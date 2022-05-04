오류, 버그, 질문 - 페이지 430 1...423424425426427428429430431432433434435436437...3184 새 코멘트 --- 2011.06.25 01:08 #4291 uncleVic : 첫 번째 옵션이 나왔습니다. 바로 그거죠. 전쟁지 그런 다음 해당 줄에서 double mx=mn+(2*octave)로 바꿉니다. voinG 2011.06.25 13:30 #4292 sergeev : 바로 그거죠. 전쟁지 그런 다음 해당 줄에서 double mx=mn+(2*octave)로 바꿉니다. 감사합니다 오류없이 해냈습니다. 더 이상 나아갈 수 없었고 커스텀 지표를 많이 만들지 않았고 터미널에 있고 차트에 표시되지만 표시되지는 않습니다. 만드는 방법? 이것도 조언해주실 수 있나요? [삭제] 2011.06.25 13:49 #4293 voinG : 감사합니다, 오류 없이 해냈습니다. 더 이상 나아갈 수 없었고 커스텀 인디케이터를 많이 만들지 않았고 터미널에 있고 차트에 표시되지만 표시되지는 않습니다. 만드는 방법? 이것도 조언해주실 수 있나요? 거기에 제 생각에는 알고리즘에 문제가 있고 개발자에게 문의(또는 원본을 자세히 참조)하는 것이 좋습니다. yes를 출력할 때 그래프가 항상 표시되는 것은 아니고(TF와 연결되어 있는 걸로 아는데 끝까지 확인은 안해봤다), 표시되면 이런 식으로... voinG 2011.06.25 14:34 #4294 Interesting : 거기에 제 생각에는 알고리즘에 문제가 있고 개발자에게 문의(또는 원문을 자세히 참조)하는 것이 좋습니다. yes를 출력할 때 그래프가 항상 표시되는 것은 아니고(TF와 연결되어 있는 걸로 아는데 끝까지 확인은 안해봤다), 표시되면 이런 식으로... TF H8로 전환하십시오. 흥미로운 것을 보여줄 것입니까? [삭제] 2011.06.25 14:53 #4295 voinG : TF H8로 전환하십시오. 흥미로운 것을 보여줄 것입니까? 다시 시도했습니다(이전 버전은 단순히 불필요한 것으로 철거되었습니다). 모든 표준 TF + 일부 비표준 TF에 표시됩니다(MT4용). 테스트 대상: 1M, 5M, 10M, 15M, 30M, 1H, 2H, 4H, 8H, D1, W1, MN. 8H에서는 다음과 같이 표시됩니다(빌드 470). voinG 2011.06.25 15:48 #4296 Interesting : 다시 시도했습니다(이전 버전은 단순히 불필요한 것으로 철거되었습니다). 모든 표준 TF + 일부 비표준 TF에 표시됩니다(MT4용). 테스트 대상: 1M, 5M, 10M, 15M, 30M, 1H, 2H, 4H, 8H, D1, W1, MN. 8H에서는 다음과 같이 표시됩니다(빌드 470). 고맙습니다. 그리고 컴파일 후 어떻게 만들고 저장하셨나요? 어떤 기능과 TF가 요청되었습니까? [삭제] 2011.06.25 16:39 #4297 voinG : 고맙습니다. 그리고 컴파일 후 어떻게 만들고 저장하셨나요? 어떤 기능과 TF가 요청되었습니까? 처음으로, 나는 이 "double mx=mn+(2*octave)" (순전히 직관적, 귀하의 게시물 직후)로 오류로 줄을 교체했습니다. 하지만 지표가 그려지지 않았기 때문에 MT4와 다르게 그려졌기 때문에 나중에 다루기로 했다. 그것은 약간 빡빡한 것으로 간주됩니다 (그러나 그것이 필요할 수도 있습니다. 나는 논리를 탐구하지 않았습니다). voinG 2011.06.25 17:00 #4298 Interesting : 처음으로, 나는 이 "double mx=mn+(2*octave)" (순전히 직관적, 귀하의 게시물 직후)로 오류로 줄을 교체했습니다. 하지만 지표가 그려지지 않았기 때문에 MT4와 다르게 그려졌기 때문에 나중에 다루기로 했다. 그것은 약간 빡빡한 것으로 간주됩니다 (그러나 그것이 필요할 수도 있습니다. 나는 논리를 탐구하지 않았습니다). 당신이 그것을 알아 내면 게시하십시오 [삭제] 2011.06.25 17:08 #4299 voinG : 당신이 그것을 알아내면, 게시하십시오 원래 칠면조와 정확히 동일한 옵션이 필요합니까(그림 수준에 대해 말하는 것입니다)? voinG 2011.06.25 17:48 #4300 Interesting : 원래 칠면조와 정확히 동일한 옵션이 필요합니까(그림 수준에 대해 말하는 것입니다)? 가능하면 MT4에서 이렇게 하는 것이 좋습니다. 파일: Murrey_Math_AllTF.mq4 18 kb 1...423424425426427428429430431432433434435436437...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
첫 번째 옵션이 나왔습니다.
바로 그거죠.
전쟁지 그런 다음 해당 줄에서 double mx=mn+(2*octave)로 바꿉니다.
바로 그거죠.
전쟁지 그런 다음 해당 줄에서 double mx=mn+(2*octave)로 바꿉니다.
감사합니다, 오류 없이 해냈습니다. 더 이상 나아갈 수 없었고 커스텀 인디케이터를 많이 만들지 않았고 터미널에 있고 차트에 표시되지만 표시되지는 않습니다. 만드는 방법? 이것도 조언해주실 수 있나요?
거기에 제 생각에는 알고리즘에 문제가 있고 개발자에게 문의(또는 원본을 자세히 참조)하는 것이 좋습니다.
yes를 출력할 때 그래프가 항상 표시되는 것은 아니고(TF와 연결되어 있는 걸로 아는데 끝까지 확인은 안해봤다), 표시되면 이런 식으로...
거기에 제 생각에는 알고리즘에 문제가 있고 개발자에게 문의(또는 원문을 자세히 참조)하는 것이 좋습니다.
yes를 출력할 때 그래프가 항상 표시되는 것은 아니고(TF와 연결되어 있는 걸로 아는데 끝까지 확인은 안해봤다), 표시되면 이런 식으로...
TF H8로 전환하십시오. 흥미로운 것을 보여줄 것입니까?
다시 시도했습니다(이전 버전은 단순히 불필요한 것으로 철거되었습니다).
모든 표준 TF + 일부 비표준 TF에 표시됩니다(MT4용). 테스트 대상: 1M, 5M, 10M, 15M, 30M, 1H, 2H, 4H, 8H, D1, W1, MN.
8H에서는 다음과 같이 표시됩니다(빌드 470).
다시 시도했습니다(이전 버전은 단순히 불필요한 것으로 철거되었습니다).
모든 표준 TF + 일부 비표준 TF에 표시됩니다(MT4용). 테스트 대상: 1M, 5M, 10M, 15M, 30M, 1H, 2H, 4H, 8H, D1, W1, MN.
8H에서는 다음과 같이 표시됩니다(빌드 470).
고맙습니다. 그리고 컴파일 후 어떻게 만들고 저장하셨나요? 어떤 기능과 TF가 요청되었습니까?
처음으로, 나는 이 "double mx=mn+(2*octave)" (순전히 직관적, 귀하의 게시물 직후)로 오류로 줄을 교체했습니다.
하지만 지표가 그려지지 않았기 때문에 MT4와 다르게 그려졌기 때문에 나중에 다루기로 했다.
그것은 약간 빡빡한 것으로 간주됩니다 (그러나 그것이 필요할 수도 있습니다. 나는 논리를 탐구하지 않았습니다).
처음으로, 나는 이 "double mx=mn+(2*octave)" (순전히 직관적, 귀하의 게시물 직후)로 오류로 줄을 교체했습니다.
하지만 지표가 그려지지 않았기 때문에 MT4와 다르게 그려졌기 때문에 나중에 다루기로 했다.
그것은 약간 빡빡한 것으로 간주됩니다 (그러나 그것이 필요할 수도 있습니다. 나는 논리를 탐구하지 않았습니다).
당신이 그것을 알아내면, 게시하십시오
원래 칠면조와 정확히 동일한 옵션이 필요합니까(그림 수준에 대해 말하는 것입니다)?