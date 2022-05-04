오류, 버그, 질문 - 페이지 423 1...416417418419420421422423424425426427428429430...3184 새 코멘트 Victor Kirillin 2011.06.18 00:37 #4221 Im_hungry : 2010년과 2009년의 경우 2008년은 파일을 열지 않는 크기 로 파일을 열지 않는다는 점에서, 이 코드로 칠면조가 만든 파일을 열려고 하는데 열 수 없다고 나옵니다 2011, 01, 01을 제외한 모든 기간은 나머지를 열지 않으며, 이런 젠장? 1. 대신: if (handle< 0 ) Print ( "-----Неоткрывается :-)" ); //--- и поехали дальше 쓰다: if (handle==INVALID_HANDLE) { Print ( "-----Неоткрывается :-)" ); return(EMPTY_VALUE); } 2. 질문. 파일 관리자(FAR와 같은)가 <F3> 키를 사용하여 파일을 열 수 있습니까? Victor Kirillin 2011.06.18 00:48 #4222 olyakish : 그리고 여기에 사용할 숫자. 말하지 않겠습니다. 우선 과학적인 찌르기 방법을 시도하십시오(월요일 전에 어떤 패턴이 부화할 것인지). 월요일에 맞춤형 지표 전문가가 일하러 올 것입니다. 그들은 프롬프트합니다. Victor Kirillin 2011.06.18 00:50 #4223 uncleVic : 말하지 않겠습니다. 우선 과학적인 찌르기 방법을 시도하십시오(월요일 전에 어떤 패턴이 부화할 것인지). 월요일에 맞춤형 지표 전문가가 일하러 올 것입니다. 그들은 프롬프트합니다. 그리고 비록 ... 이것을 시도하십시오 : int bars= Bars ( _Symbol , _Period ); // Возвращает количество баров в истории по соответствующим символу и периоду Alexey Klenov 2011.06.18 01:15 #4224 uncleVic : 그리고 비록 ... 이것을 시도하십시오 : 네, 감사합니다. 그게 바로 당신이 필요로 하는 것입니다. 추신: 이미 프로그래밍 방법을 잊어버렸습니다. 몇 달 동안 MT5를 만지지 않았습니다... [삭제] 2011.06.18 03:30 #4225 개발자 여러분 , 비디오 카드, 해당 모델 및 드라이버의 성능을 2 단어로 알려주십시오. OS뿐만 아니라 템플릿에 많은 수의 칠면조가로드 된 경우 MT4 및 MT5의 작동에 영향을 미칩니다 ... 벡터 그래픽 의 2D 하드웨어 가속은 어떻게 진행되고 있습니까? 로드가 많은 경우 어떤 카드를 권장하는지, 그리고 브레이크가 약하거나 내장 된 비디오 카드와 관련 될 수 있습니까 ...? 나는 다음을 발견했기 때문에 묻습니다 - 내장된 gForce 7050 이 어머니에 있는 컴퓨터에서 창은 2배 느리게 열립니다... 템플릿이 트위치 스크롤됩니다 ... 더 강력한 비디오가 Intel2060k에 내장된 컴퓨터 - HD2000 프로세서 - 모든 것이 매끄럽고 쌍이 있는 많은 창이 2-3배 더 빠르게 열립니다... 많은 창과 많은 표시기가 있는 경우 비디오 카드가 지원해야 하는 하드웨어 매개변수, 비디오 메모리가 얼마나 소모되고 있는지 확인하는 방법... ? (충분하지 않을 수도...?) GIF 파일 에서 한 번에 많은 수의 복잡한 템플릿을 PRINTSCREEN할 때 카드에 가해지는 로드는 무엇 입니까...? 답변에 미리 감사드립니다. 도움이 필요하다! 숙제가 풀리지 [아카이브!] 포럼을 어지럽히 지 캔버스 멋지다! Renat Fatkhullin 2011.06.18 08:13 #4226 tester_el_pro : 개발자 여러분 , 비디오 카드, 해당 모델 및 드라이버의 성능을 2 단어로 알려주십시오. OS뿐만 아니라 템플릿에 많은 수의 칠면조가로드 된 경우 MT4 및 MT5의 작동에 영향을 미칩니다 ... 가속이 순전히 선언적인 아주 오래된 내장 카드 대신 괜찮은(강력하지는 않지만 괜찮은) 비디오 카드를 사용하는 것이 좋습니다. 이것은 특히 구형 노트북에 해당됩니다. 차트는 그래픽 개체가 많고 적극적으로 다시 그려지는 경우가 많기 때문에 우수한 2D 가속기가 필요합니다. [삭제] 2011.06.18 18:35 #4227 토마토와 썩은 계란을 맞을 위기에 처하더라도 나는 여전히 묻겠습니다. 정지 수준을 올바르게 설정하고 있습니까? int StopLevel = SymbolInfoInteger ( _Symbol , SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL ); double StopLoss, TakeProfit; switch ( SymbolInfoInteger ( _Symbol , POSITION_TYPE )) { case POSITION_TYPE_BUY : StopLoss = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ) - StopLevel * _Point ; TakeProfit = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ) + StopLevel * _Point ; break ; case POSITION_TYPE_SELL : StopLoss = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ) + StopLevel * _Point ; TakeProfit = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ) - StopLevel * _Point ; break ; default : return ; } 나는 완전히 혼란 스럽다. :( --- 2011.06.18 19:46 #4228 voix_kas : 토마토와 썩은 계란을 맞을 위기에 처해도 나는 여전히 묻겠습니다. 정지 수준을 올바르게 설정하고 있습니까? 나는 완전히 혼란 스럽다. :( Wu buy - Bid의 모든 것 - SL 및 TP 마을에서 Ask의 모든 것 [삭제] 2011.06.18 20:06 #4229 sergeev : Wu buy - Bid의 모든 것 - SL 및 TP 마을에서 Ask의 모든 것 덕분에! Alexander Puzikov 2011.06.18 20:30 #4230 uncleVic : 1. 대신: 쓰다: 2. 질문. 파일 관리자(FAR와 같은)가 <F3> 키를 사용하여 파일을 열 수 있습니까? 이제 하나는 동일한 값을 얻는 것으로 나타났습니다. 파일이 기록되는 이유가 궁금합니다. 2011.01.01의 데이터(초 단위 시간 및 시가)는 약 6MB를 읽습니다. 하지만 같은 데이터 단, 2010년 06월 01일부터 단, 최고가를 초과하지 않는 기간은 제외. 시간당 가격이며 2.5MB를 차지합니다. - 열리지 않음 당신의 방법으로 if (handle== INVALID_HANDLE ) { Print ( "-----Неоткрывается :-)" ); return ( EMPTY_VALUE ); } 1.79 ,,, (이것은 초입니다.) 나는 추적을 할 칠면조에서 파일에 기록합니다. 방법 datetime bar[ 1 ]; CopyTime (Symbol1, NULL ,(MatrixRows-CurrPos), 1 ,bar); //--- handle= FileOpen ( "kor.bin" , FILE_BIN | FILE_READ | FILE_WRITE , ";" ); if (handle< 0 ) Print ( "-----Неоткрывается :-) profit.bin" ); ulong T = ( ulong ) bar[ 0 ]; FileSeek (handle, 0 , SEEK_END ); FileWriteDouble (handle,T); FileSeek (handle, 0 , SEEK_END ); FileWriteDouble (handle,Buffer_0[MatrixRows-CurrPos]); ulong file= FileSize (handle); FileClose (handle); 필요에 따라 기록 - 바 오프닝의 모든 값: 첫 번째 초. 그런 다음 상관 값(또는 가격) 그러나 파일은 어드바이저에서 읽지 않습니다 - "열 수 없습니다" 이유를 모르십니까? 파일의 존재 여부 확인 - 존재하는 것으로 나타났습니다! [ARCHIVE] 포럼을 어지럽히 지 이론부터 실습까지 우리 마샤! 1...416417418419420421422423424425426427428429430...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
2010년과 2009년의 경우 2008년은 파일을 열지 않는 크기 로 파일을 열지 않는다는 점에서,
이 코드로 칠면조가 만든 파일을 열려고 하는데 열 수 없다고 나옵니다
2011, 01, 01을 제외한 모든 기간은 나머지를 열지 않으며,
이런 젠장?
1. 대신:
쓰다:
2. 질문. 파일 관리자(FAR와 같은)가 <F3> 키를 사용하여 파일을 열 수 있습니까?
그리고 여기에 사용할 숫자.
말하지 않겠습니다. 우선 과학적인 찌르기 방법을 시도하십시오(월요일 전에 어떤 패턴이 부화할 것인지). 월요일에 맞춤형 지표 전문가가 일하러 올 것입니다. 그들은 프롬프트합니다.
그리고 비록 ... 이것을 시도하십시오 :
네, 감사합니다. 그게 바로 당신이 필요로 하는 것입니다.
추신: 이미 프로그래밍 방법을 잊어버렸습니다. 몇 달 동안 MT5를 만지지 않았습니다...
개발자 여러분 , 비디오 카드, 해당 모델 및 드라이버의 성능을 2 단어로 알려주십시오.
OS뿐만 아니라 템플릿에 많은 수의 칠면조가로드 된 경우 MT4 및 MT5의 작동에 영향을 미칩니다 ...
벡터 그래픽 의 2D 하드웨어 가속은 어떻게 진행되고 있습니까? 로드가 많은 경우 어떤 카드를 권장하는지,
그리고 브레이크가 약하거나 내장 된 비디오 카드와 관련 될 수 있습니까 ...?
나는 다음을 발견했기 때문에 묻습니다 -
내장된 gForce 7050 이 어머니에 있는 컴퓨터에서 창은 2배 느리게 열립니다... 템플릿이 트위치 스크롤됩니다 ...
더 강력한 비디오가 Intel2060k에 내장된 컴퓨터 - HD2000 프로세서 - 모든 것이 매끄럽고 쌍이 있는 많은 창이 2-3배 더 빠르게 열립니다...
많은 창과 많은 표시기가 있는 경우 비디오 카드가 지원해야 하는 하드웨어 매개변수,
비디오 메모리가 얼마나 소모되고 있는지 확인하는 방법... ? (충분하지 않을 수도...?)
GIF 파일 에서 한 번에 많은 수의 복잡한 템플릿을 PRINTSCREEN할 때 카드에 가해지는 로드는 무엇 입니까...?
답변에 미리 감사드립니다.
가속이 순전히 선언적인 아주 오래된 내장 카드 대신 괜찮은(강력하지는 않지만 괜찮은) 비디오 카드를 사용하는 것이 좋습니다. 이것은 특히 구형 노트북에 해당됩니다.
차트는 그래픽 개체가 많고 적극적으로 다시 그려지는 경우가 많기 때문에 우수한 2D 가속기가 필요합니다.
토마토와 썩은 계란을 맞을 위기에 처하더라도 나는 여전히 묻겠습니다.
정지 수준을 올바르게 설정하고 있습니까?
나는 완전히 혼란 스럽다. :(
Wu buy - Bid의 모든 것 - SL 및 TP
마을에서 Ask의 모든 것
이제 하나는 동일한 값을 얻는 것으로 나타났습니다. 파일이 기록되는 이유가 궁금합니다.
2011.01.01의 데이터(초 단위 시간 및 시가)는 약 6MB를 읽습니다. 하지만 같은 데이터
단, 2010년 06월 01일부터 단, 최고가를 초과하지 않는 기간은 제외. 시간당 가격이며 2.5MB를 차지합니다. - 열리지 않음
당신의 방법으로
1.79 ,,, (이것은 초입니다.)
나는 추적을 할 칠면조에서 파일에 기록합니다. 방법
필요에 따라 기록 - 바 오프닝의 모든 값: 첫 번째 초. 그런 다음 상관 값(또는 가격)
그러나 파일은 어드바이저에서 읽지 않습니다 - "열 수 없습니다"
이유를 모르십니까?
파일의 존재 여부 확인 - 존재하는 것으로 나타났습니다!