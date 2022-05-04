오류, 버그, 질문 - 페이지 424 1...417418419420421422423424425426427428429430431...3184 새 코멘트 Alexander Puzikov 2011.06.18 20:41 #4231 이것은 파일을 열려는 시도입니다(파일의 존재 확인은 if (FileIsExist("kor.bin",0)==true) Print("FILE DETECTED = ..."); ) 2.5MB 2010.06.01부터 2011.01.05부터 950kb 크기로 열려고 합니다. 또한 성공을 거두지 못했습니다 (같은 쓰기) 폴터가이스트가 뭔지 모르겠어? Mr.FreeMan 2011.06.18 21:20 #4232 어드바이저의 최적화가 작동하고 싶지 않고 모든 것이 다른 어드바이저와 함께 작동하며 이 어드바이저와 함께 작동하고 싶지 않습니다. 나는 그것이 무엇과 연결될 수 있는지 전혀 모른다 :(무게가 많이 나기 때문일까? (409KB) 많은 매개변수가 있습니까? (478개 8개)) 그 밖에 무엇이 있을 수 있습니까 ??? =( 모든 것이 정상화되기 전에 고문이 약간 추가했지만 코드는 여전히 볼륨이 증가하고 작동하지 않지만 코드는 이상하지 않습니다 .....이 모든 것이 이상합니다 :(이 폴더 전에 Agent-127.0.0.1- 3001과 Agent-127.0.0.1-3000이 제거되었지만 이론상 이것이 이유가 될 수 없다!!! 그리고 결국 다른 어드바이저들이 작동!!! 총 리더 [아카이브!] 포럼을 어지럽히 지 이상한 관찰! [삭제] 2011.06.18 21:38 #4233 Mr.FreeMan : 어드바이저의 최적화가 작동하고 싶지 않고 모든 것이 다른 어드바이저와 함께 작동하며 이 어드바이저와 함께 작동하고 싶지 않습니다. 나는 그것이 무엇과 연결될 수 있는지 전혀 모른다 :(무게가 많이 나기 때문일까? (409KB) 많은 매개변수가 있습니까? (478개 8개)) 그 밖에 무엇이 있을 수 있습니까 ??? =( 모든 것이 정상화되기 전에 고문이 약간 추가했지만 코드는 여전히 볼륨이 증가하고 작동하지 않지만 코드는 이상하지 않습니다 .....이 모든 것이 이상합니다 :(이 폴더 전에 Agent-127.0.0.1- 3001과 Agent-127.0.0.1-3000이 제거되었지만 이론상 이것이 이유가 될 수 없다!!! 그리고 결국 다른 어드바이저들이 작동!!! 무게는 잘 모르겠는데 파라미터가 정말 많네요(아마도 최적화도 64개 이상을 거치겠죠)... 크기에 대해서도 흥미롭습니다. 이 문제에 대해 언급한 제한 사항이 기억나지 않습니다(최대 허용 파일 크기와 파일에 포함된 모든 종류의 함수, 변수 및 클래스 수를 알고 싶습니다). Mr.FreeMan 2011.06.18 21:46 #4234 Interesting : 무게는 잘 모르겠는데 파라미터가 정말 많네요(아마도 최적화도 64개 이상을 거치겠죠)... 크기에 대해서도 흥미롭습니다. 이 문제에 대해 언급한 제한 사항이 기억나지 않습니다(최대 허용 파일 크기와 파일에 포함된 모든 종류의 함수, 변수 및 클래스 수를 알고 싶습니다). 최적화를 위해 매개변수의 일부만 설정하고(언제 시스템을 완전히 실행할 수 있을지 기대합니다 :) ), 몇 개나 EA에 있는지 발표했습니다. 최적화가 시작되지만 작동하고 싶지 않고 에이전트를 로드합니다. .... 어떤 식으로든 로드할 수 없습니다. [삭제] 2011.06.18 22:28 #4235 전략 테스터는 type_filling = ORDER_FILLING_CANCEL 매개변수 가 있는 주문 처리를 지원하지 않습니다. 실수: 2011.06.18 22:25:28 2011.06.13 00:03:03 즉시 구매 실패 0.01 EURUSD at 1.43353 [지원되지 않는 충전 모드] 지금까지 ORDER_FILLING_AON으로 전환했습니다. 하지만 대상 실행에서는 주문의 부분 실행에 대한 지원을 설정했습니다. 개발자에게 질문: 이 제한이 의도된 것입니까? 있다면 그 이유는 무엇입니까? 그렇지 않다면 테스터에서 지원뿐만 아니라 부분 실행의 에뮬레이션을 얼마나 빨리 기대할 수 있습니까? Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства ордеров www.mql5.com Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства ордеров - Документация по MQL5 Errors, bugs, questions 3개월 전에 쓴 EA는 기고글 토론 "초보자를 위한 [삭제] 2011.06.18 22:50 #4236 Mr.FreeMan : 최적화를 위해 매개변수의 일부만 설정하고(언제 시스템을 완전히 시작할 수 있을지 기대합니다 :) ), 몇 개나 EA에 있는지 발표했습니다. 최적화가 시작되지만 작동하고 싶지 않고 에이전트를 로드합니다. .... 어떤 식으로든 로드할 수 없습니다. 저것들. 478개의 매개변수를 사용한 최적화(모든 것이 최적화되지는 않음)가 발생하면? Mr.FreeMan 2011.06.18 22:57 #4237 Interesting : 저것들. 478개의 매개변수를 사용한 최적화(모든 것이 최적화되지는 않음)가 발생하면? 아니요, 매개 변수도 증가했습니다. 실험을 수행하고 입력에서 적절하게 매개 변수를 제거했지만 여전히 작동하지 않습니다. 일반적으로 어리석은 생각입니다 .... 매개 변수가 어디에 있습니까?)) 아마도 다른 것이있을 것입니다 .... [삭제] 2011.06.18 23:00 #4238 Mr.FreeMan : 아니요, 매개 변수도 증가했습니다. 실험을 수행하고 입력에서 적절하게 매개 변수를 제거했지만 여전히 작동하지 않습니다. 일반적으로 어리석은 생각입니다 .... 매개 변수가 어디에 있습니까?)) 아마도 다른 것이있을 것입니다 .... Bala는 한때 비슷한 문제가 있었는데 특정 수의 매개변수로 인해 전문가가 차트에서 벗어났습니다(정확한 수는 기억나지 않지만 100개가 넘습니다). 내 기억이 도움이된다면 개발자는 일반적으로 64 이하 또는이 수치 주변의 것을 권장합니다. Alexander Puzikov 2011.06.18 23:04 #4239 서비스 데스크에 응용 프로그램을 제공할 수 있습니다. 그렇지 않으면 코드에서 모든 것을 올바르게 수행하고 있습니다. 그리고 테스트할 때 어드바이저는 파일을 열고 싶지 않습니다 ??? Документация по MQL5: Файловые операции / FileOpen www.mql5.com Файловые операции / FileOpen - Документация по MQL5 [삭제] 2011.06.18 23:28 #4240 Mr.FreeMan : 아니요, 매개 변수도 증가했습니다. 실험을 수행하고 입력에서 상당한 양의 매개변수를 제거했지만 여전히 작동하지 않습니다. 일반적으로 어리석은 생각입니다. .... 매개변수가 어디에 있을 수 있습니까?))) 아마도 다른 것이 있을 것입니다 .... 매개변수의 개수 측면에서 보면 문제가 없는 것 같고, 600개의 매개변수로 테스트했습니다. 최적화된 매개변수의 수는 63-64개로 제한됩니다(테스터는 단순히 매개변수를 더 이상 표시할 수 없습니다). 총 패스 수와 함께 더 주의해야 합니다(패스 카운터가 최대 길이 를 초과하면 내가 이해하는 대로 친척이 없을 것입니다). 1...417418419420421422423424425426427428429430431...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
이것은 파일을 열려는 시도입니다(파일의 존재 확인은 if (FileIsExist("kor.bin",0)==true) Print("FILE DETECTED = ...");
) 2.5MB 2010.06.01부터
2011.01.05부터 950kb 크기로 열려고 합니다. 또한 성공을 거두지 못했습니다 (같은 쓰기)
폴터가이스트가 뭔지 모르겠어?
어드바이저의 최적화가 작동하고 싶지 않고 모든 것이 다른 어드바이저와 함께 작동하며 이 어드바이저와 함께 작동하고 싶지 않습니다. 나는 그것이 무엇과 연결될 수 있는지 전혀 모른다 :(무게가 많이 나기 때문일까? (409KB) 많은 매개변수가 있습니까? (478개 8개)) 그 밖에 무엇이 있을 수 있습니까 ??? =( 모든 것이 정상화되기 전에 고문이 약간 추가했지만 코드는 여전히 볼륨이 증가하고 작동하지 않지만 코드는 이상하지 않습니다 .....이 모든 것이 이상합니다 :(이 폴더 전에 Agent-127.0.0.1- 3001과 Agent-127.0.0.1-3000이 제거되었지만 이론상 이것이 이유가 될 수 없다!!! 그리고 결국 다른 어드바이저들이 작동!!!
무게는 잘 모르겠는데 파라미터가 정말 많네요(아마도 최적화도 64개 이상을 거치겠죠)...
크기에 대해서도 흥미롭습니다. 이 문제에 대해 언급한 제한 사항이 기억나지 않습니다(최대 허용 파일 크기와 파일에 포함된 모든 종류의 함수, 변수 및 클래스 수를 알고 싶습니다).
전략 테스터는 type_filling = ORDER_FILLING_CANCEL 매개변수 가 있는 주문 처리를 지원하지 않습니다.
실수:
2011.06.18 22:25:28 2011.06.13 00:03:03 즉시 구매 실패 0.01 EURUSD at 1.43353 [지원되지 않는 충전 모드]
지금까지 ORDER_FILLING_AON으로 전환했습니다.
하지만 대상 실행에서는 주문의 부분 실행에 대한 지원을 설정했습니다.
개발자에게 질문: 이 제한이 의도된 것입니까?
있다면 그 이유는 무엇입니까? 그렇지 않다면 테스터에서 지원뿐만 아니라 부분 실행의 에뮬레이션을 얼마나 빨리 기대할 수 있습니까?
최적화를 위해 매개변수의 일부만 설정하고(언제 시스템을 완전히 시작할 수 있을지 기대합니다 :) ), 몇 개나 EA에 있는지 발표했습니다. 최적화가 시작되지만 작동하고 싶지 않고 에이전트를 로드합니다. .... 어떤 식으로든 로드할 수 없습니다.
아니요, 매개 변수도 증가했습니다.
실험을 수행하고 입력에서 적절하게 매개 변수를 제거했지만 여전히 작동하지 않습니다. 일반적으로 어리석은 생각입니다 .... 매개 변수가 어디에 있습니까?)) 아마도 다른 것이있을 것입니다 ....
Bala는 한때 비슷한 문제가 있었는데 특정 수의 매개변수로 인해 전문가가 차트에서 벗어났습니다(정확한 수는 기억나지 않지만 100개가 넘습니다).
내 기억이 도움이된다면 개발자는 일반적으로 64 이하 또는이 수치 주변의 것을 권장합니다.
서비스 데스크에 응용 프로그램을 제공할 수 있습니다. 그렇지 않으면 코드에서 모든 것을 올바르게 수행하고 있습니다.
그리고 테스트할 때 어드바이저는 파일을 열고 싶지 않습니다 ???
실험을 수행하고 입력에서 상당한 양의 매개변수를 제거했지만 여전히 작동하지 않습니다. 일반적으로 어리석은 생각입니다. .... 매개변수가 어디에 있을 수 있습니까?))) 아마도 다른 것이 있을 것입니다 ....
매개변수의 개수 측면에서 보면 문제가 없는 것 같고, 600개의 매개변수로 테스트했습니다.
최적화된 매개변수의 수는 63-64개로 제한됩니다(테스터는 단순히 매개변수를 더 이상 표시할 수 없습니다).
총 패스 수와 함께 더 주의해야 합니다(패스 카운터가 최대 길이 를 초과하면 내가 이해하는 대로 친척이 없을 것입니다).