제거됩니다. 이것은 여러 번 발사하는 동안 소량을 생산하지 않기 위해 수행됩니다. Renat Fatkhullin 2012.08.03 22:37 #7950 GT788 : 인증서에 관한 것이 아니라 "반품"이있는 교환 주문이 작동하지 않습니다. 이것을 내준다 가장 불쾌한 점은 변경할 때마다 "반환"이 기본값이라는 것입니다. Alpari 서버에 있습니까? 서버 업데이트를 2빌드로 미뤘고 기능 면에서 터미널이 조금 앞서갔다. 주말에 업데이트되면 모든 것이 제자리에 놓일 것입니다. 1...788789790791792793794795796797798799800801802...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
충돌이 발생하기 전에 몇 가지 최적화를 거쳤습니다.
글쎄, 일반적으로 중요한 것은 거래 수가 수정되었고 모든 것이 최고로 잘 작동했다는 것입니다.
실제로 이미 설명한 것처럼 동일한 최적화를 실행하면 패스의 수는 1280.10K입니다.
예, 끓이지 마십시오. 내일 새 빌드가 있습니다.
이상한 도움. 그는 어디에서 왔니?
7k에서 512개의 패스를 실행한 다음 오류가 발생합니다(스크린샷은 여기).
XP는 512에서 고정되지만 훨씬 더 오래 맹세하지는 않지만 같은 것입니다.
이것은 도움말의 오래된 버전이며 이제다르게 작성되었습니다.
인증서에 관한 것이 아니라 "반품"이있는 교환 주문이 작동하지 않습니다. 이것을 내준다
가장 불쾌한 점은 변경할 때마다 "반환"이 기본값이라는 것입니다.
더. 현재 가격 아래 클릭
계산에서 "동결" 대출이란 무엇입니까? 사용된 클라우드 에이전트. 여기 어떤 문서에서도 가격을 본 적이 없습니다. 가치가 있다면 대출을 상각해야 합니까?
클라우드 네트워크 사용을 위해 동결된 금액은 하루 안에 누적되어 한 번의 작업으로 제거됩니다.
이것은 여러 번 발사하는 동안 소량을 생산하지 않기 위해 수행됩니다.
Alpari 서버에 있습니까?
서버 업데이트를 2빌드로 미뤘고 기능 면에서 터미널이 조금 앞서갔다. 주말에 업데이트되면 모든 것이 제자리에 놓일 것입니다.