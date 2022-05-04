오류, 버그, 질문 - 페이지 429

DV2010 :
예, 당신은 진정한 마술사 인 것 같습니다! :)

고맙습니다! :)

아니요, 그냥 배우고 있어요. :[

마법은 아무 일도 일어나지 않을 때 일어납니다. 드롭다운 메뉴를 보기 시작하면 바로 가기 키가 있습니다. (거기서 나는 이 멋진 트릭에 대해 배웠습니다).

 
빌드 468에 도입된 "Trade disabled" 문제는 470에 남아 있습니다.
프로그램이 시작될 때 챔피언십 2010 계정이 설정되었습니다(거래가 실제로 금지됨). 테스터의 모든 거래는 [거래 비활성화]로 인해 거부되었습니다. 계정을 변경하고 테스트를 실행합니다(계정을 변경하는 것만으로는 충분하지 않으며 테스트가 끝까지 통과할 때까지 기다려야 할 것 같습니다). 우리는 원래 계정으로 돌아갑니다. 우리는 테스트를 실행합니다 - 모든 것이 작동합니다!
이것은 탬버린과 함께하는 춤입니다 ...
Mr.FreeMan :

처음에 파일에서 모든 것이 올바르게 로그에 표시된 다음 어레이가 재설정되는 이유를 알려주십시오. 왜 두 번째는 0입니까? 나중에 사용할 수 있도록 정보를 저장하려면 어떻게 해야 합니까?

최대한의 세부 사항을 서비스 데스크에 작성하고 파일을 첨부하십시오.
Mr.FreeMan :
FILE_WRITE를 추가하시겠습니까?
Silent :
FILE_WRITE를 추가하시겠습니까?

아니요
 
Mr.FreeMan :
아니요

내가 조언 한대로 시도 하십시오 :

//===

삼촌 빅 :

  1. OnInit에서 파일을 엽니다.
  2. OnTick에서 파일을 읽습니다.
  3. OnDeinit에서 파일을 닫 습니다.

그리고 매 틱마다 "나는 지갑을 열었다 - 지갑을 꺼냈다. 나는 지갑을 열었다 - 나는 지갑을 꺼냈다. 나는 지갑을 열었다..."

//===

그리고 파일 작업 -, 즉. 파일 읽기는 OnInit 또는 첨부된 함수에서 해야 합니다....!

 
모든 것이 작동합니다, 나는 바보입니다!
 

여기요! https://www.mql5.com/ru/forum/798/page3 에서 첨부된 지표를 다운로드했습니다. 컴파일 시작 - 오류 발생

이것이 연속으로 보이는 것입니다.

https://www.mql5.com/en/forum/798/page12 주제에서 이 문제에 대해 설명했습니다. 지금까지 그들은 침묵했지만 이 스레드는 살아있는 것 같습니다.

누군가 돕거나 제안할 수 있거나 내가 사용하는 다른 지표를 다시 작성할 수 있습니다. 그러나 가장 중요한 것은 TF H8 및 H6에 표시 할 수 있다는 것입니다. 그렇지 않으면 하나의 터미널 (PowerTader)에 이러한 TF가 있지만 칠면조는 작동하기를 원하지 않습니다. 고맙습니다.

파일:
murrey_math_mt5.mq5  15 kb
Murrey_Math_AllTF.mq4  18 kb
 

여기서 당신은 도울 방법을 모릅니다. 개발자의 응답을 기다려야 합니다.

더블 mx=mx=mn+(2*옥타브)

이 줄은 두 가지 방식으로 볼 수 있습니다.

더블 mx=mx+mn+(2*옥타브)

또는

더블 mx=mn+(2*옥타브)

 
sergeev :

여기서 당신은 도울 방법을 모릅니다. 개발자의 응답을 기다려야 합니다.

더블 mx=mx=mn+(2*옥타브)

이 줄은 두 가지 방식으로 볼 수 있습니다.

더블 mx=mx+mn+(2*옥타브)

또는

더블 mx=mn+(2*옥타브)

첫 번째 옵션이 나왔습니다.
