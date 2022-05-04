오류, 버그, 질문 - 페이지 422 1...415416417418419420421422423424425426427428429...3184 새 코멘트 Andrey Sharov 2011.06.17 16:31 #4211 빌드 468로 업데이트한 후 [trade disabled] 진단을 받은 거래는 더 이상 테스터에서 처리되지 않았습니다. 챔피언십 2010 계정에 대한 테스트 . Automated Trading Championship 2010 championship.mql5.com Automated Trading Championship 2010 Forward 2011.06.17 16:52 #4212 좋은 오후, 포럼 사용자. 이해를 도와주세요. 어떤 이유로 지표가 차트에 표시되지 않습니다. 오류가 어디에 있는지 명확하지 않습니다. 일반적으로 차트에는 다음과 같이 표시되어야 합니다. 그러나이 표시기의 내 창에는 공허함이 있습니다. MT4. 다음은 표시기 코드입니다. 코드에 버그가 있습니까? 아니면 다른 것이 있습니까? //+------------------------------------------------------------------+ //| Bands.mq4 | //| Copyright © 2005, MetaQuotes Software Corp. | //| http://www.metaquotes.net/ | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright © 2005, MetaQuotes Software Corp." #property link "http://www.metaquotes.net/" #property indicator_chart_window #property indicator_buffers 6 #property indicator_color1 Blue #property indicator_color2 Yellow #property indicator_color3 Red //---- indicator parameters extern int BandsPeriod= 50 ; extern int BandsShift= 0 ; extern double BandsDeviations= 2.0 ; extern int TrendBars = 10 ; extern bool EnableTextDisplay = true ; //---- buffers double MovingBuffer[]; double UpperBuffer[]; double LowerBuffer[]; double HighTrend[]; double LowTrend[]; double MidTrend[]; //bool DisplayText = false; //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int init() { //---- indicators SetIndexStyle( 0 , DRAW_LINE ); SetIndexBuffer ( 0 ,MovingBuffer); SetIndexStyle( 1 , DRAW_LINE ); SetIndexBuffer ( 1 ,UpperBuffer); SetIndexStyle( 2 , DRAW_LINE ); SetIndexBuffer ( 2 ,LowerBuffer); SetIndexBuffer ( 3 ,HighTrend); SetIndexBuffer ( 4 ,LowTrend); SetIndexBuffer ( 5 ,MidTrend); //---- SetIndexDrawBegin( 0 ,BandsPeriod+BandsShift); SetIndexDrawBegin( 1 ,BandsPeriod+BandsShift); SetIndexDrawBegin( 2 ,BandsPeriod+BandsShift); //---- if (EnableTextDisplay) { DisplayLabel_1(); DisplayLabel_2(); DisplayLabel_3(); } return ( 0 ); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Bollinger Bands | //+------------------------------------------------------------------+ int start() { int i,k,counted_bars=IndicatorCounted(); double deviation; double sum,oldval,newres; //---- if ( Bars <=BandsPeriod) return ( 0 ); //---- initial zero if (counted_bars< 1 ) for (i= 1 ;i<=BandsPeriod;i++) { MovingBuffer[ Bars -i]= EMPTY_VALUE ; UpperBuffer[ Bars -i]= EMPTY_VALUE ; LowerBuffer[ Bars -i]= EMPTY_VALUE ; } //---- int limit= Bars -counted_bars; if (counted_bars> 0 ) limit++; for (i= 0 ; i<limit; i++) MovingBuffer[i]= iMA ( NULL , 0 ,BandsPeriod,BandsShift, MODE_SMA , PRICE_CLOSE ,i); //---- i= Bars -BandsPeriod+ 1 ; if (counted_bars>BandsPeriod- 1 ) i= Bars -counted_bars- 1 ; while (i>= 0 ) { sum= 0.0 ; k=i+BandsPeriod- 1 ; oldval=MovingBuffer[i]; while (k>=i) { newres=Close[k]-oldval; sum+=newres*newres; k--; } deviation=BandsDeviations* MathSqrt (sum/BandsPeriod); UpperBuffer[i]=oldval+deviation; LowerBuffer[i]=oldval-deviation; i--; } //---- double TestVal1 = 0 ; double TrendValueHigh = 0 ; for (i= 0 ;i<TrendBars;i++) { TestVal1 = UpperBuffer[i] - UpperBuffer[ 1 + 1 ]; TrendValueHigh = TrendValueHigh - TestVal1; } double TrendValueLow = 0 ; for (i= 0 ;i<TrendBars;i++) { TestVal1 = LowerBuffer[i] - LowerBuffer[ 1 + 1 ]; TrendValueLow = TrendValueLow - TestVal1; } double TrendValueMid = 0 ; for (i= 0 ;i<TrendBars;i++) { TestVal1 = MovingBuffer[i] - MovingBuffer[ 1 + 1 ]; TrendValueMid = TrendValueMid - TestVal1; } MidTrend[ 0 ] = TrendValueMid * 1000 ; HighTrend[ 0 ] = TrendValueHigh * 1000 ; LowTrend[ 0 ] = TrendValueLow * 1000 ; if (EnableTextDisplay) { ObjectSetText( "Label_Message1" , "High " + DoubleToStr(HighTrend[ 0 ], 2 ), 14 , "Arial" ,Yellow); ObjectSetText( "Label_Message2" , "Mid " + DoubleToStr(MidTrend[ 0 ], 2 ), 14 , "Arial" ,Yellow); ObjectSetText( "Label_Message3" , "Low " + DoubleToStr(LowTrend[ 0 ], 2 ), 14 , "Arial" ,Yellow); } return ( 0 ); } int DisplayLabel_1() { ObjectCreate ( "Label_Message1" , OBJ_LABEL , 0 , 0 , 0 ); // Creating obj. ObjectSet( "Label_Message1" , OBJPROP_CORNER , 1 ); // Reference corner ObjectSet( "Label_Message1" , OBJPROP_XDISTANCE , 10 ); // X coordinate ObjectSet( "Label_Message1" , OBJPROP_YDISTANCE , 15 ); // Y coordinate ObjectSetText( "Label_Message1" , "" , 14 , "Arial" ,White); return ( 0 ); } int DisplayLabel_2() { ObjectCreate ( "Label_Message2" , OBJ_LABEL , 0 , 0 , 0 ); // Creating obj. ObjectSet( "Label_Message2" , OBJPROP_CORNER , 1 ); // Reference corner ObjectSet( "Label_Message2" , OBJPROP_XDISTANCE , 10 ); // X coordinate ObjectSet( "Label_Message2" , OBJPROP_YDISTANCE , 35 ); // Y coordinate ObjectSetText( "Label_Message2" , "" , 14 , "Arial" ,White); return ( 0 ); } int DisplayLabel_3() { ObjectCreate ( "Label_Message3" , OBJ_LABEL , 0 , 0 , 0 ); // Creating obj. ObjectSet( "Label_Message3" , OBJPROP_CORNER , 1 ); // Reference corner ObjectSet( "Label_Message3" , OBJPROP_XDISTANCE , 10 ); // X coordinate ObjectSet( "Label_Message3" , OBJPROP_YDISTANCE , 55 ); // Y coordinate ObjectSetText( "Label_Message3" , "" , 14 , "Arial" ,White); return ( 0 ); } //+------------------------------------------------------------------+ Alexander Puzikov 2011.06.17 17:35 #4213 수리는 당연하지만 차라리 MT4 홈페이지로 http://forum.mql4.com/en/ MT5 입니다 누가 최대 무엇을 말하지 않습니다. 유효한 bin 파일 크기 독서를위한 고문을 열 수 있으며 300 만분의 1에서 25 미터를 열 수 있습니다. 가치 열고 싶지 않지만 500.000 값으로 열립니다? MQL4: форум по механическим торговым системам и тестированию стратегий www.mql5.com MQL4: форум по механическим торговым системам и тестированию стратегий Forward 2011.06.17 20:59 #4214 Im_hungry : 수리는 당연하지만 차라리 MT4 홈페이지로 https://www.mql5.com/ru/forum MT5 입니다 고마워, 내가 갈게. Vladimir Gomonov 2011.06.17 21:18 #4215 Im_hungry : 누가 최대 무엇을 말하지 않습니다. 유효한 bin 파일 크기 독서를 위해 고문을 열 수 있으며 300 만분의 1에서 25 미터를 열 수 있습니다. 가치 열고 싶지 않지만 500.000 값으로 열립니다? 개발자들에게. 문서에는 파일 크기 제한에 대한 내용이 없습니다. Andrey Dik 2011.06.17 21:36 #4216 Im_hungry : 누가 최대 무엇을 말하지 않습니다. 유효한 bin 파일 크기 독서를 위해 고문을 열 수 있으며 300 만분의 1에서 25 미터를 열 수 있습니다. 가치 열고 싶지 않지만 500.000 값으로 열립니다? 아마도 파일을 배열로 읽고 있습니까? - RAM이 충분하지 않을 가능성이 큽니다. Alexey Klenov 2011.06.18 00:06 #4217 라인 Print (( int ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_FIRST_VISIBLE_BAR ), " " ,( int ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_VISIBLE_BARS )); 거의 같은 값을 반환합니다(차이는 막대 하나뿐). 어때요? 2011.06 . 18 00 : 03 : 45 CHFJPY (CHFJPY,M15) 384 385 이론적으로 한 함수는 현재 차트에서 볼 막대의 수(예: 5000)를 반환하고 다른 함수는 화면에 맞는 숫자(내 경우에는 380보다 약간 높음)만 반환해야 합니다. 빌드 466, OS Windows 7 x64 Victor Kirillin 2011.06.18 00:12 #4218 olyakish : 라인 거의 같은 값을 반환합니다(차이는 막대 하나뿐). 어때요? 이론적으로 한 함수는 현재 차트에서 볼 막대의 수(예: 5000)를 반환하고 다른 함수는 화면에 맞는 숫자(내 경우에는 380보다 약간 높음)만 반환해야 합니다. 빌드 466, OS Windows 7 x64 모든 것이 정확합니다. 보이는 막대의 수: ChartGetInteger ( 0 , CHART_VISIBLE_BARS ) 항상 첫 번째(왼쪽) 보이는 막대의 수보다 1이 더 큽니다. ChartGetInteger ( 0 , CHART_FIRST_VISIBLE_BAR) 결국 마지막 막대(오른쪽)의 숫자는 0입니다. 물론 그래프가 "스크롤"되지 않는 한. 차트를 스크롤하면 <첫 번째 보이는 막대의 수>=<보이는 막대의 수>+<차트의 막대 오프셋>-1입니다. 그리고 당신이 쓰는 것: ...현재 차트에서 볼 막대 수(예: 5000)... 이것은 약간 다릅니다: TerminalInfoInteger ( TERMINAL_MAXBARS ); // Максимальное количество баров на графике Alexander Puzikov 2011.06.18 00:23 #4219 2010년과 2009년의 경우 2008년은 파일을 열지 않는 크기 로 파일을 열지 않는다는 점에서, 이 코드로 칠면조가 만든 파일을 열려고 하는데 열 수 없다고 나옵니다 2 значения - первое целое (хранит время в секундах) второе дробное (цену или еще что), Когда время (т.е. секунды) в файле совпадает с временем, текущим, используем второе значение и выводим его. Все это я реализовал следующим образом - работает без косяков - пока :-) double proverka() { handle= FileOpen ( "kor.bin" , FILE_BIN | FILE_READ ); if (handle< 0 ) Print ( "-----Неоткрывается :-)" ); ulong file= FileSize (handle); ulong N = 0.0 ; double kor = 0.0 ; datetime bar[ 1 ]; CopyTime (Symbol_1, NULL , 0 , 1 ,bar); ulong New = ( ulong ) bar[ 0 ]; while (N < file) { kor= FileReadDouble (handle); N = FileTell (handle); if (kor == New) { double ss = FileReadDouble (handle); FileClose (handle); return (ss); break ; } } FileClose (handle); return (kor); } 2011, 01, 01을 제외한 모든 기간은 나머지를 열지 않으며, 이런 젠장? Документация по MQL5: Файловые операции / FileOpen www.mql5.com Файловые операции / FileOpen - Документация по MQL5 Alexey Klenov 2011.06.18 00:32 #4220 uncleVic : 이것은 약간 다릅니다: 맞지 않을 것 같아요. 