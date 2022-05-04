오류, 버그, 질문 - 페이지 431 1...424425426427428429430431432433434435436437438...3184 새 코멘트 [삭제] 2011.06.25 17:57 #4301 voinG : 가능하면 MT4에서 이렇게 하는 것이 좋습니다. 다음 주에는 MT4에서 프로젝트 작업을 할 계획이며 MQL4에서 MQL5로 마이그레이션하기 위한 라이브러리가 업데이트되어야 합니다(지표 작업 영역에서). 수요일까지 나는 당신의 문제를 처리하려고 노력할 것입니다. 왠만하면 수요일이나 목요일에 개인편지로 쓰겠습니다. voinG 2011.06.25 18:29 #4302 Interesting : 다음 주에는 MT4에서 프로젝트 작업을 할 계획이며 MQL4에서 MQL5로 마이그레이션하기 위한 라이브러리가 업데이트되어야 합니다(지표 작업 영역에서). 수요일까지 나는 당신의 문제를 처리하려고 노력할 것입니다. 왠만하면 수요일이나 목요일에 개인편지로 쓰겠습니다. 고맙습니다 [삭제] 2011.06.25 21:05 #4303 어떤 상황에서 TRADE_RETCODE_ONLY_REAL 오류를 잡을 수 있는지 설명해 주세요. 그리고 그것에 대응하는 가장 좋은 방법은 무엇입니까? [삭제] 2011.06.25 22:13 #4304 주문 실행 유형에 관한 또 다른 뉘앙스(SymbolInfoInteger(SYMBOL_TRADE_MODE)). 가능한 옵션: 1. SYMBOL_TRADE_MODE_DISABLED ( 심볼에 의한 거래가 비활성화 됨). 2. SYMBOL_TRADE_MODE_LONGONLY(구매만 가능). 3. SYMBOL_TRADE_MODE_SHORTONLY(판매만 허용됨). 4. SYMBOL_TRADE_MODE_CLOSEONLY(포지션 마감 작업만 허용됨). 5. SYMBOL_TRADE_MODE_FULL(거래 작업에 대한 제한 없음). 어쨌든 단락 2와 3에는 단락 4가 포함되어야 한다고 생각하지 않습니까? 이것은 "모든 사람에게 명확합니다" 범주에 속하거나(문서에 명시적으로 작성하는 것이 좋습니다) 말도 안되는 것으로 판명되었습니다. 포지션을 열 수는 있지만 닫을 수는 없습니다. Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация об инструменте www.mql5.com Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация об инструменте - Документация по MQL5 MQL4 및 MQL5에 대한 Opener의 서버 버전 [아카이브] 순수수학, 물리학, 화학 Renat Fatkhullin 2011.06.25 22:22 #4305 voix_kas : 어떤 상황에서 TRADE_RETCODE_ONLY_REAL 오류를 잡을 수 있는지 설명해 주세요. 그리고 그것에 대응하는 가장 좋은 방법은 무엇입니까? TRADE_RETCODE_ONLY_REAL 10032 TRADE_RETCODE_ONLY_REAL 실제 계정에 대해서만 작업이 허용됩니다. 실제로 이것은 이러한 유형의 계정에 대해 지정된 기호를 거래하는 것을 금지하는 것입니다. 예를 들어, 데모 계정에서 직접 실행되는 교환 상품을 거래하려는 시도. 브로커가 항상 여러 거래 상품에 대한 데모 거래를 제공하는 것은 아닙니다. Renat Fatkhullin 2011.06.25 22:34 #4306 voix_kas : 주문 실행 유형에 관한 또 다른 뉘앙스(SymbolInfoInteger(SYMBOL_TRADE_MODE)). 어쨌든 2항과 3항에는 4항이 포함되어야 한다고 생각하지 않습니까? 이것은 "모든 사람에게 명확합니다" 범주에 속하거나(문서에 명시적으로 작성하는 것이 좋습니다) 말도 안되는 것으로 판명되었습니다. 포지션을 열 수는 있지만 닫을 수는 없습니다. 예, SYMBOL_TRADE_MODE_CLOSEONLY 포지션의 전체 청산은 SYMBOL_TRADE_MODE_LONGONLY 및 SYMBOL_TRADE_MODE_SHORTONLY와 함께 작동합니다. 문서에서 거래 포지션 청산에 대한 설명을 확장하려고 노력할 것입니다. [삭제] 2011.06.25 22:58 #4307 Renat , 설명 감사합니다. Andrey Vasiliev 2011.06.26 10:31 #4308 MQL5 클라우드 네트워크를 통한 단일 테스트 및 최적화 중 결과에 불일치가 있습니다. 최적화 결과: 단일 테스트 결과: 지난 24시간 동안의 시세 내역 문제로 인해 최적화 중에 하나의 거래가 단순히 손실된 것 같습니다. 최적화 및 테스트는 26.06.11에 수행되었습니다. 빌드 470 Renat Fatkhullin 2011.06.26 12:20 #4309 MoneyJinn : 지난 24시간 동안 의 시세 내역 문제로 인해 최적화 중에 하나의 거래가 단순히 손실된 것 같습니다. 예, 최신 기존 날짜까지 테스트할 필요가 없습니다. 이전 영업일의 00:00 또는 마지막 영업주의 끝과 같이 합리적인 고정 종료 날짜를 선택하십시오. 마지막 날을 지속적으로 사용하는 경우 특히 원격 또는 클라우드 에이전트를 사용하여 테스트 프로세스가 긴 경우 그래프의 끝 이 주기적으로 부동합니다. gumgum 2011.06.26 14:09 #4310 290개만...더 보기) 철저한 검색은 290을 만듭니다. 합격(실점)이 없는 걸로 아는데 고정(경기가 있는 경우)인가요? 1...424425426427428429430431432433434435436437438...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
다음 주에는 MT4에서 프로젝트 작업을 할 계획이며 MQL4에서 MQL5로 마이그레이션하기 위한 라이브러리가 업데이트되어야 합니다(지표 작업 영역에서).
수요일까지 나는 당신의 문제를 처리하려고 노력할 것입니다. 왠만하면 수요일이나 목요일에 개인편지로 쓰겠습니다.
어떤 상황에서 TRADE_RETCODE_ONLY_REAL 오류를 잡을 수 있는지 설명해 주세요.
그리고 그것에 대응하는 가장 좋은 방법은 무엇입니까?
주문 실행 유형에 관한 또 다른 뉘앙스(SymbolInfoInteger(SYMBOL_TRADE_MODE)).
가능한 옵션:
1. SYMBOL_TRADE_MODE_DISABLED ( 심볼에 의한 거래가 비활성화 됨).
2. SYMBOL_TRADE_MODE_LONGONLY(구매만 가능).
3. SYMBOL_TRADE_MODE_SHORTONLY(판매만 허용됨).
4. SYMBOL_TRADE_MODE_CLOSEONLY(포지션 마감 작업만 허용됨).
5. SYMBOL_TRADE_MODE_FULL(거래 작업에 대한 제한 없음).
어쨌든 단락 2와 3에는 단락 4가 포함되어야 한다고 생각하지 않습니까?
이것은 "모든 사람에게 명확합니다" 범주에 속하거나(문서에 명시적으로 작성하는 것이 좋습니다) 말도 안되는 것으로 판명되었습니다. 포지션을 열 수는 있지만 닫을 수는 없습니다.
TRADE_RETCODE_ONLY_REAL
10032
TRADE_RETCODE_ONLY_REAL
실제 계정에 대해서만 작업이 허용됩니다.
실제로 이것은 이러한 유형의 계정에 대해 지정된 기호를 거래하는 것을 금지하는 것입니다. 예를 들어, 데모 계정에서 직접 실행되는 교환 상품을 거래하려는 시도.
브로커가 항상 여러 거래 상품에 대한 데모 거래를 제공하는 것은 아닙니다.
예, SYMBOL_TRADE_MODE_CLOSEONLY 포지션의 전체 청산은 SYMBOL_TRADE_MODE_LONGONLY 및 SYMBOL_TRADE_MODE_SHORTONLY와 함께 작동합니다.
문서에서 거래 포지션 청산에 대한 설명을 확장하려고 노력할 것입니다.
MQL5 클라우드 네트워크를 통한 단일 테스트 및 최적화 중 결과에 불일치가 있습니다.
최적화 결과:
단일 테스트 결과:
지난 24시간 동안의 시세 내역 문제로 인해 최적화 중에 하나의 거래가 단순히 손실된 것 같습니다.
최적화 및 테스트는 26.06.11에 수행되었습니다.
빌드 470
예, 최신 기존 날짜까지 테스트할 필요가 없습니다.
이전 영업일의 00:00 또는 마지막 영업주의 끝과 같이 합리적인 고정 종료 날짜를 선택하십시오. 마지막 날을 지속적으로 사용하는 경우 특히 원격 또는 클라우드 에이전트를 사용하여 테스트 프로세스가 긴 경우 그래프의 끝 이 주기적으로 부동합니다.
