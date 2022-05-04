오류, 버그, 질문 - 페이지 796 1...789790791792793794795796797798799800801802803...3184 새 코멘트 Stanislav Korotky 2012.08.03 22:51 #7951 Renat : 클라우드 네트워크 사용을 위해 동결된 금액은 하루 안에 누적되어 한 번의 작업으로 제거됩니다. 이것은 여러 번 발사하는 동안 소량을 생산하지 않기 위해 수행됩니다. 좋은. 최적화를 시작하기 전에 계획된 계산의 대략적인 비용을 MT에서 볼 수 있습니까? 이제 최적화를 시작한 것으로 나타났습니다. 인출할 금액이 얼마인지 알 수 없습니다. Renat Fatkhullin 2012.08.03 22:53 #7952 marketeer : 좋은. 최적화를 시작하기 전에 MT에서 대략적인 에이전트 비용을 볼 수 있습니까? 이제 최적화를 시작한 것으로 나타났습니다. 인출할 금액이 얼마인지 알 수 없습니다. 지불에 대한 질문과 답변을 보면 대략적인 비용을 예상할 수 있습니다. 단위 시간당 한 단위의 PR 비용은 얼마입니까? 1시간 동안 PR=100인 테스트 에이전트의 비용은 0.01크레딧으로 설정됩니다. 하나의 양자는 1ms(1밀리초) 동안 PR=1인 에이전트의 작업으로 정의되는 작업 단위로 간주됩니다. 따라서 하나의 퀀텀 비용은 다음과 같습니다. QuantPrice=0.01 크레딧/(100PR*3,600,000ms)=2.77778E-11 [크레딧/(PR*ms)] 표는 PR=100인 단일 코어 테스팅 에이전트의 1시간 및 1개월 동안의 연속 작동 비용을 보여줍니다. 간격 QuantPrice, 크레딧/(PR*ms) PR 에이전트 시간, ms 금액, 크레딧 1 시간 2.77778E-11 100 3,600,000 0.01 1 개월 2.77778E-11 100 2 592 000 000 7.20 최적의 테스트 에이전트 수는 코어 수와 같습니다. 컴퓨터에 4개의 코어가 있는 프로세서가 있는 경우 기본적으로 4개의 에이전트가 설치되므로 비용이 4배 더 높아집니다. 1시간 동안 PR 등급이 100인 에이전트 100명을 임대하는 비용은 1달러/크레딧입니다. Вопросы по оплате в сети распределенных вычислений MQL5 Cloud Network cloud.mql5.com Вопросы по оплате за участие в сети распределенных вычислений MQL5 Cloud Network. Errors, bugs, questions Cloud Agents used up MQL5 Cloud Network: Financial Stanislav Korotky 2012.08.03 23:05 #7953 Renat : 지불에 대한 질문과 답변을 보면 대략적인 비용을 예상할 수 있습니다. 단위 시간당 한 단위의 PR 비용은 얼마입니까? PR100에서 하나의 테스트 통과 성능을 평가하기 위해 현지 에이전트의 PR을 볼 수 있습니까? MT5 자체가 그런 통과를 하고 비용을 추정할 수 있습니까? Renat Fatkhullin 2012.08.03 23:13 #7954 marketeer : PR100에서 한 테스트 통과의 성능을 평가하기 위해 현지 에이전트의 PR을 볼 수 있습니까? MT5 자체가 그런 통과를 하고 비용을 추정할 수 있습니까? 당신은 평가를 할 수 있습니다, 우리는 그것에 대해 생각할 것입니다. Roman Shiredchenko 2012.08.04 05:47 #7955 Ryabyata - 표시기를보십시오. 그리지 않습니다. 코드를 4에서 5로 번역합니다. 이미 챔피언이 코에 있습니다. 제 시간에 맞추지 못하는 것이 두렵습니다 ... 나는 모든 것을 올바르게하고있는 것 같습니다. 4-ke에서는 모든 것이 원래대로 그려집니다. 나는 H1에 EURUSD 통화 쌍의 차트를 올렸습니다. 트레일러 표시기. 이 페이지와 다음 페이지에 대한 설명입니다 . 예고편의 코드에 대한 나의 최근 편집. 덕분에. 파일: Complex_CHAMP.mq4 7 kb Complex2.mq5 23 kb MovingAverages.mqh 9 kb Alexey Rassvetnyy 2012.08.04 06:27 #7956 포럼 검색을 통해 다음 질문에 대한 답변을 찾지 못했습니다. 테스트 모드에서 디버깅이 가능한가요? 저것들. 전략 테스터 에서 테스트를 위해 EA를 시작하고 중단점을 설정하고 전략 테스터를 통해 EA를 단계별로 디버그합니다. 있다면 어떻게 사용하나요? 그렇지 않다면 이 기능을 구현할 계획에서 가치가 있습니까? Roman Shiredchenko 2012.08.04 06:33 #7957 BZSP : 중단점으로 디버깅하는 방법은 이 문서를 참조하세요. Rashid Umarov 2012.08.04 07:29 #7958 BZSP : 포럼 검색을 통해 다음 질문에 대한 답변을 찾지 못했습니다. 테스트 모드에서 디버깅이 가능한가요? 저것들. 전략 테스터 에서 테스트를 위해 EA를 시작하고 중단점을 설정하고 전략 테스터를 통해 EA를 단계별로 디버그합니다. 테스터에서 디버깅을 사용할 수 없습니다. Aleksey 2012.08.04 14:30 #7959 가끔(드물게) 오류가 발생합니다. 2012.08 . 04 16 : 23 : 13 Core 1 tester agent synchronization error 두 지역 에이전트가 모두 준비되어 있지만 --- 2012.08.04 15:42 #7960 R0MAN : Ryabyata - 표시기를보십시오. 그리지 않습니다. 코드를 4에서 5로 번역합니다. 이미 챔피언이 코에 있습니다. 제 시간에 맞추지 못하는 것이 두렵습니다 ... 이거 야? 두 가지 질문이 있습니다 - 코드에서 계산을 4배에서 변경한 이유 - 이 표시기는 무엇을 보여줍니까? 그것을 거래하는 방법? 1...789790791792793794795796797798799800801802803...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
클라우드 네트워크 사용을 위해 동결된 금액은 하루 안에 누적되어 한 번의 작업으로 제거됩니다.
이것은 여러 번 발사하는 동안 소량을 생산하지 않기 위해 수행됩니다.
좋은. 최적화를 시작하기 전에 MT에서 대략적인 에이전트 비용을 볼 수 있습니까? 이제 최적화를 시작한 것으로 나타났습니다. 인출할 금액이 얼마인지 알 수 없습니다.
지불에 대한 질문과 답변을 보면 대략적인 비용을 예상할 수 있습니다.
단위 시간당 한 단위의 PR 비용은 얼마입니까?
1시간 동안 PR=100인 테스트 에이전트의 비용은 0.01크레딧으로 설정됩니다. 하나의 양자는 1ms(1밀리초) 동안 PR=1인 에이전트의 작업으로 정의되는 작업 단위로 간주됩니다. 따라서 하나의 퀀텀 비용은 다음과 같습니다.
표는 PR=100인 단일 코어 테스팅 에이전트의 1시간 및 1개월 동안의 연속 작동 비용을 보여줍니다.
최적의 테스트 에이전트 수는 코어 수와 같습니다. 컴퓨터에 4개의 코어가 있는 프로세서가 있는 경우 기본적으로 4개의 에이전트가 설치되므로 비용이 4배 더 높아집니다.
1시간 동안 PR 등급이 100인 에이전트 100명을 임대하는 비용은 1달러/크레딧입니다.
PR100에서 한 테스트 통과의 성능을 평가하기 위해 현지 에이전트의 PR을 볼 수 있습니까? MT5 자체가 그런 통과를 하고 비용을 추정할 수 있습니까?
Ryabyata - 표시기를보십시오. 그리지 않습니다. 코드를 4에서 5로 번역합니다. 이미 챔피언이 코에 있습니다. 제 시간에 맞추지 못하는 것이 두렵습니다 ...
나는 모든 것을 올바르게하고있는 것 같습니다. 4-ke에서는 모든 것이 원래대로 그려집니다.
나는 H1에 EURUSD 통화 쌍의 차트를 올렸습니다.
트레일러 표시기. 이 페이지와 다음 페이지에 대한 설명입니다 .
예고편의 코드에 대한 나의 최근 편집.
덕분에.
포럼 검색을 통해 다음 질문에 대한 답변을 찾지 못했습니다.
테스트 모드에서 디버깅이 가능한가요? 저것들. 전략 테스터 에서 테스트를 위해 EA를 시작하고 중단점을 설정하고 전략 테스터를 통해 EA를 단계별로 디버그합니다.
있다면 어떻게 사용하나요?
그렇지 않다면 이 기능을 구현할 계획에서 가치가 있습니까?
가끔(드물게) 오류가 발생합니다.두 지역 에이전트가 모두 준비되어 있지만
Ryabyata - 표시기를보십시오. 그리지 않습니다. 코드를 4에서 5로 번역합니다. 이미 챔피언이 코에 있습니다. 제 시간에 맞추지 못하는 것이 두렵습니다 ...
이거 야?
두 가지 질문이 있습니다
- 코드에서 계산을 4배에서 변경한 이유
- 이 표시기는 무엇을 보여줍니까? 그것을 거래하는 방법?