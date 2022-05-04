오류, 버그, 질문 - 페이지 425 1...418419420421422423424425426427428429430431432...3184 새 코멘트 Mr.FreeMan 2011.06.18 23:55 #4241 Interesting : 매개변수의 개수 측면에서 보면 문제가 없는 것 같고, 600개의 매개변수로 테스트했습니다. 최적화된 매개변수의 수는 63-64개로 제한됩니다(테스터는 단순히 매개변수를 더 이상 표시할 수 없습니다). 총 패스 수와 함께 더 주의해야 합니다(패스 카운터가 최대 길이 를 초과하면 내가 이해하는 대로 친척이 없을 것입니다). 네, 잘 이해합니다. :) Renat Fatkhullin 2011.06.18 23:59 #4242 Mr.FreeMan : 네, 잘 이해합니다. :) 서비스 데스크에 글을 작성하여 EX5 파일을 첨부해 주세요. 문제의 원인을 빠르게 파악하는 데 도움이 됩니다. Andrew Petras 2011.06.19 11:40 #4243 사용자 지정 지표 만들기 - 매개변수 - 문자열 초기 값에 따옴표를 넣을 수 없습니다. Переход на новые рельсы: пользовательские индикаторы в MQL5 2009.11.23Андрейwww.mql5.com Я не буду перечислять все новые возможности и особенности нового терминала и языка. Их действительно много, и некоторые новинки вполне достойны освещения в отдельной статье. Вы не увидите здесь кода, написанного по принципам объектно-ориентированного программирования — это слишком серьезная тема для того, чтобы просто быть упомянутой в контексте как дополнительная вкусность для кодописателей. В этой статье остановимся подробней на индикаторах, их строении, отображении, видах, а также особенностях их написания по сравнению с MQL4. [삭제] 2011.06.19 12:01 #4244 Silent : 사용자 지정 지표 만들기 - 매개변수 - 문자열 초기 값에 따옴표를 넣을 수 없습니다. 특수 문자( '\"' 또는 CharToString 로 획득 )를 사용하십시오. 작은 따옴표를 사용할 수도 있습니다. 큰 따옴표의 텍스트 표현은 다음과 같이 얻을 수 있습니다. string quote = CharToString ( 34 ); 추신 내가 이해하는 한 귀하의 경우 옵션 '\"' . Andrew Petras 2011.06.19 12:03 #4245 Interesting : 이 '예제' 와 같은 특수 문자 또는 따옴표를 사용하십시오. 결과로 문자열 Input1="''"이 아닌 문자열 Input1=""(빈 값)을 얻고 싶습니다. [삭제] 2011.06.19 12:19 #4246 Silent : 결과로 문자열 Input1="''"이 아닌 문자열 Input1=""(빈 값)을 얻고 싶습니다. 내가 당신을 올바르게 이해한다면 다음 조합이 필요합니다. string Input1 = "\"\"" ; [삭제] 2011.06.19 12:26 #4247 Silent : 결과로 문자열 Input1="''"이 아닌 문자열 Input1=""(빈 값)을 얻고 싶습니다. 게시물을 업데이트했습니다. Andrew Petras 2011.06.19 13:20 #4248 Interesting : voix_kas : 주인은 이 모든 조합을 인용문에 "있는 그대로" 넣습니다. [삭제] 2011.06.19 15:52 #4249 개발자. 케이스는 변수를 허용하지 않습니다. 의도적으로 설계된 것입니까? 나는 여전히 일반 변수와 비교할 수 있고 "'XXXXXXX' - 상수 표현식이 필요합니다..." 오류가 발생하지 않기를 바랍니다. Andrew Petras 2011.06.19 16:25 #4250 표시기의 입력 매개변수 에서 오른쪽에 주석을 추가하면 //--- input parameters input bool BidLineEnable= true ; //--- переменная BidLineEnable определяет, показывать ли линию Bid input bool AskLineEnable= true ; input string path_prefix= "" ; // переменная path_prefix задает путь и префикс к имени файла int ticks_stored; // переменная tick_stored содержит количество хранящихся котировок 우리는 얻는다 1...418419420421422423424425426427428429430431432...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
매개변수의 개수 측면에서 보면 문제가 없는 것 같고, 600개의 매개변수로 테스트했습니다.
최적화된 매개변수의 수는 63-64개로 제한됩니다(테스터는 단순히 매개변수를 더 이상 표시할 수 없습니다).
총 패스 수와 함께 더 주의해야 합니다(패스 카운터가 최대 길이 를 초과하면 내가 이해하는 대로 친척이 없을 것입니다).
네, 잘 이해합니다. :)
사용자 지정 지표 만들기 - 매개변수 - 문자열
초기 값에 따옴표를 넣을 수 없습니다.
사용자 지정 지표 만들기 - 매개변수 - 문자열
초기 값에 따옴표를 넣을 수 없습니다.
특수 문자( '\"' 또는 CharToString 로 획득 )를 사용하십시오. 작은 따옴표를 사용할 수도 있습니다.
큰 따옴표의 텍스트 표현은 다음과 같이 얻을 수 있습니다.
추신
내가 이해하는 한 귀하의 경우 옵션 '\"' .
이 '예제' 와 같은 특수 문자 또는 따옴표를 사용하십시오.
결과로 문자열 Input1="''"이 아닌 문자열 Input1=""(빈 값)을 얻고 싶습니다.
내가 당신을 올바르게 이해한다면 다음 조합이 필요합니다.
결과로 문자열 Input1="''"이 아닌 문자열 Input1=""(빈 값)을 얻고 싶습니다.
개발자.
케이스는 변수를 허용하지 않습니다. 의도적으로 설계된 것입니까?
나는 여전히 일반 변수와 비교할 수 있고 "'XXXXXXX' - 상수 표현식이 필요합니다..." 오류가 발생하지 않기를 바랍니다.
표시기의 입력 매개변수 에서 오른쪽에 주석을 추가하면
우리는 얻는다