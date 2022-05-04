오류, 버그, 질문 - 페이지 805 1...798799800801802803804805806807808809810811812...3184 새 코멘트 [삭제] 2012.08.08 12:45 #8041 ilunga : 따라서 이전 페이지에는 code 가 있고 3개의 요소로 구성된 배열이 있습니다. Print로 인쇄할 때 Bid = 1.29709이고 1.29220이 bar_info[n-1]에 저장됩니다. 그것에 대해 어떻게 말합니까? //----------------------------------------------------------------------------// //Work variables int ResCopy = - 1 ; //Result of copying the data into an array datetime bar_info[ 5 ]; bool Result = true ; //Returned importance //----------------------------------------------------------------------------// ResetLastError (); //Checking the signal to stopping the trading system if ( IsStopped ()) return ( false ); ZeroMemory (CheckResult); //Copying the data into an array ResCopy = CopyTime (symbol,period, 0 , ArraySize (bar_info),bar_info); if (ResCopy==- 1 ) return ( false ); // for ( int f= 0 ;f<ResCopy;f++) { Print ( "f=" ,f, "-" , TimeToString (bar_info[f])); } //Checking for presence of the errors if ( _LastError != 0 ){Result = false ;} ilunga 2012.08.08 12:57 #8042 Interesting : 그것에 대해 어떻게 말합니까? 이것이 init에서 실행된다면, HS 0 test4 (GBPUSD,H1) 14 : 56 : 20 2012.01 . 01 00 : 00 : 00 f= 0 - 2011.12 . 26 00 : 00 PD 0 test4 (GBPUSD,H1) 14 : 56 : 20 2012.01 . 01 00 : 00 : 00 f= 1 - 2011.12 . 27 00 : 00 LN 0 test4 (GBPUSD,H1) 14 : 56 : 20 2012.01 . 01 00 : 00 : 00 f= 2 - 2011.12 . 28 00 : 00 DG 0 test4 (GBPUSD,H1) 14 : 56 : 20 2012.01 . 01 00 : 00 : 00 f= 3 - 2011.12 . 29 00 : 00 II 0 test4 (GBPUSD,H1) 14 : 56 : 20 2012.01 . 01 00 : 00 : 00 f= 4 - 2011.12 . 30 00 : 00 OnTick의 경우 DJ 0 test4 (GBPUSD,H1) 14 : 57 : 13 2012.01 . 02 09 : 00 : 00 f= 0 - 2011.12 . 27 00 : 00 JL 0 test4 (GBPUSD,H1) 14 : 57 : 13 2012.01 . 02 09 : 00 : 00 f= 1 - 2011.12 . 28 00 : 00 PE 0 test4 (GBPUSD,H1) 14 : 57 : 13 2012.01 . 02 09 : 00 : 00 f= 2 - 2011.12 . 29 00 : 00 OO 0 test4 (GBPUSD,H1) 14 : 57 : 13 2012.01 . 02 09 : 00 : 00 f= 3 - 2011.12 . 30 00 : 00 FP 0 test4 (GBPUSD,H1) 14 : 57 : 13 2012.01 . 02 09 : 00 : 00 f= 4 - 2012.01 . 02 00 : 00 데이터에서 이 부분에 공백이 있습니다(그림 참조). 그래도 다른 쌍에서 테스트할 때 비동기식 데이터 업데이트가 얻어졌다는 느낌이 여전히 듭니다. ilunga 2012.08.08 13:06 #8043 그리고 있습니다. Print 다음에 다른 줄을 추가하십시오. Print ( "Время последней котировки:" + TimeToString ( SymbolInfoInteger ( "EURUSD" , SYMBOL_TIME ))); OnTick에서 코드를 실행하면 다음을 얻습니다. RK 0 test4 (GBPUSD,H1) 15 : 06 : 31 2012.01 . 02 09 : 00 : 00 f= 0 - 2011.12 . 27 00 : 00 LR 0 test4 (GBPUSD,H1) 15 : 06 : 31 2012.01 . 02 09 : 00 : 00 f= 1 - 2011.12 . 28 00 : 00 FD 0 test4 (GBPUSD,H1) 15 : 06 : 31 2012.01 . 02 09 : 00 : 00 f= 2 - 2011.12 . 29 00 : 00 EO 0 test4 (GBPUSD,H1) 15 : 06 : 31 2012.01 . 02 09 : 00 : 00 f= 3 - 2011.12 . 30 00 : 00 PQ 0 test4 (GBPUSD,H1) 15 : 06 : 31 2012.01 . 02 09 : 00 : 00 f= 4 - 2012.01 . 02 00 : 00 OI 0 test4 (GBPUSD,H1) 15 : 06 : 31 2012.01 . 02 09 : 00 : 00 Время последней котировки: 2011.12 . 30 20 : 59 즉, Copy...()에 대한 막대가 이미 있지만 아직 따옴표가 없습니다. 더 추가할 수 있습니다. OnTick에 내 첨가제와 함께 함수를 삽입합니다. 시작 지연을 설정합니다. if ( TimeCurrent () < D'2012.01.10 15:00' ) return ; 2012.01.01부터 테스트 시작 우리는 얻는다: RO 0 test4 (GBPUSD,H1) 15 : 20 : 13 2012.01 . 10 15 : 00 : 00 f= 0 - 2012.01 . 04 00 : 00 JQ 0 test4 (GBPUSD,H1) 15 : 20 : 13 2012.01 . 10 15 : 00 : 00 f= 1 - 2012.01 . 05 00 : 00 RH 0 test4 (GBPUSD,H1) 15 : 20 : 13 2012.01 . 10 15 : 00 : 00 f= 2 - 2012.01 . 06 00 : 00 LR 0 test4 (GBPUSD,H1) 15 : 20 : 13 2012.01 . 10 15 : 00 : 00 f= 3 - 2012.01 . 09 00 : 00 QE 0 test4 (GBPUSD,H1) 15 : 20 : 13 2012.01 . 10 15 : 00 : 00 f= 4 - 2012.01 . 10 00 : 00 ON 0 test4 (GBPUSD,H1) 15 : 20 : 13 2012.01 . 10 15 : 00 : 00 Время последней котировки: 2011.12 . 30 20 : 59 LS 0 test4 (GBPUSD,H1) 15 : 20 : 13 2012.01 . 10 15 : 00 : 20 f= 0 - 2012.01 . 04 00 : 00 DE 0 test4 (GBPUSD,H1) 15 : 20 : 13 2012.01 . 10 15 : 00 : 20 f= 1 - 2012.01 . 05 00 : 00 LL 0 test4 (GBPUSD,H1) 15 : 20 : 13 2012.01 . 10 15 : 00 : 20 f= 2 - 2012.01 . 06 00 : 00 RF 0 test4 (GBPUSD,H1) 15 : 20 : 13 2012.01 . 10 15 : 00 : 20 f= 3 - 2012.01 . 09 00 : 00 KI 0 test4 (GBPUSD,H1) 15 : 20 : 13 2012.01 . 10 15 : 00 : 20 f= 4 - 2012.01 . 10 00 : 00 FR 0 test4 (GBPUSD,H1) 15 : 20 : 13 2012.01 . 10 15 : 00 : 20 Время последней котировки: 2012.01 . 10 15 : 00 FG 0 test4 (GBPUSD,H1) 15 : 20 : 13 2012.01 . 10 15 : 00 : 40 f= 0 - 2012.01 . 04 00 : 00 NN 0 test4 (GBPUSD,H1) 15 : 20 : 13 2012.01 . 10 15 : 00 : 40 f= 1 - 2012.01 . 05 00 : 00 FP 0 test4 (GBPUSD,H1) 15 : 20 : 13 2012.01 . 10 15 : 00 : 40 f= 2 - 2012.01 . 06 00 : 00 HK 0 test4 (GBPUSD,H1) 15 : 20 : 13 2012.01 . 10 15 : 00 : 40 f= 3 - 2012.01 . 09 00 : 00 EM 0 test4 (GBPUSD,H1) 15 : 20 : 13 2012.01 . 10 15 : 00 : 40 f= 4 - 2012.01 . 10 00 : 00 LE 0 test4 (GBPUSD,H1) 15 : 20 : 13 2012.01 . 10 15 : 00 : 40 Время последней котировки: 2012.01 . 10 15 : 00 즉, 첫 번째 인용문은 버그가 있고 나머지는 정확합니다. [삭제] 2012.08.08 13:24 #8044 ilunga : 이것이 init에서 실행된다면, HS 0 test4 (GBPUSD,H1) 14 : 56 : 20 2012.01 . 01 00 : 00 : 00 f= 0 - 2011.12 . 26 00 : 00 PD 0 test4 (GBPUSD,H1) 14 : 56 : 20 2012.01 . 01 00 : 00 : 00 f= 1 - 2011.12 . 27 00 : 00 LN 0 test4 (GBPUSD,H1) 14 : 56 : 20 2012.01 . 01 00 : 00 : 00 f= 2 - 2011.12 . 28 00 : 00 DG 0 test4 (GBPUSD,H1) 14 : 56 : 20 2012.01 . 01 00 : 00 : 00 f= 3 - 2011.12 . 29 00 : 00 II 0 test4 (GBPUSD,H1) 14 : 56 : 20 2012.01 . 01 00 : 00 : 00 f= 4 - 2011.12 . 30 00 : 00 이것은 이 경우 마지막 막대(현재 날짜에 가장 가까운)가 최대 인덱스를 가질 것이라는 사실에 관한 것입니다. Anton 2012.08.08 13:31 #8045 ilunga : 즉, 첫 번째 인용문은 버그가 있고 나머지는 정확합니다. 고맙습니다. 버그를 찾았습니다. 수정하겠습니다. Anatoli Kazharski 2012.08.08 15:53 #8046 통과 열에서 쉼표 앞의 0이 의미하는 바를 알려주십시오. Olegs Kucerenko 2012.08.08 16:00 #8047 이제 두 번째 숫자를 잃어버렸고 0만 남습니다. Stanislav Korotky 2012.08.08 16:21 #8048 tol64 : 통과 열에서 쉼표 앞의 0이 의미하는 바를 알려주십시오. 이것은 유전자의 세대 번호입니다. 0만 있는 것이 아니라 0 뒤에 1, 2 등이 있습니다. Olegs Kucerenko 2012.08.08 16:27 #8049 marketeer : 이것은 유전자의 세대 번호입니다. 0만 있는 것이 아니라 0 뒤에 1, 2 등이 있습니다. 내 것은 재생산하지 않습니다? ))) 세대는 계속되지만 그래프에는 여전히 0만 있습니다. sion 2012.08.09 00:38 #8050 MT5에서 이러한 추가가 가능합니까? struct MqlTradeResult 에서 서버 측에서 주문 실행 시간을 추가합니다. 그리고 시간을 설정하는 기능을 추가합니다. 이 시간에 도달하면 보류 중인 주문이 서버에서 실행되도록 활성화됩니다. Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Структуры данных / Структура результата торгового запроса www.mql5.com Стандартные константы, перечисления и структуры / Структуры данных / Структура результата торгового запроса - Документация по MQL5 1...798799800801802803804805806807808809810811812...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
따라서 이전 페이지에는 code 가 있고 3개의 요소로 구성된 배열이 있습니다. Print로 인쇄할 때 Bid = 1.29709이고 1.29220이 bar_info[n-1]에 저장됩니다.
그것에 대해 어떻게 말합니까?
그것에 대해 어떻게 말합니까?
이것이 init에서 실행된다면,
OnTick의 경우
데이터에서 이 부분에 공백이 있습니다(그림 참조). 그래도 다른 쌍에서 테스트할 때 비동기식 데이터 업데이트가 얻어졌다는 느낌이 여전히 듭니다.
그리고 있습니다.
Print 다음에 다른 줄을 추가하십시오.
OnTick에서 코드를 실행하면 다음을 얻습니다.
즉, Copy...()에 대한 막대가 이미 있지만 아직 따옴표가 없습니다.
더 추가할 수 있습니다. OnTick에 내 첨가제와 함께 함수를 삽입합니다. 시작 지연을 설정합니다.
2012.01.01부터 테스트 시작
우리는 얻는다:
즉, 첫 번째 인용문은 버그가 있고 나머지는 정확합니다.
이것이 init에서 실행된다면,
이것은 이 경우 마지막 막대(현재 날짜에 가장 가까운)가 최대 인덱스를 가질 것이라는 사실에 관한 것입니다.
즉, 첫 번째 인용문은 버그가 있고 나머지는 정확합니다.
통과 열에서 쉼표 앞의 0이 의미하는 바를 알려주십시오.
통과 열에서 쉼표 앞의 0이 의미하는 바를 알려주십시오.
이것은 유전자의 세대 번호입니다. 0만 있는 것이 아니라 0 뒤에 1, 2 등이 있습니다.
내 것은 재생산하지 않습니다? )))
세대는 계속되지만 그래프에는 여전히 0만 있습니다.
MT5에서 이러한 추가가 가능합니까?
struct MqlTradeResult 에서 서버 측에서 주문 실행 시간을 추가합니다.
그리고 시간을 설정하는 기능을 추가합니다. 이 시간에 도달하면 보류 중인 주문이 서버에서 실행되도록 활성화됩니다.