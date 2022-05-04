오류, 버그, 질문 - 페이지 430

uncleVic :
첫 번째 옵션이 나왔습니다.

바로 그거죠.

전쟁지 그런 다음 해당 줄에서 double mx=mn+(2*octave)로 바꿉니다.

 
sergeev :

감사합니다 오류없이 해냈습니다. 더 이상 나아갈 수 없었고 커스텀 지표를 많이 만들지 않았고 터미널에 있고 차트에 표시되지만 표시되지는 않습니다. 만드는 방법? 이것도 조언해주실 수 있나요?
voinG :
감사합니다, 오류 없이 해냈습니다. 더 이상 나아갈 수 없었고 커스텀 인디케이터를 많이 만들지 않았고 터미널에 있고 차트에 표시되지만 표시되지는 않습니다. 만드는 방법? 이것도 조언해주실 수 있나요?

거기에 제 생각에는 알고리즘에 문제가 있고 개발자에게 문의(또는 원본을 자세히 참조)하는 것이 좋습니다.

yes를 출력할 때 그래프가 항상 표시되는 것은 아니고(TF와 연결되어 있는 걸로 아는데 끝까지 확인은 안해봤다), 표시되면 이런 식으로...


 
Interesting :

TF H8로 전환하십시오. 흥미로운 것을 보여줄 것입니까?
voinG :
TF H8로 전환하십시오. 흥미로운 것을 보여줄 것입니까?

다시 시도했습니다(이전 버전은 단순히 불필요한 것으로 철거되었습니다).

모든 표준 TF + 일부 비표준 TF에 표시됩니다(MT4용). 테스트 대상: 1M, 5M, 10M, 15M, 30M, 1H, 2H, 4H, 8H, D1, W1, MN.

8H에서는 다음과 같이 표시됩니다(빌드 470).


 
Interesting :

고맙습니다. 그리고 컴파일 후 어떻게 만들고 저장하셨나요? 어떤 기능과 TF가 요청되었습니까?
voinG :
고맙습니다. 그리고 컴파일 후 어떻게 만들고 저장하셨나요? 어떤 기능과 TF가 요청되었습니까?

처음으로, 나는 이 "double mx=mn+(2*octave)" (순전히 직관적, 귀하의 게시물 직후)로 오류로 줄을 교체했습니다.

하지만 지표가 그려지지 않았기 때문에 MT4와 다르게 그려졌기 때문에 나중에 다루기로 했다.

그것은 약간 빡빡한 것으로 간주됩니다 (그러나 그것이 필요할 수도 있습니다. 나는 논리를 탐구하지 않았습니다).

 
Interesting :

당신이 그것을 알아 내면 게시하십시오
voinG :

당신이 그것을 알아내면, 게시하십시오

원래 칠면조와 정확히 동일한 옵션이 필요합니까(그림 수준에 대해 말하는 것입니다)?
 
Interesting :
원래 칠면조와 정확히 동일한 옵션이 필요합니까(그림 수준에 대해 말하는 것입니다)?
가능하면 MT4에서 이렇게 하는 것이 좋습니다.
파일:
Murrey_Math_AllTF.mq4  18 kb
