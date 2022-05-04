오류, 버그, 질문 - 페이지 674

MetaDriver 2012.03.20 16:17
220볼트 :
마찬가지로 오페라.
저는 FF가 좋습니다.

나는 FF 8, 같은 문제가 있습니다

 
아마도 New Rating 시스템이 비뚤어졌을 것입니다. 테스트 중일 수 있습니다. 그러나 출시하기 전에 먼저 테스트해야 합니다. ))
 
Urain :

FF 11 모든 것이 OK
 
크롬.비어있습니다.
 
나를 위해 작동합니다. 파이어폭스 11.
 

"불만"을 클릭하면 "댓글" 필드에 아무 것도 입력할 수 없습니다.

포럼 엔진의 뭔가가 정말 나쁩니다.

 
abolk :

"기타" 를 선택한 경우에만 150자를 입력할 수 있습니다.
 
sergeev :
또한 11
 

동료들에게 말해주세요. 이들은 모두 고양이 한 쌍입니다. 사용할 수 있습니까 아니면 더 있습니까?

예: EURGBS, EURCHF?

 
십자가 탭에 위치

