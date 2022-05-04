오류, 버그, 질문 - 페이지 429 1...422423424425426427428429430431432433434435436...3184 새 코멘트 Andrey Dik 2011.06.22 22:05 #4281 DV2010 : 예, 당신은 진정한 마술사 인 것 같습니다! :) 고맙습니다! :) 아니요, 그냥 배우고 있어요. :[ 마법은 아무 일도 일어나지 않을 때 일어납니다. 드롭다운 메뉴를 보기 시작하면 바로 가기 키가 있습니다. (거기서 나는 이 멋진 트릭에 대해 배웠습니다). Andrey Sharov 2011.06.22 22:27 #4282 빌드 468에 도입된 "Trade disabled" 문제는 470에 남아 있습니다. 프로그램이 시작될 때 챔피언십 2010 계정이 설정되었습니다(거래가 실제로 금지됨). 테스터의 모든 거래는 [거래 비활성화]로 인해 거부되었습니다. 계정을 변경하고 테스트를 실행합니다(계정을 변경하는 것만으로는 충분하지 않으며 테스트가 끝까지 통과할 때까지 기다려야 할 것 같습니다). 우리는 원래 계정으로 돌아갑니다. 우리는 테스트를 실행합니다 - 모든 것이 작동합니다! 이것은 탬버린과 함께하는 춤입니다 ... Automated Trading Championship 2010 championship.mql5.com Automated Trading Championship 2010 Slava 2011.06.24 18:40 #4283 Mr.FreeMan : 처음에 파일에서 모든 것이 올바르게 로그에 표시된 다음 어레이가 재설정되는 이유를 알려주십시오. 왜 두 번째는 0입니까? 나중에 사용할 수 있도록 정보를 저장하려면 어떻게 해야 합니까? 최대한의 세부 사항을 서비스 데스크에 작성하고 파일을 첨부하십시오. Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! www.mql5.com Ваше сообщение сразу станет доступно нашим отделам тестирования, технической поддержки и разработчикам торговой платформы. Andrew Petras 2011.06.24 18:56 #4284 Mr.FreeMan : FILE_WRITE를 추가하시겠습니까? Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы ввода/вывода / Флаги открытия файлов www.mql5.com Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы ввода/вывода / Флаги открытия файлов - Документация по MQL5 Mr.FreeMan 2011.06.24 19:06 #4285 Silent : FILE_WRITE를 추가하시겠습니까? 아니요 Alexander Puzikov 2011.06.24 20:32 #4286 Mr.FreeMan : 아니요 내가 조언 한대로 시도 하십시오 : //=== 삼촌 빅 : OnInit에서 파일을 엽니다. OnTick에서 파일을 읽습니다. OnDeinit에서 파일을 닫 습니다. 그리고 매 틱마다 "나는 지갑을 열었다 - 지갑을 꺼냈다. 나는 지갑을 열었다 - 나는 지갑을 꺼냈다. 나는 지갑을 열었다..." //=== 그리고 파일 작업 -, 즉. 파일 읽기는 OnInit 또는 첨부된 함수에서 해야 합니다....! Mr.FreeMan 2011.06.24 21:10 #4287 모든 것이 작동합니다, 나는 바보입니다! voinG 2011.06.24 21:22 #4288 여기요! https://www.mql5.com/ru/forum/798/page3 에서 첨부된 지표를 다운로드했습니다. 컴파일 시작 - 오류 발생 이것이 연속으로 보이는 것입니다. https://www.mql5.com/en/forum/798/page12 주제에서 이 문제에 대해 설명했습니다. 지금까지 그들은 침묵했지만 이 스레드는 살아있는 것 같습니다. 누군가 돕거나 제안할 수 있거나 내가 사용하는 다른 지표를 다시 작성할 수 있습니다. 그러나 가장 중요한 것은 TF H8 및 H6에 표시 할 수 있다는 것입니다. 그렇지 않으면 하나의 터미널 (PowerTader)에 이러한 TF가 있지만 칠면조는 작동하기를 원하지 않습니다. 고맙습니다. Помогите перейти на MetaTrader 5 без потерь www.mql5.com За время существования MT4 были созданы хорошие индикаторы. 파일: murrey_math_mt5.mq5 15 kb Murrey_Math_AllTF.mq4 18 kb --- 2011.06.24 21:38 #4289 여기서 당신은 도울 방법을 모릅니다. 개발자의 응답을 기다려야 합니다. 더블 mx=mx=mn+(2*옥타브) 이 줄은 두 가지 방식으로 볼 수 있습니다. 더블 mx=mx+mn+(2*옥타브) 또는 더블 mx=mn+(2*옥타브) Victor Kirillin 2011.06.24 22:19 #4290 sergeev : 여기서 당신은 도울 방법을 모릅니다. 개발자의 응답을 기다려야 합니다. 더블 mx=mx=mn+(2*옥타브) 이 줄은 두 가지 방식으로 볼 수 있습니다. 더블 mx=mx+mn+(2*옥타브) 또는 더블 mx=mn+(2*옥타브) 첫 번째 옵션이 나왔습니다. 1...422423424425426427428429430431432433434435436...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
예, 당신은 진정한 마술사 인 것 같습니다! :)
고맙습니다! :)
아니요, 그냥 배우고 있어요. :[
마법은 아무 일도 일어나지 않을 때 일어납니다. 드롭다운 메뉴를 보기 시작하면 바로 가기 키가 있습니다. (거기서 나는 이 멋진 트릭에 대해 배웠습니다).
프로그램이 시작될 때 챔피언십 2010 계정이 설정되었습니다(거래가 실제로 금지됨). 테스터의 모든 거래는 [거래 비활성화]로 인해 거부되었습니다. 계정을 변경하고 테스트를 실행합니다(계정을 변경하는 것만으로는 충분하지 않으며 테스트가 끝까지 통과할 때까지 기다려야 할 것 같습니다). 우리는 원래 계정으로 돌아갑니다. 우리는 테스트를 실행합니다 - 모든 것이 작동합니다!
이것은 탬버린과 함께하는 춤입니다 ...
처음에 파일에서 모든 것이 올바르게 로그에 표시된 다음 어레이가 재설정되는 이유를 알려주십시오. 왜 두 번째는 0입니까? 나중에 사용할 수 있도록 정보를 저장하려면 어떻게 해야 합니까?
FILE_WRITE를 추가하시겠습니까?
아니요
내가 조언 한대로 시도 하십시오 :
//===
삼촌 빅 :
그리고 매 틱마다 "나는 지갑을 열었다 - 지갑을 꺼냈다. 나는 지갑을 열었다 - 나는 지갑을 꺼냈다. 나는 지갑을 열었다..."
//===
그리고 파일 작업 -, 즉. 파일 읽기는 OnInit 또는 첨부된 함수에서 해야 합니다....!
여기요! https://www.mql5.com/ru/forum/798/page3 에서 첨부된 지표를 다운로드했습니다. 컴파일 시작 - 오류 발생
이것이 연속으로 보이는 것입니다.
https://www.mql5.com/en/forum/798/page12 주제에서 이 문제에 대해 설명했습니다. 지금까지 그들은 침묵했지만 이 스레드는 살아있는 것 같습니다.
누군가 돕거나 제안할 수 있거나 내가 사용하는 다른 지표를 다시 작성할 수 있습니다. 그러나 가장 중요한 것은 TF H8 및 H6에 표시 할 수 있다는 것입니다. 그렇지 않으면 하나의 터미널 (PowerTader)에 이러한 TF가 있지만 칠면조는 작동하기를 원하지 않습니다. 고맙습니다.
여기서 당신은 도울 방법을 모릅니다. 개발자의 응답을 기다려야 합니다.
더블 mx=mx=mn+(2*옥타브)
이 줄은 두 가지 방식으로 볼 수 있습니다.
더블 mx=mx+mn+(2*옥타브)
또는
더블 mx=mn+(2*옥타브)
