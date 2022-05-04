오류, 버그, 질문 - 페이지 426 1...419420421422423424425426427428429430431432433...3184 새 코멘트 [삭제] 2011.06.19 16:38 #4251 Renat : 가속이 순전히 선언적인 아주 오래된 내장 카드 대신 괜찮은(강력하지는 않지만 괜찮은) 비디오 카드를 사용하는 것이 좋습니다. 이것은 특히 구형 노트북에 해당됩니다. 차트는 그래픽 개체가 많고 적극적으로 다시 그려지는 경우가 많기 때문에 우수한 2D 가속기가 필요합니다. 이 매개변수 중 어느 것이 중요하고 속도에 직접적인 영향을 미칠 수 있는지 알고 계시다면 말씀해 주시거나 일부 기술자에게 문의하십시오. mt4\mt5에 표시 ... ? Yedelkin 2011.06.19 18:09 #4252 Silent : 표시기의 입력 매개변수 에서 오른쪽에 주석을 추가하면 우리는 얻는다 질문이 무엇입니까? Andrew Petras 2011.06.19 18:17 #4253 tester_el_pro : 7050에는 256개의 메모리가 있으며 RAM에서 가져옵니다. 버스가 533보다 훨씬 높다고 생각하지 않습니다... 이 영상은 일반 비디오 카드가 죽으면 인터넷에 나가서 새로 뽑으라는 영상입니다. HD 2000은 훨씬 더 생산적입니다. Andrew Petras 2011.06.19 18:21 #4254 Yedelkin : 질문이 무엇입니까? Mm. 파라미터명이 아닌 코멘트가 표시되는 것이 맞습니까? 댓글이 없으면 이름이 표시됩니다... Renat Fatkhullin 2011.06.19 18:50 #4255 불행히도 지정된 카드에는 아무 것도 도움이 되지 않습니다. 노트북이라면 상황은 절망적입니다. 그렇지 않으면 1000-1500 루블의 경우 모든 성능 문제를 제거하는 상당히 강력한 비디오 카드를 구입할 수 있습니다. Renat Fatkhullin 2011.06.19 18:53 #4256 케이스는 상수만 가질 수 있습니다. C/C++도 마찬가지입니다. 입력 변수의 주석은 대화 상자의 이름을 대체합니다. 이는 문서에 설명되어 있으며 외부 매개변수에 대한 확장된 설명을 위해 특별히 작성되었습니다. Andrew Petras 2011.06.19 18:55 #4257 Renat : 케이스는 상수만 가질 수 있습니다. C/C++도 마찬가지입니다. 입력 변수의 주석은 대화 상자의 이름을 대체합니다. 이것은 문서에 설명되어 있으며 외부 매개변수에 대한 확장된 설명을 위해 특별히 만들어졌습니다. 이해합니다. 감사합니다. [삭제] 2011.06.19 18:55 #4258 Silent : 생각을 해봤는데. 사실 편리합니다. 조금 예상치 못한 일입니다. 포럼 어딘가에 댓글 대신 매개변수 이름이 표시되도록 만드는 방법이 있었습니다(하지만 이것은 거의 항상 불편합니다). Andrew Petras 2011.06.19 19:01 #4259 Interesting : 포럼 어딘가에 댓글 대신 매개변수 이름이 표시되도록 만드는 방법이 있었습니다(하지만 이것은 거의 항상 불편합니다). 댓글에 이름이 중복될 수 있습니다 :) 또는 그냥 위에 댓글 //--- переменная BidLineEnable определяет, показывать ли линию Bid input bool BidLineEnable= true ; 나는 컴파일 된 결과에 내가 무엇을 가지고 있는지 의심했습니다. :) Victor Kirillin 2011.06.19 20:40 #4260 Im_hungry : 이제 동일한 값을 얻습니다. 동일한 값이 나옵니다. 1.79 ,,, (이것은 초입니다.) EMPTY_VALUE 가져오기 파일이 열려 있지 않으면 반환합니다. 0.0을 얻는 것이 더 편리하면 0.0을 반환하십시오. 그러나 반환해야 할 것이 있습니다. 열지 않은 파일을 읽는 것은 좋지 않습니다. 오프닝 오류에 대해. 다음과 같이 작성하십시오. if (handle==INVALID_HANDLE) { Print ( "-----Неоткрывается :- Почему? Потому что произошла ошибка ",GetLastError() ); return(EMPTY_VALUE); } 테스터의 스크린샷이 제공됩니다. 터미널에서도 마찬가지인가요? 1...419420421422423424425426427428429430431432433...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
가속이 순전히 선언적인 아주 오래된 내장 카드 대신 괜찮은(강력하지는 않지만 괜찮은) 비디오 카드를 사용하는 것이 좋습니다. 이것은 특히 구형 노트북에 해당됩니다.
차트는 그래픽 개체가 많고 적극적으로 다시 그려지는 경우가 많기 때문에 우수한 2D 가속기가 필요합니다.
이 매개변수 중 어느 것이 중요하고 속도에 직접적인 영향을 미칠 수 있는지 알고 계시다면 말씀해 주시거나 일부 기술자에게 문의하십시오.
mt4\mt5에 표시 ... ?
표시기의 입력 매개변수 에서 오른쪽에 주석을 추가하면
우리는 얻는다
7050에는 256개의 메모리가 있으며 RAM에서 가져옵니다. 버스가 533보다 훨씬 높다고 생각하지 않습니다... 이 영상은 일반 비디오 카드가 죽으면 인터넷에 나가서 새로 뽑으라는 영상입니다.
HD 2000은 훨씬 더 생산적입니다.
질문이 무엇입니까?
입력 변수의 주석은 대화 상자의 이름을 대체합니다. 이는 문서에 설명되어 있으며 외부 매개변수에 대한 확장된 설명을 위해 특별히 작성되었습니다.
케이스는 상수만 가질 수 있습니다. C/C++도 마찬가지입니다.
입력 변수의 주석은 대화 상자의 이름을 대체합니다. 이것은 문서에 설명되어 있으며 외부 매개변수에 대한 확장된 설명을 위해 특별히 만들어졌습니다.
생각을 해봤는데. 사실 편리합니다. 조금 예상치 못한 일입니다.
포럼 어딘가에 댓글 대신 매개변수 이름이 표시되도록 만드는 방법이 있었습니다(하지만 이것은 거의 항상 불편합니다).
댓글에 이름이 중복될 수 있습니다 :)
또는 그냥 위에 댓글나는 컴파일 된 결과에 내가 무엇을 가지고 있는지 의심했습니다. :)
이제 동일한 값을 얻습니다. 동일한 값이 나옵니다. 1.79 ,,, (이것은 초입니다.)
EMPTY_VALUE 가져오기 파일이 열려 있지 않으면 반환합니다. 0.0을 얻는 것이 더 편리하면 0.0을 반환하십시오.
그러나 반환해야 할 것이 있습니다. 열지 않은 파일을 읽는 것은 좋지 않습니다.
오프닝 오류에 대해. 다음과 같이 작성하십시오.
테스터의 스크린샷이 제공됩니다. 터미널에서도 마찬가지인가요?