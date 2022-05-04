오류, 버그, 질문 - 페이지 794

도움말에는 "반품"이 보류 중인 주문 에만 사용되며 교환 주문에도 표시된다고 나와 있습니다. 그래야만 합니까?

 
GT788 :

어떤 브로커? AlpariFS-MT5에서 강조 표시됩니다.

분명히 그것은 브로커 서버의 설정에 달려 있다고 Sergeev는 모든 것이 올바르게 표시되도록 프로그래머로서 거래해야 한다고 말합니다.

당신이 읽는 이상

ENUM_ORDER_TYPE_FILLING

식별자

설명

ORDER_FILLING_RETURN

이 모드는 시장에 사용됩니다 ( ORDER_TYPE_BUY 및 ORDER_TYPE_SELL ), 지정가 및 지정가 제한 주문(ORDER_TYPE_BUY_LIMIT, ORDER_TYPE_SELL_LIMIT, ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT 및 ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT) 및 "시장 실행" 및 "거래소 실행" 모드 에서만 가능합니다 . 부분실행의 경우 잔여 물량이 있는 시장가 또는 지정가 주문은 취소되지 않고 계속 운영됩니다.

ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT 및 ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT 주문의 경우 활성화 시 실행 유형이 ORDER_FILLING_RETURN인 해당 지정가 주문 ORDER_TYPE_BUY_LIMIT/ORDER_TYPE_SELL_LIMIT이 생성됩니다.

사실 AlpariFS-MT5에서 수동으로 주문창을 호출할 때 이 모드가 기본으로 설정되어 있습니다.

나는 질문이 Alpari의 프로그래머를 위한 것이지만 comme il faut가 아닌 것과 같은 자유를 이해합니다.

논리의 스톱론에서 거래의 기회를 줄이는 것이 가능할 것입니다. 결국, 그들은 업데이트 측면에서 사용자를 위한 기회를 줄였습니다. 거래를 위해 하지 않는 이유는 무엇입니까? 글쎄, 또는 적어도 일부 코스를 수행하십시오. 그렇지 않으면 사람들이 실제로 고통을 겪습니다. 포즈를 닫으려면 확실히이 필드를 변경해야합니다.

이것은 MQ에 있지 않고 포즈를 클릭하고 닫기를 선택하고 "확인"을 클릭하면 모든 것이 작동했습니다.

이상한 도움. 그는 어디에서 왔니?

 
Alpari의 프로그래머는 이 창의 내용에 어떠한 영향도 미치지 않습니다.

Market Type과 실행 유형 간의 관계는 MC 플랫폼 자체에서 수행되었습니다.

그럼 신이 직접 MQ에 상소하라고 명령한 것이다.
