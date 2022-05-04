오류, 버그, 질문 - 페이지 425

새 코멘트
 
Interesting :

매개변수의 개수 측면에서 보면 문제가 없는 것 같고, 600개의 매개변수로 테스트했습니다.

최적화된 매개변수의 수는 63-64개로 제한됩니다(테스터는 단순히 매개변수를 더 이상 표시할 수 없습니다).

총 패스 수와 함께 더 주의해야 합니다(패스 카운터가 최대 길이 를 초과하면 내가 이해하는 대로 친척이 없을 것입니다).


네, 잘 이해합니다. :)
 
Mr.FreeMan :
네, 잘 이해합니다. :)
서비스 데스크에 글을 작성하여 EX5 파일을 첨부해 주세요. 문제의 원인을 빠르게 파악하는 데 도움이 됩니다.
 

사용자 지정 지표 만들기 - 매개변수 - 문자열

초기 값에 따옴표를 넣을 수 없습니다.

Переход на новые рельсы: пользовательские индикаторы в MQL5
Переход на новые рельсы: пользовательские индикаторы в MQL5
  • 2009.11.23
  • Андрей
  • www.mql5.com
Я не буду перечислять все новые возможности и особенности нового терминала и языка. Их действительно много, и некоторые новинки вполне достойны освещения в отдельной статье. Вы не увидите здесь кода, написанного по принципам объектно-ориентированного программирования — это слишком серьезная тема для того, чтобы просто быть упомянутой в контексте как дополнительная вкусность для кодописателей. В этой статье остановимся подробней на индикаторах, их строении, отображении, видах, а также особенностях их написания по сравнению с MQL4.
[삭제]  
Silent :

사용자 지정 지표 만들기 - 매개변수 - 문자열

초기 값에 따옴표를 넣을 수 없습니다.

특수 문자( '\"' 또는 CharToString 로 획득 )를 사용하십시오. 작은 따옴표를 사용할 수도 있습니다.

큰 따옴표의 텍스트 표현은 다음과 같이 얻을 수 있습니다.

 string quote = CharToString ( 34 );

추신

내가 이해하는 한 귀하의 경우 옵션 '\"' .

 
Interesting :
'예제' 와 같은 특수 문자 또는 따옴표를 사용하십시오.
결과로 문자열 Input1="''"이 아닌 문자열 Input1=""(빈 값)을 얻고 싶습니다.
[삭제]  
Silent :
결과로 문자열 Input1="''"이 아닌 문자열 Input1=""(빈 값)을 얻고 싶습니다.

내가 당신을 올바르게 이해한다면 다음 조합이 필요합니다.

 string Input1 = "\"\"" ;
[삭제]  
Silent :
결과로 문자열 Input1="''"이 아닌 문자열 Input1=""(빈 값)을 얻고 싶습니다.
게시물을 업데이트했습니다.
 
Interesting :
voix_kas :
주인은 이 모든 조합을 인용문에 "있는 그대로" 넣습니다.
[삭제]  

개발자.

케이스는 변수를 허용하지 않습니다. 의도적으로 설계된 것입니까?

나는 여전히 일반 변수와 비교할 수 있고 "'XXXXXXX' - 상수 표현식이 필요합니다..." 오류가 발생하지 않기를 바랍니다.

 

표시기의 입력 매개변수 에서 오른쪽에 주석을 추가하면

 //--- input parameters
input bool      BidLineEnable= true ; //--- переменная BidLineEnable определяет, показывать ли линию Bid
input bool      AskLineEnable= true ;
input string    path_prefix= "" ; // переменная path_prefix задает путь и префикс к имени файла
int ticks_stored; // переменная tick_stored содержит количество хранящихся котировок

우리는 얻는다

1...418419420421422423424425426427428429430431432...3184
새 코멘트