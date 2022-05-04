오류, 버그, 질문 - 페이지 396

Lizar :

개발자에게 질문합니다. 이전에는 "적용 대상" 메뉴의 지표 속성에서 나열된 모든 항목 외에도 "첫 번째 지표의 데이터"를 선택할 수 있었습니다. 지금은 할 수 없습니다.

어떤 이유로 제거 되었습니까?

이 기능은 제거되지 않았습니다. 도움말 :


 
alexey_petrov :

힌트를 얻었습니다.
 

개발자 또는 지식이 풍부한 사람이 내 질문에 대답합니다.

미리 감사드립니다.

 
Dima_S :

다음 표시기 옵션 (빨간색 원)을 프로그래밍 방식으로 설정할 수 있습니까?

아니요.
 
antt :
아니요.
그리고 예정에 없는 건가요?
개발자!

Pliz는 Kaspersky 바이러스 백신으로 업데이트 시스템을 친구로 만드십시오(제 경우에는 KIS 2011)!!!!

이거 보면 오줌도 없고, 그런데 2연속 업데이트.

새 빌드로 업데이트한 후 프로세스가 목록에 멈추고 CPU가 최대로 소모되지만 의미가 없습니다(터미널이 완전히 그리지 않거나 시도조차 하지 않음).

동시에 프로세스는 목록에 매달려 있어 강력한 폭탄으로 제거할 수 없습니다.

이전 빌드에서 KIS 보호를 재부팅하고 중지하여 문제를 제거했습니다. 이제 이들 중 어느 것이 출시에 특히 도움이 되는지/방해하는지 확인하기로 결정했습니다.

보호 기능이 작동을 멈춘 후 터미널을 시작할 수 있게 되었습니다(보호 기능은 후속 출시에 영향을 미치지 않음).

추신

터미널용 바이러스 백신에서는 개인적으로 접근할 수 있는 모든 것이 허용되며, 아마도 더 이상 허용할 수 없을 것입니다(일부 유형의 제어를 끄지 않는 한) ...

KAV 8.0은 새 빌드로 업데이트하기에 아주 정상적이며 새 빌드를 처음 시작할 때 전혀 문제가 없습니다.

 

여기에서 찾았습니다.

 
TEXX :

여기에서 찾았습니다.

  • 가격 — 거래 가격, 그 결과 포지션이 열렸습니다. 오픈 포지션이 여러 거래의 결과인 경우 이 필드는 가중 평균 가격을 표시합니다. (거래 가격 1 * 거래량 1 + ... + 거래 가격 N * 거래량 N) / (거래량 1 + ... + 거래량 N);
    •  
    Yedelkin :

  • 솔직히 좀 개소리야....

    염소 소년은 어떻습니까?!

    TEXX :

    솔직히 좀 개소리야....

    염소 소년은 어떻습니까?!

    이것은 정상이며 처음에는 그렇지 않은 것 같았습니다. SD에 응용 프로그램을 작성했습니다. :)

    공식을 보고 MT4(MT5가 아님, 참고)에서 약간 계산한 후 개발자와 재계산이 필요하다는 데 동의했습니다.

