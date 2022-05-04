오류, 버그, 질문 - 페이지 798 1...791792793794795796797798799800801802803804805...3184 새 코멘트 Mykola Demko 2012.08.05 21:50 #7971 TheXpert : 아, 디버깅 기능이 있는 테스터는 매우 현실적일 것 같지만, 이런 방향은 꿈도 꾸지 말아야 합니다. 빛을 보는 현실의 관점에서, 아마도 그렇습니다. 이 두 가지 아이디어 중 하나라도 구현된다면 이 아이디어가 더 높은 확률을 갖게 됩니다. 나는 그들이 그것을 할 것이라고 의심하지만 :( [삭제] 2012.08.06 01:11 #7972 내 생각에 디버거가 있는 테스터 + 프로파일러가 있는 테스터는 "가상 서버"의 전망보다 훨씬 더 현실적입니다. 적어도 개인적으로는 적어도 프로파일러 가 테스터에 나타나기를 바랍니다. AlexCul 2012.08.06 08:23 #7973 얘들아, 나는 챔피언을 준비하고 있다. 플러그가 명확하지 않습니다. 테스트 중 쓰기, 인증 오류 ... 테스트가 더 이상 진행되지 않습니다(전혀). 스크린샷이 첨부되어 있습니다. 그것을 처리하는 방법? 커널은 OS XP입니다. --- 2012.08.06 09:01 #7974 흠. 버그라고 하기는 어렵습니다. 결국 최적화된 매개변수는 없습니다. --- 2012.08.06 09:15 #7975 개발자가 "일반적으로" 매개변수의 존재 여부를 확인했을 뿐이라고 생각합니다. 거기에 없으면 최적화도 시작되지 않습니다. 그렇다면 최적화는 범위에 지정된 만큼의 패스를 수행합니다. 귀하의 경우에는 하나의 패스가 있었습니다. [삭제] 2012.08.06 10:00 #7976 papaklass : 흥미로운 사실을 발견했습니다. 모든 기호에 대해 작년의 전문가(챔피언십)를 시작하고 싶었습니다. 최적화 모드 "시장 감시 창에서 선택한 모든 기호"를 선택했습니다. 단일 입력 매개변수가 없어서 최적화가 작동하지 않았습니다. 하나의 입력 매개변수를 추가했는데 최적화가 작동했습니다. 이것이 버그인가요? "모든 기호에 대한" 최적화의 경우 물론 BUG이며 매우 분명합니다. 세르게예프 : 개발자가 "일반적으로" 매개변수의 존재 여부를 확인했을 뿐이라고 생각합니다. 거기에 없으면 최적화도 시작되지 않습니다. 그렇다면 최적화는 범위에 지정된 만큼의 패스를 수행합니다. 귀하의 경우에는 하나의 패스가 있었습니다. 나는 개발자가 거기에서 무엇을 설정했는지(또는 설정하지 않았는지) 알지 못하며, 전문가가 매개변수를 가지고 있는지 여부에 관계없이 사물의 논리에 따라 모든 문자의 최적화가 어떤 경우에도 진행되어야 하는 것은 아닙니다. Anatoli Kazharski 2012.08.06 10:07 #7977 Interesting : "모든 기호에 대한" 최적화의 경우 물론 BUG이며 매우 분명합니다. 나는 개발자가 거기에서 무엇을 설정했는지(또는 설정하지 않았는지) 알지 못하며, 전문가가 매개변수를 가지고 있는지 여부에 관계없이 사물의 논리에 따라 모든 문자의 최적화가 어떤 경우에도 진행되어야 하는 것은 아닙니다. 즉, 외부 매개변수가 없는 경우에도 Market Watch 창에서 사용 가능한 기호 중에서 최상의 결과를 선택해야 합니다. 하나의 문자만 있는 경우에는 둘 이상의 문자가 있어야 한다는 메시지를 로그에 출력합니다. 그래서? )) 추신 비록 아니요. 사용 가능한 문자가 하나만 있더라도 사용 가능한 문자에 대한 모든 결과를 표시하기만 하면 됩니다. --- 2012.08.06 10:30 #7978 서비스 데스크를 의미 Stanislav Korotky 2012.08.06 13:00 #7979 AlexCul : 여러분, 저는 챔피언을 준비 중입니다. 플러그가 명확하지 않습니다. 테스트 중 쓰기, 인증 오류 ... 테스트가 더 이상 진행되지 않습니다(전혀). 스크린샷이 첨부되어 있습니다. 그것을 처리하는 방법? 클라우드에 들어가려면 mql5.com에서 로그인 비밀번호를 입력하거나 컨텍스트 메뉴를 통해 클라우드 에이전트 사용을 비활성화해야 한다고 가정합니다. Stanislav Korotky 2012.08.06 13:03 #7980 나는 종종 mql5.com 페이지의 오른쪽 상단 모서리 에 있는 서비스 데스크에서 내 티켓에 변경 사항이 있음을 암시하는 버그 아이콘을 봅니다. 거기 가는데 변화가 없어요. 이건 괜찮아? Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы объектов / Способы привязки объектов www.mql5.com Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы объектов / Способы привязки объектов - Документация по MQL5 1...791792793794795796797798799800801802803804805...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
아, 디버깅 기능이 있는 테스터는 매우 현실적일 것 같지만, 이런 방향은 꿈도 꾸지 말아야 합니다.
빛을 보는 현실의 관점에서, 아마도 그렇습니다.
이 두 가지 아이디어 중 하나라도 구현된다면 이 아이디어가 더 높은 확률을 갖게 됩니다.
나는 그들이 그것을 할 것이라고 의심하지만 :(
내 생각에 디버거가 있는 테스터 + 프로파일러가 있는 테스터는 "가상 서버"의 전망보다 훨씬 더 현실적입니다.
적어도 개인적으로는 적어도 프로파일러 가 테스터에 나타나기를 바랍니다.
얘들아, 나는 챔피언을 준비하고 있다. 플러그가 명확하지 않습니다. 테스트 중 쓰기, 인증 오류 ... 테스트가 더 이상 진행되지 않습니다(전혀). 스크린샷이 첨부되어 있습니다. 그것을 처리하는 방법?
커널은 OS XP입니다.
개발자가 "일반적으로" 매개변수의 존재 여부를 확인했을 뿐이라고 생각합니다.
거기에 없으면 최적화도 시작되지 않습니다.
그렇다면 최적화는 범위에 지정된 만큼의 패스를 수행합니다. 귀하의 경우에는 하나의 패스가 있었습니다.
흥미로운 사실을 발견했습니다.
모든 기호에 대해 작년의 전문가(챔피언십)를 시작하고 싶었습니다. 최적화 모드 "시장 감시 창에서 선택한 모든 기호"를 선택했습니다. 단일 입력 매개변수가 없어서 최적화가 작동하지 않았습니다. 하나의 입력 매개변수를 추가했는데 최적화가 작동했습니다. 이것이 버그인가요?
"모든 기호에 대한" 최적화의 경우 물론 BUG이며 매우 분명합니다.
나는 개발자가 거기에서 무엇을 설정했는지(또는 설정하지 않았는지) 알지 못하며, 전문가가 매개변수를 가지고 있는지 여부에 관계없이 사물의 논리에 따라 모든 문자의 최적화가 어떤 경우에도 진행되어야 하는 것은 아닙니다.
즉, 외부 매개변수가 없는 경우에도 Market Watch 창에서 사용 가능한 기호 중에서 최상의 결과를 선택해야 합니다. 하나의 문자만 있는 경우에는 둘 이상의 문자가 있어야 한다는 메시지를 로그에 출력합니다.
그래서? ))
추신 비록 아니요. 사용 가능한 문자가 하나만 있더라도 사용 가능한 문자에 대한 모든 결과를 표시하기만 하면 됩니다.
