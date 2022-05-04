오류, 버그, 질문 - 페이지 800 1...793794795796797798799800801802803804805806807...3184 새 코멘트 Dmitriy Parfenovich 2012.08.07 17:24 #7991 papaklass : 아마도 그는 GBPUSD에 있는 EURUSD에 주문을 하고 싶었을까요? 다중 통화 테스트? ilunga 2012.08.07 17:52 #7992 papaklass : 피오르드 : 다중 통화 테스트, 하나의 작동 도구로 여러 트랜잭션을 열어야 합니다. 이것은 실제로 문제 영역을 강조하기 위해 제거된 버전입니다. 그건 그렇고, 첫 번째 지연을 제외하고는 모두 배치됩니다. Dmitriy Parfenovich 2012.08.07 17:56 #7993 ilunga : 다중 통화 테스트, 하나의 작동 도구로 여러 트랜잭션을 열어야 합니다. 이것은 실제로 문제 영역을 강조하기 위해 제거된 버전입니다. 그건 그렇고, 첫 번째 지연을 제외하고는 모두 배치됩니다. 그리고 멈추지 않고 시각적으로 시도하면 내기를 할 것입니까? 아니면 발을 움직여서 확실히 하시겠습니까? ilunga 2012.08.07 18:03 #7994 fyords : 그리고 멈추지 않고 시각적으로 시도하면 내기를 할 것입니까? 아니면 발을 움직여서 확실히 하시겠습니까? 1) 쉬지 않고 시도한 적이 전혀 없다. 그러나 결국 "해당"통화를 테스트 할 때 .. 내일 시도 할 것입니다. 2) 정류장은 이미 많이 남았습니다 - 최대 100포인트, 최대 SL까지 Aleksey Rodionov 2012.08.07 21:44 #7995 읽지 않은/새 메시지가 즐겨찾기에 있는 것처럼 서비스 데스크 아이콘이 강조 표시되는 이유는 무엇입니까? 응답이 수신되었는지 어떻게 알 수 있습니까? Dmitriy Parfenovich 2012.08.07 22:12 #7996 Zeleniy : 읽지 않은/새 메시지가 즐겨찾기에 있는 것처럼 서비스 데스크 아이콘이 강조 표시되는 이유는 무엇입니까? 응답이 수신되었는지 어떻게 알 수 있습니까? 나는 보통 그것을 찌르고 거기를 본다. Aleksey Rodionov 2012.08.07 22:20 #7997 papaklass : 이것은 이미 다음 스레드에서 논의되었습니다. 서비스 데크에서 새 메시지가 도착했을 때뿐만 아니라 개발자 중 한 명이 애플리케이션을 볼 때도 아이콘이 켜진다는 결론에 도달했습니다. 따라서 서비스 데크 아이콘이 자주 켜지지만 새 메시지가 없으면 애플리케이션이 개발자에게 심각하게 관심이 있다는 결론입니다. 당신은 자랑스러워 할 수 있습니다. :) 그것은 분명합니다, 감사합니다, 진실은 이미 사라졌습니다 =) 글쎄, 실제로 심각한 오류가 있습니다. 편지가 메일로 오고 링크가 전혀 작동하지 않습니다. 더 정확하게는 오랫동안 페이지가 없습니다. ,하지만 처음에는 인터넷에 문제가 있다고 생각한 다음 프로필의 주소 표시 줄을 통해 가려고했지만 그런 것이없는 것으로 나타났습니다. 업데이트가 우리 리소스에 있지만 수정하는 것을 잊어 버렸습니다. 땀 메시지 =)) Mykola Demko 2012.08.07 22:51 #7998 papaklass : 이것은 이미 다음 스레드에서 논의되었습니다. 서비스 데크에서 새 메시지가 도착했을 때뿐만 아니라 개발자 중 한 명이 애플리케이션을 볼 때도 아이콘이 켜진다는 결론에 도달했습니다. 따라서 서비스 데크 아이콘이 자주 켜지지만 새 메시지가 없으면 애플리케이션이 개발자에게 심각하게 관심이 있다는 결론입니다. 당신은 자랑스러워 할 수 있습니다. :) 그리고 앱의 프로필을 입력하면 개발자에게도 불이 들어와서 서로 쳐다봅니다 :) 개발자는 아이콘이 켜져 있는 것을 보고 들어가고, 개발자도 들어와서 뒤돌아보니 내가 뒤돌아봤나 보려고 뒤돌아봤는지 ... 변경 사항이 있는 경우 IMHO는 아이콘이 크게 표시되어야 하고, 작게 방문한 경우에만 표시됩니다. Aleksey Rodionov 2012.08.07 22:58 #7999 Urain : 그리고 앱의 프로필을 입력하면 개발자에게도 불이 들어와서 서로 쳐다봅니다 :) 개발자는 아이콘이 켜져 있는 것을 보고 들어가고, 개발자도 들어와서 뒤돌아보니 내가 뒤돌아봤나 보려고 뒤돌아봤는지 ... 변경 사항이 있는 경우 IMHO는 아이콘이 크게 표시되어야 하고, 작게 방문한 경우에만 표시됩니다. 그게 무슨 요점입니까? 미소를 제외하고 =) Mykola Demko 2012.08.07 23:02 #8000 Zeleniy : 그게 무슨 소용이야? 미소를 제외하고 =) 사실, 개발자 아이콘에 대해 이것은 내 추측이며 (웹 프로그래머의 재능에 대해) 근거가 없기를 바랍니다. 그래서 프로 뒤돌아보는 것은 농담입니다(아마도). 그러나 크고 작은 아이콘에 대해서는 상당히 진지한 제안입니다. 1...793794795796797798799800801802803804805806807...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
다중 통화 테스트?
다중 통화 테스트, 하나의 작동 도구로 여러 트랜잭션을 열어야 합니다. 이것은 실제로 문제 영역을 강조하기 위해 제거된 버전입니다.
그건 그렇고, 첫 번째 지연을 제외하고는 모두 배치됩니다.
그리고 멈추지 않고 시각적으로 시도하면 내기를 할 것입니까?
아니면 발을 움직여서 확실히 하시겠습니까?
1) 쉬지 않고 시도한 적이 전혀 없다. 그러나 결국 "해당"통화를 테스트 할 때 .. 내일 시도 할 것입니다.
2) 정류장은 이미 많이 남았습니다 - 최대 100포인트, 최대 SL까지
읽지 않은/새 메시지가 즐겨찾기에 있는 것처럼 서비스 데스크 아이콘이 강조 표시되는 이유는 무엇입니까? 응답이 수신되었는지 어떻게 알 수 있습니까?
이것은 이미 다음 스레드에서 논의되었습니다. 서비스 데크에서 새 메시지가 도착했을 때뿐만 아니라 개발자 중 한 명이 애플리케이션을 볼 때도 아이콘이 켜진다는 결론에 도달했습니다. 따라서 서비스 데크 아이콘이 자주 켜지지만 새 메시지가 없으면 애플리케이션이 개발자에게 심각하게 관심이 있다는 결론입니다. 당신은 자랑스러워 할 수 있습니다. :)
그리고 앱의 프로필을 입력하면 개발자에게도 불이 들어와서 서로 쳐다봅니다 :)
개발자는 아이콘이 켜져 있는 것을 보고 들어가고, 개발자도 들어와서 뒤돌아보니 내가 뒤돌아봤나 보려고 뒤돌아봤는지 ...
변경 사항이 있는 경우 IMHO는 아이콘이 크게 표시되어야 하고, 작게 방문한 경우에만 표시됩니다.
그게 무슨 소용이야? 미소를 제외하고 =)
사실, 개발자 아이콘에 대해 이것은 내 추측이며 (웹 프로그래머의 재능에 대해) 근거가 없기를 바랍니다.
그래서 프로 뒤돌아보는 것은 농담입니다(아마도).
그러나 크고 작은 아이콘에 대해서는 상당히 진지한 제안입니다.