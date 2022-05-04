오류, 버그, 질문 - 페이지 806 1...799800801802803804805806807808809810811812813...3184 새 코멘트 [삭제] 2012.08.09 13:16 #8051 개발자 . 참조에 MqlTradeTransaction 구조 에 대한 설명이 포함되어 있지 않습니다. 이것이 정상입니까 아니면 무엇입니까? Rashid Umarov 2012.08.09 13:20 #8052 Interesting : 개발자 . 참조에 MqlTradeTransaction 구조 에 대한 설명이 포함되어 있지 않습니다. 이것이 정상입니까 아니면 무엇입니까? 무역 거래 구조 자동으로 업데이트되지 않은 경우 도움말을 수동으로 업데이트하십시오. [삭제] 2012.08.09 20:13 #8053 Rosh : 무역 거래 구조 자동으로 업데이트되지 않은 경우 도움말을 수동으로 업데이트하십시오. 감사합니다. 인증서를 수동으로 로드해야 합니다. Stanislav Korotky 2012.08.09 20:43 #8054 이 상황을 저에게 설명해 주십시오. 옵티마이저의 다음 그림이 있습니다. 내가 이해하는 한 최적화된 지표(이 경우 균형)가 거의 동일한 패스가 많이 있으며 그 값은 최대입니다. 그러나 최적화 결과 테이블로 이동하면 동일한 값과 다른 매개변수를 가진 여러 행이 표시되지 않습니다. 어떻게 이럴 수있어? Mykola Demko 2012.08.09 21:01 #8055 marketeer : 이 상황을 저에게 설명해 주십시오. 옵티마이저의 다음 그림이 있습니다. 내가 이해하는 한 최적화된 지표(이 경우 균형)가 거의 동일한 패스가 많이 있으며 그 값은 최대입니다. 그러나 최적화 결과 테이블로 이동하면 동일한 값과 다른 매개변수를 가진 여러 행이 표시되지 않습니다. 어떻게 이럴 수있어? 첫째, 상단의 파란색 막대는 매우 다른 저울로 구성될 수 있지만 규모로 인해 하단의 완전히 나쁜 저울과 비교하면 거의 동일합니다. 둘째, 원하는 열을 클릭하여 정렬합니다(정렬 기준으로 사용할 열에 따라 다름). 저울에 따르면 저울 캡을 눌러야 합니다. Stanislav Korotky 2012.08.09 21:21 #8056 Urain : 첫째, 상단의 파란색 막대는 매우 다른 저울로 구성될 수 있지만 규모로 인해 하단의 완전히 나쁜 저울과 비교하면 거의 동일합니다. 둘째, 원하는 열을 클릭하여 정렬합니다(정렬 기준으로 사용할 열에 따라 다름). 저울에 따르면 저울 캡을 눌러야 합니다. 물론, 나는 균형에 따라 정렬합니다. 그러나 최대값에 가까운 패스는 많지 않습니다. 예, 이미지에서 볼 수 있듯이 여러 개는 있지만 수십 개는 아닙니다. 규모로 판단하면 차이점이 눈에 띌 것입니다. 게시 된 사진의 경우 테이블의 첫 번째 최대 잔액 값은 스스로 판단하십시오. Stanislav Korotky 2012.08.09 21:25 #8057 도움말에서 부분적인 답변을 찾았습니다. 유전자 최적화 중에 결과 탭에 동일한 결과가 있는 패스가 표시되지 않습니다. 그러나 큰 질문이 생깁니다.이 표에서 생략 된 패스의 매개 변수 값에 대한 정보를 어떻게 얻을 수 있습니까? 그리고 왜 완료 되었습니까? 최적 값의 전체 집합이 표시되지 않으면 유전자 최적화 결과를 어떻게 분석할 수 있습니까? Vladimir Gomonov 2012.08.09 21:45 #8058 marketeer : 도움말에서 부분적인 답변을 찾았습니다. 유전자 최적화 중에 결과 탭에 동일한 결과가 있는 패스가 표시되지 않습니다. 그러나 큰 질문이 생깁니다.이 표에서 생략 된 패스의 매개 변수 값에 대한 정보를 어떻게 얻을 수 있습니까? 그리고 왜 완료 되었습니까? 최적 값의 전체 집합이 표시되지 않으면 유전자 최적화 결과를 어떻게 분석할 수 있습니까? 이것은 음모입니다. 바로 지금, 그들은 저축과 이웃을 돌보는 것에 대해 판매하기 시작할 것입니다. 하지만 포기하지 마십시오. 우리는 당신과 함께 있습니다. Arkadiy 2012.08.09 22:44 #8059 친애하는 삐삐 여러분 - 볼 수 없다면 - 시간은 실시간과 일치하지 않습니다. 평균적으로 10초 앞서갑니다. 글을 읽을 줄 아는 수학자라면 누구나 말할 것입니다. 아주 나쁜. Arkadiy 2012.08.09 22:51 #8060 MetaDriver : 이것은 음모입니다. 바로 지금, 그들은 저축과 이웃을 돌보는 것에 대해 판매하기 시작할 것입니다. 하지만 포기하지 마십시오. 우리는 당신과 함께 있습니다. 지금 바로 대답할게 과거에 나는 미국에 로켓을 보냈어 1...799800801802803804805806807808809810811812813...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
참조에 MqlTradeTransaction 구조 에 대한 설명이 포함되어 있지 않습니다. 이것이 정상입니까 아니면 무엇입니까?
무역 거래 구조
자동으로 업데이트되지 않은 경우 도움말을 수동으로 업데이트하십시오.
이 상황을 저에게 설명해 주십시오. 옵티마이저의 다음 그림이 있습니다.
내가 이해하는 한 최적화된 지표(이 경우 균형)가 거의 동일한 패스가 많이 있으며 그 값은 최대입니다. 그러나 최적화 결과 테이블로 이동하면 동일한 값과 다른 매개변수를 가진 여러 행이 표시되지 않습니다. 어떻게 이럴 수있어?
첫째, 상단의 파란색 막대는 매우 다른 저울로 구성될 수 있지만 규모로 인해 하단의 완전히 나쁜 저울과 비교하면 거의 동일합니다. 둘째, 원하는 열을 클릭하여 정렬합니다(정렬 기준으로 사용할 열에 따라 다름). 저울에 따르면 저울 캡을 눌러야 합니다.
도움말에서 부분적인 답변을 찾았습니다.
유전자 최적화 중에 결과 탭에 동일한 결과가 있는 패스가 표시되지 않습니다.
그러나 큰 질문이 생깁니다.이 표에서 생략 된 패스의 매개 변수 값에 대한 정보를 어떻게 얻을 수 있습니까? 그리고 왜 완료 되었습니까? 최적 값의 전체 집합이 표시되지 않으면 유전자 최적화 결과를 어떻게 분석할 수 있습니까?
이것은 음모입니다. 바로 지금, 그들은 저축과 이웃을 돌보는 것에 대해 판매하기 시작할 것입니다. 하지만 포기하지 마십시오. 우리는 당신과 함께 있습니다.
친애하는 삐삐 여러분 - 볼 수 없다면 - 시간은 실시간과 일치하지 않습니다. 평균적으로 10초 앞서갑니다. 글을 읽을 줄 아는 수학자라면 누구나 말할 것입니다. 아주 나쁜.
