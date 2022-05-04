오류, 버그, 질문 - 페이지 802

Rosh :


친절하게, 이전 페이지에서 내 질문을 볼 전문가를 보내십시오 ... 시작은 이것에 있습니다 : 814th .

챔피언십을 준비하고 있지만 랩톱에서 기성품 Expert Advisor를 테스트하고 최적화할 수 없습니다.

덕분에.

 
AlexCul :

친절하게, 이전 페이지에서 내 질문을 볼 전문가를 보내십시오 ... 시작은 이것에 있습니다 : 814th.

챔피언십을 준비하고 있지만 랩톱에서 기성품 Expert Advisor를 테스트하고 최적화할 수 없습니다.

서비스 데스크에 글을 쓰는 것이 좋습니다. 여기에서 서신으로 긴 로맨스를 가질 수 있습니다.
fyords :

왜 사용해 보지 않겠습니까?

나는 노력한다. 동시에 나는 Karlson 이 조언한 대로 인쇄합니다.

테스트 프로그램의 텍스트:

 #include <Trade\SymbolInfo.mqh>
#include <Trade\Trade.mqh>

CSymbolInfo       m_sym;
CTrade            m_trade;

double bar_info[ 2 ];
bool a;

int OnInit ()
{
   SymbolSelect ( "EURUSD" , true );
   SymbolSelect ( "GBPUSD" , true );
   m_sym.Name( "EURUSD" );
   a = false ;
   return ( 0 );
}

void OnTick ()
{
   if (a) return ;
   a = true ;
   m_sym.Refresh();
   m_sym.RefreshRates();
   CopyHigh ( "EURUSD" , PERIOD_D1 , 0 , 2 , bar_info);
   Print ( "Текущая цена:" + DoubleToString (m_sym.Ask()));
   Print ( "Цена открытия:" + DoubleToString (bar_info[ 1 ] + 500 * _Point ));
   m_trade.BuyStop( 1 , bar_info[ 1 ] + 5000 * _Point , "EURUSD" , 0 , 0 );
}

EURUSD에서 테스트한 결과:

GI 0 테스트 (EURUSD,H1) 10:58:50 2012.01.02 09:00:00 현재 가격: 1.29241000
MN 0 테스트 (EURUSD,H1) 10:58:50 2012.01.02 09:00:00 시가: 1.29720000

QS 0 거래 10:58:50 2012.01.02 09:00:00 매수 정지 1.00 EURUSD at 1.29720 (1.29220 / 1.29241 / 1.29220)


GBPUSD에서 테스트한 결과:

LO 0 테스트 (GBPUSD,H1) 10:58:43 2012.01.02 09:00:00 현재 가격: 1.29241000
JE 0 테스트 (GBPUSD,H1) 10:58:43 2012.01.02 09:00:00 시가: 1.29720000
KS 2 거래 10:58:43 2012.01.02 09:00:00 매수 정지 실패 1.00 EURUSD at 1.29720 [잘못된 정지]


 
AlexCul :

최근에 다운로드한 빌드가 매우 신선합니다. - 687. 저는 로컬 에이전트, 원격 에이전트 및 클라우드만 사용합니다. 연결된 원격 및 로컬 연결이 끊긴 클라우드가 있지만 - 또한 - 쟁기질하지 않습니다!

나는 무엇을해야할지 모르겠다. 올빼미 작성, 테스트 및 최적화 불가능...

이 문제를 해결할 수 있는 방법을 알려주세요. 스크린샷을 첨부하겠습니다.

모든 세부 정보(설치 경로, 축, UAC, 터미널 로그, 에이전트, 테스터)와 함께 서비스 데스크에 요청하십시오.
 
Rosh :

" 정지가 없을 때 어떻게 오류 10016 이 있을 수 있습니까?"는 무엇을 의미합니까? 그들은 0 값을 받았습니까 아니면 단순히 쓰여진 곳에 줄이 없습니까?

이렇게 시도

 MqlTradeRequest request={ 0 };

ZeroMemory(요청)입니다. 부족한?

당신이 말한대로 추가, 결과는 변경되지 않았습니다


PS sl 및 tp는 요청에 동일하게 지정됩니다.

a) 일일 막대의 0 및 최고 + 50 포인트(각각)

b) 둘 다 0으로 설정됨


추가 옵션 "c"(조금 더) - CTrade 사용. 결과는 비슷하다

 

모든 구조를 지웁니다.

그런 다음 어리석게도 데이터를 명확하게 지정하도록 요청하십시오. 

   MqlTradeRequest request;
   MqlTradeResult result;

   ZeroMemory (request);
   ZeroMemory (result);

   request.action = TRADE_ACTION_PENDING ;
   request.magic  = 0 ;
   request.symbol = "EURUSD" ;
   request.volume = 1.0 ;
   request.price  = SymbolInfoDouble ( Symbol (), SYMBOL_BID )+ 500 * SymbolInfoDouble ( Symbol (), SYMBOL_POINT ); // или сразу цену 1.3000
   request.sl     = 0 ;
   request.tp     = 0 ;
   request.deviation = 10 ;
   request.type   = ORDER_TYPE_BUY_STOP ; 
   request.type_filling = ORDER_FILLING_FOK ;
   
   OrderSend (request,result);
 
ilunga :

... 결과는 비슷합니다

기이한. 코드 를 가져 와서 테스터로부터 응답을 받았습니다. 

PN       0        ss (GBPUSD,H1)   10 : 17 : 04          2012.01 . 02 00 : 00 : 00    Текущая цена: 1.29479000
DK       0        ss (GBPUSD,H1)   10 : 17 : 04          2012.01 . 02 00 : 00 : 00    Цена открытия: 1.29943000
CN       0        Trade   10 : 17 : 04          2012.01 . 02 00 : 00 : 00    buy stop 1.00 EURUSD at 1.34443 ( 1.29565 / 1.29654 )
FL       0        ss (GBPUSD,H1)   10 : 17 : 04          2012.01 . 02 00 : 00 : 00    CTrade:: OrderSend : buy stop 1.00 EURUSD at 1.34443 [done]
EF       0        ss (EURUSD,H1)   10 : 20 : 04          2012.01 . 02 00 : 00 : 00    Текущая цена: 1.29479000
QL       0        ss (EURUSD,H1)   10 : 20 : 04          2012.01 . 02 00 : 00 : 00    Цена открытия: 1.29943000
KE       0        Trade   10 : 20 : 04          2012.01 . 02 00 : 00 : 00    buy stop 1.00 EURUSD at 1.34443 ( 1.29443 / 1.29479 / 1.29443 )
KG       0        ss (EURUSD,H1)   10 : 20 : 04          2012.01 . 02 00 : 00 : 00    CTrade:: OrderSend : buy stop 1.00 EURUSD at 1.34443 [done]

모든 것이 작동합니다.

어떤 빌드가 있습니까?

하지만 질문이 있습니다. 보류 중인 항목이 "Operations"에만 표시되고 "Trade"에는 표시되지 않는 이유는 무엇입니까?

 
fyords :

기이한. 코드 를 가져 와서 테스터로부터 응답을 받았습니다.

모든 것이 작동합니다.

어떤 빌드가 있습니까?

빌드 674.

모든 것이 당신을 위해 작동하지만 하나가 있습니다. 괄호 안의 가격을 보십시오.

 CN       0        Trade   10 : 17 : 04          2012.01 . 02 00 : 00 : 00    buy stop 1.00 EURUSD at 1.34443 ( 1.29565 / 1.29654 )
 KE       0        Trade   10 : 20 : 04          2012.01 . 02 00 : 00 : 00    buy stop 1.00 EURUSD at 1.34443 ( 1.29443 / 1.29479 / 1.29443 )

차이는 10점입니다. 시간은 같지만

 
다른 서버, 다른 500pp.
 
ilunga :

빌드 674.

모든 것이 당신을 위해 작동하지만 하나가 있습니다. 괄호 안의 가격을 보십시오.

차이는 10점입니다. 시간은 같지만

모든 것이 맞습니다, 서버 데모 MK.

