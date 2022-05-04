오류, 버그, 질문 - 페이지 793 1...786787788789790791792793794795796797798799800...3184 새 코멘트 Dmitriy Parfenovich 2012.08.02 14:31 #7921 marketeer : 클라우드에서 에이전트를 사용하여 최적화를 실행하는 방법은 무엇입니까? 클라우드에 로그인하면 클라우드 4개 분량의 글이 준비됩니다. 컨텍스트 메뉴에서 사용 -> Mql5 Cloud Network 옵션이 활성화됩니다. 그러나 최적화가 시작되면 로컬 에이전트만 작동하고 클라우드 에이전트가 모든 것을 작성하면 쓰기가 실패합니다. 터미널을 업데이트하셨습니까? 무슨 빌드? 네트워크 에이전트와 함께 했습니다. 모든 것이 업데이트될 때까지는 작동하지 않았습니다. Dmitriy Parfenovich 2012.08.02 14:37 #7922 하나가 있습니까? Olegs Kucerenko 2012.08.02 14:41 #7923 fyords : 하나가 있습니까? 오랫동안 이런 일이 없었습니다. 화살표는 정확히, 표시가 나타났습니다. 언제인지 기억이 나지 않습니다. Stanislav Korotky 2012.08.02 14:46 #7924 Karlson : 로그가 보이지 않는 이유는 무엇입니까? 켜져있는 것 같아서 로그인했습니다 ... 터미널 업데이트 - 획득. 그리고 최적화되었다고 주장하지만 이제 특정 실행을 두 번 클릭하면 테스터가 어떤 이유로 멈춥니다. 로그에 단일 패스가 시작되었다고 표시되고 중지 버튼이 비활성화 되고 진행 표시기 가 비어 있고 아무 일도 일어나지 않습니다. 나머지 터미널은 작동 중입니다. Olegs Kucerenko 2012.08.02 14:50 #7925 예 .. 우리는 이미 3 페이지를 작성했습니다. 똑같은 것입니다. Renat Fatkhullin 2012.08.02 16:02 #7926 Valmars : 메인 개발자에게 이런 말을 듣는 것이 이상합니다. 터미널 사용 설명서에서: 증거금 수준 — 증거금 금액에 대한 이 계정에서 사용할 수 있는 자금 금액의 백분율 비율( 자본 / 증거금 * 100 ) 내가 틀렸다는 것이 밝혀졌습니다. 피상적인 평가를 해서 죄송합니다, 제가 부주의하게 보았습니다. 테스트 차트는 실제로 계정 부하가 아닌 마진 수준을 보여줍니다. 정답: 2010년 이후 IBM의 주가가 125달러에서 208달러로 보증금을 초과하여 상승하면서 증거금 수준이 떨어지고 있습니다. CFD 마진은 자산 가치에 따라 달라지므로 자산 가격이 상승하면 마진 요구 사항도 증가합니다. 이 경우 주가의 상승폭은 대차대조표의 상승폭보다 훨씬 높았다. Andrey Sharov 2012.08.02 16:48 #7927 이 PR을 본 적이 있습니까? 내일 나는 백만장자를 깨울거야... Renat Fatkhullin 2012.08.02 16:57 #7928 Ashes : 이 PR을 본 적이 있습니까? 내일 나는 백만장자를 깨울거야... 이 오류는 표시용이며 재정에는 영향을 미치지 않습니다. 이제 모든 것을 해결하겠습니다. Mykola Demko 2012.08.02 17:00 #7929 Renat : 내가 틀렸다는 것이 밝혀졌습니다. 피상적인 평가를 해서 죄송합니다, 제가 부주의하게 보았습니다. 테스트 차트는 실제로 계정 부하가 아닌 마진 수준을 보여줍니다. 정답: 2010년 이후 IBM의 주가가 125달러에서 208달러로 보증금을 초과하여 상승하면서 증거금 수준이 떨어지고 있습니다. CFD 마진은 자산 가치에 따라 달라지므로 자산 가격이 상승하면 마진 요구 사항도 증가합니다. 이 경우 주가의 상승폭은 대차대조표의 상승폭보다 훨씬 높았다. 나중에 다시 읽는 사람이 걸리지 않도록 잘못된 글에 링크를 걸어두는 것이 남아 있습니다. https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page805 Renat Fatkhullin 2012.08.02 17:02 #7930 Urain : 나중에 다시 읽는 사람이 걸리지 않도록 잘못된 글에 링크를 걸어두는 것이 남아 있습니다. https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page805 예, 추가되었습니다. 1...786787788789790791792793794795796797798799800...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
클라우드에서 에이전트를 사용하여 최적화를 실행하는 방법은 무엇입니까? 클라우드에 로그인하면 클라우드 4개 분량의 글이 준비됩니다. 컨텍스트 메뉴에서 사용 -> Mql5 Cloud Network 옵션이 활성화됩니다. 그러나 최적화가 시작되면 로컬 에이전트만 작동하고 클라우드 에이전트가 모든 것을 작성하면 쓰기가 실패합니다.
하나가 있습니까?
하나가 있습니까?
오랫동안 이런 일이 없었습니다.
화살표는 정확히, 표시가 나타났습니다. 언제인지 기억이 나지 않습니다.
로그가 보이지 않는 이유는 무엇입니까? 켜져있는 것 같아서 로그인했습니다 ...
메인 개발자에게 이런 말을 듣는 것이 이상합니다. 터미널 사용 설명서에서:
증거금 수준 — 증거금 금액에 대한 이 계정에서 사용할 수 있는 자금 금액의 백분율 비율( 자본 / 증거금 * 100 )
내가 틀렸다는 것이 밝혀졌습니다. 피상적인 평가를 해서 죄송합니다, 제가 부주의하게 보았습니다.
테스트 차트는 실제로 계정 부하가 아닌 마진 수준을 보여줍니다.
정답: 2010년 이후 IBM의 주가가 125달러에서 208달러로 보증금을 초과하여 상승하면서 증거금 수준이 떨어지고 있습니다. CFD 마진은 자산 가치에 따라 달라지므로 자산 가격이 상승하면 마진 요구 사항도 증가합니다. 이 경우 주가의 상승폭은 대차대조표의 상승폭보다 훨씬 높았다.
이 PR을 본 적이 있습니까?
내일 나는 백만장자를 깨울거야...
이 PR을 본 적이 있습니까?
내일 나는 백만장자를 깨울거야...
내가 틀렸다는 것이 밝혀졌습니다. 피상적인 평가를 해서 죄송합니다, 제가 부주의하게 보았습니다.
테스트 차트는 실제로 계정 부하가 아닌 마진 수준을 보여줍니다.
정답: 2010년 이후 IBM의 주가가 125달러에서 208달러로 보증금을 초과하여 상승하면서 증거금 수준이 떨어지고 있습니다. CFD 마진은 자산 가치에 따라 달라지므로 자산 가격이 상승하면 마진 요구 사항도 증가합니다. 이 경우 주가의 상승폭은 대차대조표의 상승폭보다 훨씬 높았다.
나중에 다시 읽는 사람이 걸리지 않도록 잘못된 글에 링크를 걸어두는 것이 남아 있습니다.
https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page805
나중에 다시 읽는 사람이 걸리지 않도록 잘못된 글에 링크를 걸어두는 것이 남아 있습니다.
https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page805