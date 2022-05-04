오류, 버그, 질문 - 페이지 396 1...389390391392393394395396397398399400401402403...3184 새 코멘트 Alexey Petrov 2011.05.25 09:01 #3951 Lizar : 개발자에게 질문합니다. 이전에는 "적용 대상" 메뉴의 지표 속성에서 나열된 모든 항목 외에도 "첫 번째 지표의 데이터"를 선택할 수 있었습니다. 지금은 할 수 없습니다. 어떤 이유로 제거 되었습니까? 이 기능은 제거되지 않았습니다. 도움말 : Konstantin Gruzdev 2011.05.25 09:42 #3952 alexey_petrov : 이 기능은 제거되지 않았습니다. 도움말 : 힌트를 얻었습니다. Dmitriy Skub 2011.05.25 14:15 #3953 개발자 또는 지식이 풍부한 사람이 내 질문에 대답합니다. 미리 감사드립니다. Anton 2011.05.25 14:24 #3954 Dima_S : 다음 표시기 옵션 (빨간색 원)을 프로그래밍 방식으로 설정할 수 있습니까? 아니요. Dmitriy Skub 2011.05.25 14:30 #3955 antt : 아니요. 그리고 예정에 없는 건가요? [삭제] 2011.05.25 19:35 #3956 개발자! Pliz는 Kaspersky 바이러스 백신으로 업데이트 시스템을 친구로 만드십시오(제 경우에는 KIS 2011)!!!! 이거 보면 오줌도 없고, 그런데 2연속 업데이트. 새 빌드로 업데이트한 후 프로세스가 목록에 멈추고 CPU가 최대로 소모되지만 의미가 없습니다(터미널이 완전히 그리지 않거나 시도조차 하지 않음). 동시에 프로세스는 목록에 매달려 있어 강력한 폭탄으로 제거할 수 없습니다. 이전 빌드에서 KIS 보호를 재부팅하고 중지하여 문제를 제거했습니다. 이제 이들 중 어느 것이 출시에 특히 도움이 되는지/방해하는지 확인하기로 결정했습니다. 보호 기능이 작동을 멈춘 후 터미널을 시작할 수 있게 되었습니다(보호 기능은 후속 출시에 영향을 미치지 않음). 추신 터미널용 바이러스 백신에서는 개인적으로 접근할 수 있는 모든 것이 허용되며, 아마도 더 이상 허용할 수 없을 것입니다(일부 유형의 제어를 끄지 않는 한) ... KAV 8.0은 새 빌드로 업데이트하기에 아주 정상적이며 새 빌드를 처음 시작할 때 전혀 문제가 없습니다. 메타에디터 빌드 1490 주릭 논의 Сергей Исаев 2011.05.25 21:22 #3957 여기에서 찾았습니다. Yedelkin 2011.05.25 21:27 #3958 TEXX : 여기에서 찾았습니다. 가격 — 거래 가격, 그 결과 포지션이 열렸습니다. 오픈 포지션이 여러 거래의 결과인 경우 이 필드는 가중 평균 가격을 표시합니다. (거래 가격 1 * 거래량 1 + ... + 거래 가격 N * 거래량 N) / (거래량 1 + ... + 거래량 N); Сергей Исаев 2011.05.25 23:35 #3959 Yedelkin : 솔직히 좀 개소리야.... 염소 소년은 어떻습니까?! [삭제] 2011.05.26 05:31 #3960 TEXX : 솔직히 좀 개소리야.... 염소 소년은 어떻습니까?! 이것은 정상이며 처음에는 그렇지 않은 것 같았습니다. SD에 응용 프로그램을 작성했습니다. :) 공식을 보고 MT4(MT5가 아님, 참고)에서 약간 계산한 후 개발자와 재계산이 필요하다는 데 동의했습니다. 1...389390391392393394395396397398399400401402403...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
개발자에게 질문합니다. 이전에는 "적용 대상" 메뉴의 지표 속성에서 나열된 모든 항목 외에도 "첫 번째 지표의 데이터"를 선택할 수 있었습니다. 지금은 할 수 없습니다.
어떤 이유로 제거 되었습니까?
이 기능은 제거되지 않았습니다. 도움말 :
개발자 또는 지식이 풍부한 사람이 내 질문에 대답합니다.
미리 감사드립니다.
다음 표시기 옵션 (빨간색 원)을 프로그래밍 방식으로 설정할 수 있습니까?
아니요.
개발자!
Pliz는 Kaspersky 바이러스 백신으로 업데이트 시스템을 친구로 만드십시오(제 경우에는 KIS 2011)!!!!
이거 보면 오줌도 없고, 그런데 2연속 업데이트.
새 빌드로 업데이트한 후 프로세스가 목록에 멈추고 CPU가 최대로 소모되지만 의미가 없습니다(터미널이 완전히 그리지 않거나 시도조차 하지 않음).
동시에 프로세스는 목록에 매달려 있어 강력한 폭탄으로 제거할 수 없습니다.
이전 빌드에서 KIS 보호를 재부팅하고 중지하여 문제를 제거했습니다. 이제 이들 중 어느 것이 출시에 특히 도움이 되는지/방해하는지 확인하기로 결정했습니다.
보호 기능이 작동을 멈춘 후 터미널을 시작할 수 있게 되었습니다(보호 기능은 후속 출시에 영향을 미치지 않음).
추신
터미널용 바이러스 백신에서는 개인적으로 접근할 수 있는 모든 것이 허용되며, 아마도 더 이상 허용할 수 없을 것입니다(일부 유형의 제어를 끄지 않는 한) ...
KAV 8.0은 새 빌드로 업데이트하기에 아주 정상적이며 새 빌드를 처음 시작할 때 전혀 문제가 없습니다.
여기에서 찾았습니다.
솔직히 좀 개소리야....
염소 소년은 어떻습니까?!
이것은 정상이며 처음에는 그렇지 않은 것 같았습니다. SD에 응용 프로그램을 작성했습니다. :)
공식을 보고 MT4(MT5가 아님, 참고)에서 약간 계산한 후 개발자와 재계산이 필요하다는 데 동의했습니다.