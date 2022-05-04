오류, 버그, 질문 - 페이지 801 1...794795796797798799800801802803804805806807808...3184 새 코멘트 [삭제] 2012.08.08 04:46 #8001 ilunga : 다중 통화 테스트, 하나의 작동 도구로 여러 트랜잭션을 열어야 합니다. 이것은 실제로 문제 영역을 강조하기 위해 제거된 버전입니다. 그건 그렇고, 첫 번째 지연을 제외하고는 모두 배치됩니다. SymbolSelect 를 사용하여 초기화 블록에서 필요한 모든 통화를 선택하려고 했습니까? [삭제] 2012.08.08 04:50 #8002 Urain : 그리고 앱의 프로필을 입력하면 개발자에게도 불이 들어와서 서로 쳐다봅니다 :) 개발자는 아이콘이 켜져 있는 것을 보고 들어가고, 개발자도 들어와서 뒤돌아보니 내가 뒤돌아봤나 보려고 뒤돌아봤는지 ... 변경 사항이 있는 경우 IMHO는 아이콘이 크게 표시되어야 하고, 작게 방문한 경우에만 표시됩니다. 내가 이해하는 한 "그냥 보기"에는 변경 사항이 없습니다. 개발자가 요청 시 (비공개로) 서로 통신하는 경우 변경 사항이 있습니다. 사실, 때때로 개발자 메시지 가 일반 필사자에게 제공되는 경우가 있습니다(실수로). 저는 그런 경우가 몇 가지 있었습니다. AlexCul 2012.08.08 07:07 #8003 alexvd : 클라이언트 단말 및 테스트 에이전트 의 빌드 번호 를 확인하고 보고합니다. 최근에 다운로드한 빌드가 매우 신선합니다. - 687. 저는 로컬 에이전트, 원격 에이전트 및 클라우드만 사용합니다. 연결된 원격 및 로컬 연결이 끊긴 클라우드가 있지만 - 또한 - 쟁기질하지 않습니다! 나는 무엇을해야할지 모르겠다. 올빼미 작성, 테스트 및 최적화 불가능... 이 문제를 해결할 수 있는 방법을 알려주세요. 스크린샷을 첨부하겠습니다. Olegs Kucerenko 2012.08.08 07:18 #8004 스크린샷 중 하나에는 메뉴 사용 - MQL5 Cloud Network 가 있습니다. 동시에 로그인하여 1크레딧 이상의 잔액을 갖게 됩니다. Распределенные вычисления в сети MQL5 Cloud Network cloud.mql5.com Заработать деньги, продавая мощности своего компьютера для сети распределенных вычислений MQL5 Cloud Network ilunga 2012.08.08 07:51 #8005 Interesting : SymbolSelect 를 사용하여 초기화 블록에서 필요한 모든 통화를 선택하려고 했습니까? 도움이되지 않았습니다 sl = tp = 0으로 설정하면 여전히 오류 10016 (잘못된 중지)이 발생합니다. Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Коды ошибок и предупреждений / Коды возврата торгового сервера www.mql5.com Стандартные константы, перечисления и структуры / Коды ошибок и предупреждений / Коды возврата торгового сервера - Документация по MQL5 [삭제] 2012.08.08 08:21 #8006 ilunga : 도움이되지 않았습니다 sl = tp = 0으로 설정하면 여전히 오류 10016 (잘못된 중지)이 발생합니다. 그런 다음 문제는 코드의 이 부분에 있을 수 있으며 이를 처리해야 합니다. request.action = TRADE_ACTION_PENDING ; request.magic = 0 ; request.symbol = symbol; request.volume = 1 ; request.price = bar_info[ 1 ] + 500 * _Point ; request.sl = 1.0 ; request.tp = bar_info[ 1 ] + 500 * _Point + 1000 * _Point ; request.deviation = 10 ; request.type = ORDER_TYPE_BUY_STOP ; request.type_filling = ORDER_FILLING_FOK ; 예를 들어 잘린 코드가 아니라 전체 코드를 분석해야 합니다. ilunga 2012.08.08 08:26 #8007 Interesting : 그런 다음 문제는 코드의 이 부분에 있을 수 있으며 이를 처리해야 합니다. 예를 들어 잘린 코드가 아니라 전체 코드를 분석해야 합니다. 그러나 제거된 버그에는 여전히 존재합니다. 솔직히 정류장이 없는데 어떻게 에러 10016 이 나올 수 있는지 잘 모르겠습니다 Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Коды ошибок и предупреждений / Коды возврата торгового сервера www.mql5.com Стандартные константы, перечисления и структуры / Коды ошибок и предупреждений / Коды возврата торгового сервера - Документация по MQL5 Olegs Kucerenko 2012.08.08 08:38 #8008 ilunga : 그러나 제거된 버그에는 여전히 존재합니다. 솔직히 정류장이 없는데 어떻게 에러 10016 이 나올 수 있는지 잘 모르겠습니다 요청 시 원하는 쌍의 현재 가격, 주문 가격, 중지, 가져오기를 인쇄하십시오. Dmitriy Parfenovich 2012.08.08 08:46 #8009 ilunga : 그러나 제거된 버그에는 여전히 존재합니다. 솔직히 정류장이 없는데 어떻게 에러 10016 이 나올 수 있는지 잘 모르겠습니다 왜 사용해 보지 않겠습니까? #include <Trade\Trade.mqh> bool BuyStop( const double volume, const double price, const string symbol= NULL , const double sl= 0.0 , const double tp= 0.0 , const ENUM_ORDER_TYPE_TIME type_time= ORDER_TIME_GTC , const datetime expiration= 0 , const string comment= "" ); Rashid Umarov 2012.08.08 08:50 #8010 ilunga : 그러나 제거된 버그에는 여전히 존재합니다. 솔직히 정류장이 없는데 어떻게 에러 10016 이 나올 수 있는지 잘 모르겠습니다 " 정지가 없을 때 어떻게 오류 10016 이 있을 수 있습니까?"는 무엇을 의미합니까? 그들은 0 값을 받았습니까 아니면 단순히 쓰여진 곳에 줄이 없습니까? 이렇게 시도 MqlTradeRequest request={ 0 }; 1...794795796797798799800801802803804805806807808...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
다중 통화 테스트, 하나의 작동 도구로 여러 트랜잭션을 열어야 합니다. 이것은 실제로 문제 영역을 강조하기 위해 제거된 버전입니다.
그건 그렇고, 첫 번째 지연을 제외하고는 모두 배치됩니다.
그리고 앱의 프로필을 입력하면 개발자에게도 불이 들어와서 서로 쳐다봅니다 :)
개발자는 아이콘이 켜져 있는 것을 보고 들어가고, 개발자도 들어와서 뒤돌아보니 내가 뒤돌아봤나 보려고 뒤돌아봤는지 ...
변경 사항이 있는 경우 IMHO는 아이콘이 크게 표시되어야 하고, 작게 방문한 경우에만 표시됩니다.
내가 이해하는 한 "그냥 보기"에는 변경 사항이 없습니다. 개발자가 요청 시 (비공개로) 서로 통신하는 경우 변경 사항이 있습니다.
사실, 때때로 개발자 메시지 가 일반 필사자에게 제공되는 경우가 있습니다(실수로). 저는 그런 경우가 몇 가지 있었습니다.
클라이언트 단말 및 테스트 에이전트 의 빌드 번호 를 확인하고 보고합니다.
최근에 다운로드한 빌드가 매우 신선합니다. - 687. 저는 로컬 에이전트, 원격 에이전트 및 클라우드만 사용합니다. 연결된 원격 및 로컬 연결이 끊긴 클라우드가 있지만 - 또한 - 쟁기질하지 않습니다!
나는 무엇을해야할지 모르겠다. 올빼미 작성, 테스트 및 최적화 불가능...
이 문제를 해결할 수 있는 방법을 알려주세요. 스크린샷을 첨부하겠습니다.
스크린샷 중 하나에는 메뉴 사용 - MQL5 Cloud Network 가 있습니다.
동시에 로그인하여 1크레딧 이상의 잔액을 갖게 됩니다.
SymbolSelect 를 사용하여 초기화 블록에서 필요한 모든 통화를 선택하려고 했습니까?
도움이되지 않았습니다
sl = tp = 0으로 설정하면 여전히 오류 10016 (잘못된 중지)이 발생합니다.
도움이되지 않았습니다
sl = tp = 0으로 설정하면 여전히 오류 10016 (잘못된 중지)이 발생합니다.
그런 다음 문제는 코드의 이 부분에 있을 수 있으며 이를 처리해야 합니다.예를 들어 잘린 코드가 아니라 전체 코드를 분석해야 합니다.
그런 다음 문제는 코드의 이 부분에 있을 수 있으며 이를 처리해야 합니다.예를 들어 잘린 코드가 아니라 전체 코드를 분석해야 합니다.
그러나 제거된 버그에는 여전히 존재합니다.
솔직히 정류장이 없는데 어떻게 에러 10016 이 나올 수 있는지 잘 모르겠습니다
그러나 제거된 버그에는 여전히 존재합니다.
솔직히 정류장이 없는데 어떻게 에러 10016 이 나올 수 있는지 잘 모르겠습니다
그러나 제거된 버그에는 여전히 존재합니다.
솔직히 정류장이 없는데 어떻게 에러 10016 이 나올 수 있는지 잘 모르겠습니다
왜 사용해 보지 않겠습니까?
그러나 제거된 버그에는 여전히 존재합니다.
솔직히 정류장이 없는데 어떻게 에러 10016 이 나올 수 있는지 잘 모르겠습니다
" 정지가 없을 때 어떻게 오류 10016 이 있을 수 있습니까?"는 무엇을 의미합니까? 그들은 0 값을 받았습니까 아니면 단순히 쓰여진 곳에 줄이 없습니까?
이렇게 시도