Alexander Puzikov 2011.06.19 22:52 #4261 uncleVic : EMPTY_VALUE 가져오기 파일이 열려 있지 않으면 반환합니다. 0.0을 얻는 것이 더 편리하면 0.0을 반환하십시오. 하지만 반환해야 할 것이 있습니다. 열지 않은 파일을 읽는 것은 좋지 않습니다. 개봉 오류에 대해. 다음과 같이 작성하십시오. 테스터의 스크린샷이 제공됩니다. 터미널에서도 마찬가지인가요? 예, 터미널에서도 동일하지만 오류는 다음과 같습니다. 20MB 파일, 약 250만 개 값 테스트 초기에 20번 개봉했을 때 가능했습니다. 원하는 값을 얻으면 오류가 지속적으로 5004입니다. 파일을 열 수 없습니다. 2MB로 시도했습니다. 약 400,000개의 값. - 열리지만 더 커지기를 원하지 않고 데이터를 살펴보았습니다. 작업 관리자, 2.5GB RAM이면 충분합니다. (또 다른 500MB는 무료입니다!) [삭제] 2011.06.20 02:05 #4263 Renat : 불행히도 지정된 카드에는 아무 것도 도움이 되지 않습니다. 노트북이라면 상황은 절망적입니다. 그렇지 않으면 1000-1500 루블의 경우 모든 성능 문제를 제거하는 상당히 강력한 비디오 카드를 구입할 수 있습니다. 그래서 mt4\mt5에게 DirectX 2D 가속이 작동하는지, 어떻게 하는지 알려주세요...? 위의 매개변수 중 벡터 그래픽 속도를 높이는 데 중요한 매개변수는 무엇 입니까? 아니면 모두? 다른 질문이 있습니다... 프로세서에 내장된 HD2000용 드라이버는 공식적으로 Windows Server 2008 r2 SP1 64비트 를 지원하지 않습니다. - 하지만 비스타와 7ka 64비트만.... 이 불완전한 호환성 은 어떻게 든 영향을 줄 수 있습니다 ... ? ( 장작이 올라갔지만 HD 게임이 출시되어도 작동합니다... ) 2. Windows Server 2008 r2 SP1 64비트 시스템에서 2D 비디오 하드웨어와 호환되는 MT4\MT5 플랫폼은 어떻습니까? 어떤 제조업체가 선택하는 것이 더 낫습니까 ... radions ... nVidia? mt4 \ mt5 용 어댑터의 속도 및 호환성에 대한 테스트가 수행되었습니다 ... ? 감사하다. Aleksandr Chugunov 2011.06.20 07:06 #4264 Im_hungry : 예, 터미널에서도 동일하지만 오류는 다음과 같습니다. 20MB 파일, 약 250만 개 값 테스트 초기에 20번 개봉했을 때 가능했습니다. 원하는 값을 얻으면 오류가 지속적으로 5004입니다. 파일을 열 수 없습니다. 2MB로 시도했습니다. 약 400,000개의 값. - 열리지만 더 커지기를 원하지 않고 데이터를 살펴보았습니다. 작업 관리자, 2.5GB RAM이면 충분합니다. (또 다른 500MB는 무료입니다!) 많이 안읽었는데 하이라이트 된 글이 눈에 띄네요... 파일닫는건가요? 일반적으로 설명자를 올바르게 처리하고 있습니까? Victor Kirillin 2011.06.20 09:34 #4265 AlexSTAL : 많이 읽지 않았는데 하이라이트 된 글이 눈에 들어왔다... 파일을 닫는 건가? 일반적으로 설명자를 올바르게 처리하고 있습니까? 논리(주어진 코드로 판단)는 거의 정확합니다. 핸들을 검사한 후 검사 결과에 관계없이 읽고 씁니다(그리고 파일도 닫습니다). 여기서 문제는 다른 문제라고 생각합니다. 1. 각 눈금의 표시기는 파일을 열고, 데이터를 쓰고, 파일을 닫습니다. 2. Expert Advisor(나는 매 틱마다 생각함)가 파일을 열고, 데이터를 읽고, 파일을 닫습니다. 왜냐하면 이것은 다른 스트림에서 발생하고 파일 크기가 클수록 Expert Advisor가 파일을 열 때 표시기가 연 파일을 "실행"할 가능성이 더 높습니다. 이후 FILE_SHARE_READ 열기 플래그가 사용되지 않으면 결과가 따릅니다. 제 생각에는 문제의 해결책은 다음과 같을 수 있습니다. 1. FILE_SHARE_READ 플래그 를 사용하여 OnInit에서 파일(표시기 및 Expert Advisor 모두에서)을 엽니다 . 2. 녹음 후 표시기에서 FileFlush(handle)를 호출 합니다. 3. OnDeinit에서 파일을 닫습니다. 그런 것. Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы ввода/вывода / Флаги открытия файлов www.mql5.com Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы ввода/вывода / Флаги открытия файлов - Документация по MQL5 [ARCHIVE] 포럼을 어지럽히 지 MQL5에는 항상 위업을 위한 MQL4 및 MQL5에 대한 Renat Fatkhullin 2011.06.20 10:31 #4266 tester_el_pro : 그래서 mt4\mt5에게 DirectX 2D 가속이 작동하는지, 어떻게 하는지 알려주세요...? 터미널은 2D 가속기가 필요한 일반 Windows GDI를 사용합니다. 카드를 선택할 때 가장 낮은 가격 수준이라도 외부 3D를 선택하십시오. 충분할 것입니다. 그리고 비디오 카드의 성능의 기본 포인트를 비교할 필요가 없습니다. Alexander Puzikov 2011.06.20 16:51 #4267 uncleVic : 논리(주어진 코드로 판단)는 거의 정확합니다. 핸들을 검사한 후 검사 결과에 관계없이 읽고 씁니다(그리고 파일도 닫습니다). 제 생각에는 문제의 해결책은 다음과 같습니다. 1. FILE_SHARE_READ 플래그 를 사용하여 OnInit에서 파일(표시기 및 Expert Advisor 모두에서)을 엽니다 . 2. 녹음 후 표시기에서 FileFlush(handle)를 호출 합니다. 3. OnDeinit에서 파일을 닫습니다. 그런 것. 이것에 대해 실시간을 사용할 때 미래에 대해 감사합니다. 고문과 칠면조의 파일 작업 - 귀하의 조언을 사용하겠습니다. Alexander Puzikov 2011.06.20 16:52 #4268 AlexSTAL : 많이 읽지 않았는데 하이라이트 된 글이 눈에 들어왔다... 파일을 닫는 건가? 일반적으로 설명자를 올바르게 처리하고 있습니까? 예, 물론입니다. 파일은 볼 수 있지만 열기 오류 5004로 인해 읽고 싶지 않습니다. Alexander Puzikov 2011.06.20 16:53 #4269 uncleVic : 논리(주어진 코드로 판단)는 거의 정확합니다. 핸들을 검사한 후 검사 결과에 관계없이 읽고 씁니다(그리고 파일도 닫습니다). 여기서 문제는 다른 문제라고 생각합니다. 1. 각 눈금의 표시기는 파일을 열고, 데이터를 쓰고, 파일을 닫습니다. 2. Expert Advisor(나는 매 틱마다 생각함)가 파일을 열고, 데이터를 읽고, 파일을 닫습니다. 왜냐하면 이것은 다른 스트림에서 발생하고 파일 크기가 클수록 Expert Advisor가 파일을 열 때 표시기가 연 파일을 "실행"할 가능성이 더 높습니다. 이후 FILE_SHARE_READ 열기 플래그가 사용되지 않으면 결과가 따릅니다. 제 생각에는 문제의 해결책은 다음과 같을 수 있습니다. 1. FILE_SHARE_READ 플래그 를 사용하여 OnInit에서 파일(표시기 및 Expert Advisor 모두에서)을 엽니다 . 2. 녹음 후 표시기에서 FileFlush(handle)를 호출 합니다. 3. OnDeinit에서 파일을 닫습니다. 그런 것. 다툼은 칠면조의 일을 다른 방식으로 지정하지 않았고, 1. 터미널에서 테스트하기 전에 칠면조를 실행합니다. 2. 각 막대에 막대의 시간과 그의 시간을 기록합니다. 값 상관 관계 3. 파일을 테스터의 폴더로 옮깁니다. C:\Program Files\MetaTrader 5\tester\Agent-127.0.0.1-3000\MQL5\Files여야 합니다. 4. 나는 2005년부터 모든 기록 데이터에 대해 작업하는 어드바이저를 시작합니다. 읽기(38MB), 2002년 이후 - 읽지 않음(67MB) Errors, bugs, questions Discussion of article "Connecting Discussion of article "Using Alexander Puzikov 2011.06.20 20:10 #4270 같은 칠면조에서 같은 것을 쓰려고했지만 mt4에서 bin 파일을 MT5 테스터 폴더로 전송 - 파일 없음 열리지 않음 - 오류 5004, mt 5에서 여전히 최소한 무언가가 열립니다. MT 4에서는 다음과 같이 표시기에 데이터 기록을 구현했습니다(모든 데이터가 올바르게 기록됨). Corr = GetCorrelation(); Pos = iBarShift( Symbol (), Period (), Times[CurrPos]); Buffer[Pos] = NormalizeDouble (Corr, 3 ); //------ datetime bar2 = iTime(Symbol1, 0 , Pos); Print ( "Buffer[Pos]..." ,Buffer[Pos], "...bar2..." ,bar2); handle= FileOpen ( "kor.bin" , FILE_BIN | FILE_READ | FILE_WRITE , ";" ); if (handle< 1 ) Print ( "can't open file error-" , GetLastError ()); if (handle>= 1 ) { FileSeek (handle, 0 , SEEK_END ); FileWriteDouble (handle,bar2,DOUBLE_VALUE); FileSeek (handle, 0 , SEEK_END ); FileWriteDouble (handle,Buffer[Pos],DOUBLE_VALUE); FileClose (handle); } //------ CurrPos++; 그리고 고문의 MT5 판독 값은 동일하게 유지되었습니다. double proverka() { if ( FileIsExist ( "kor.bin" , 0 )== true ) Print ( "ФАЙЛ ОБНАРУЖЕН = ..." ); handle= FileOpen ( "kor.bin" , FILE_BIN | FILE_READ ); if (handle < 0 ) Print ( "-----Неоткрывается :- Почему? 