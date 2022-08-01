무역 시스템 리그. 우리는 계속 일합니다. - 페이지 350 1...343344345346347348349350351352353354355356357...360 새 코멘트 Aleksey Masterov 2021.12.09 17:02 #3491 Georgiy Merts # : 문제 없습니다. 이 PAMM을 광고하지 않고 광고하지 않는 것 같습니다. 하지만 노노. 받아야 해요. 또한, 자신의 말과 함께 사적으로 올라간 멍청한 광대. 친구 ! 나는 아무에게도 약속하지 않았다는 것을 상기시킨다. 나는 신호를 열지 않습니다. 모니터링도 하지 않습니다. 명확한 시스템이 개발되지 않았습니다. 무엇을 원하세요? 안정적인 차량을 선택하는 문제가 해결되지 않았다는 말을 반복하는 것도 지겹습니다. 나는 언제든지 많은 수익 시스템을 가지고 있지만 실제에 노출되면 즉시 20/80 규칙을 시연합니다. 5분의 1만이 계속해서 좋은 거래를 보여주지만 그리 오래가지 못합니다. 따라서 나는이 작업을 수행하고 다른 접근 방식, 다른 방법을 시도하고 있습니다 ... 해결 방법에 대한 제안이 있으면 논의 할 준비가되었습니다. 아아, 지점의 전체 시간 동안 - 그러한 제안은 결코 (!) 들리지 않았습니다. 로봇을 추가하자는 제안도 있었고 지분을 가져갈 제안도 있었고 모든 것을 축소하자는 제안도 있었습니다. 하지만 안정적인 시스템을 찾는 또 다른 작업이 있습니다. 그리고 "교환"에 대해-나는 시도했지만 큰 차이를 느끼지 못했습니다. 한 달에 10%는 그곳에서 하는 것이 비현실적입니다. 그리고 나서 - 송곳을 비누로 바꾸는 것의 의미는 무엇입니까? 직접 해보십시오! 시스템은 매우 간단합니다 2. Kodobase에서는 모두 무료입니다. 거래소 계좌를 개설하고 전문가를 투입하고 "방법"을 보여주십시오. 제로 근처에서 무슨 잡담 이... :-) 이것은 배수구! 성 조지!!!!! 2. 그래서 공의 이마에 거래가 작동하지 않습니다 ... 당신은 이미 거래를 시도하는 방법을 썼습니다 ... 다음 지점 참조 - 동일한 차익 거래 ... 추신 바로 지금, 새해까지 마을 사람들 이 깨어날 것입니다. 그들은 모스크바 시간뿐만 아니라 증권 거래소에 어떻게 있어야하는지 보여줄 것입니다 ... :-) Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. 2021.11.01www.mql5.com Всех приветствую. Если кто забыл - Лига Торговых Систем - это набор простых советников, которые постоянно торгуют на демо-счете... Georgiy Merts 2021.12.09 17:27 #3492 Aleksey Masterov # : 제로 부근에서 무슨 잡담 이... :-) 이것은 배수구! 성 조지!!!!! 2. 그래서 공의 이마에 거래가 작동하지 않습니다 ... 당신은 이미 거래를 시도하는 방법을 썼습니다 ... 다음 지점 참조 - 동일한 차익 거래 ... 추신 바로 지금, 새해가 되면 마을 사람들 이 깨어날 것입니다. 그들은 모스크바 시간뿐만 아니라 증권 거래소에 어떻게 있어야 하는지 보여줄 것입니다... :-) 네, 문제 없습니다. 배수 - 배수, 나도 상관 없어. 지난 6개월 동안 내가 로트 규모를 늘리기 시작했음을 직접 확인할 수 있습니다. 거의 0에 가까운 잡담 - 이전에는 항상 그랬습니다. 피곤해요. 이해가 안 돼요 - 뭐하는 거예요? 어서 거래소로 가세요, 거기서 거래하세요, 리그에 대한 주제로 여기 왜 오셨습니까? 백 번도 말했지만 리그는 항상 작동하는 다양한 시스템의 집합입니다. 주요 질문은 선택의 문제이며, 나는 그것을 해결하지 못했습니다. 또 무엇이 필요합니까? 아니면 광대 Baskakov의 또 다른 계정입니까? 그것은 아닌 것 같습니다 ... 그러나 당신은 행동합니다 - 글쎄, 정확히 그와 비슷합니다. Expert Advisor를 최적화하고 최적화된 확률 이론과 MQL4-MQL5에 대한 이론부터 실습까지 Georgiy Merts 2021.12.13 06:22 #3493 현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다). 잔액 기준 상위 20위: 균형 측면에서 최고 차트: 거래 품질 측면에서 최고의 TS: 최고의 무역 품질 차트: 50개 이상의 트랜잭션 이 있는 가장 오래된 TS: 최소 50건의 거래가 있는 가장 오래된 차량 차트: Aleksey Masterov 2021.12.13 17:59 #3494 Georgiy Merts # : 네, 문제 없습니다. 배수 - 배수, 나도 상관 없어. 지난 6개월 동안 볼륨을 늘리기 시작했음을 직접 확인할 수 있습니다. 거의 0에 가까운 잡담 - 이전에는 항상 그랬습니다. 피곤해요. 1. 나에게 명확하지 않습니다 - 당신은 무엇에 붙어 있습니까? 어서 거래소로 가세요, 거기서 거래하세요, 리그에 대한 주제로 여기 왜 오셨습니까? 2. 백 번 말했지만 리그는 항상 작동하는 다양한 시스템의 집합입니다. 주요 질문은 선택의 문제이며, 나는 그것을 해결하지 못했습니다. 또 무엇이 필요합니까? 아니면 광대 Baskakov의 또 다른 계정입니까? 그것은 아닌 것 같습니다 ... 그러나 당신은 행동합니다 - 글쎄, 정확히 그와 비슷합니다. 1. 예, 나는 누구를 괴롭히지 않았습니다. 나는 내가 원하는 곳에 게시하고 조언을 제공할 권리가 있습니다(내 의견을 표현하기 위해 - IMHO). 2. 나는 당신이 거기에서 일종의 브레인스토밍을 주선하고, 사람들에게 질문하거나, 프리랜서로 전향했을 것이며, 사람들이 어떤 옵션에 대해 도움을 줄 수 있는 기준과 함께 코딩되고 개발됨 - 일반적으로 완료되고 이 기준에 따라 끝납니다. 선택은 실생활에서 일하기 위해 TC를 선택합니다 ... 간단히 말해서 일종의 움직임 !!! 그러나 PAMM 배수 장치가 있는 시스템 없이 환상을 갈아엎는 것은 어리석은 일이 아닙니다. 일반적으로 이러한 거래 방식의 솔루션이나 긍정적인 결과를 찾는 것입니다. 지금까지는 순전히 일종의 스팸 및 판타지 쓰레기입니다! 순전히 창녀에서 월요일에 분기 주제의 첫 번째 장소로 가져 와서 사람들을 소개합니다. 즉, 개인 환상과 실수를 제외 하고는 아무것도 없습니다. 그런 스팸, 당신은 자신을 모욕하고 그게 다야. 순전히 샌드박스에서 파헤치고 그게 전부입니다. 결과는 어디에 있습니까? IMHO, 당신은 주제를 스스로 따라잡지 못합니다. 브레인스토밍을 시작하거나 환상의 실현을 시작하십시오. 프리랜서의 선택 기준 - ELSE - 이 모든 것이 비어 있습니다! EURUSD - 동향, 예측 트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, HAMA PAD - 간단한 Uladzimir Izerski 2021.12.13 18:19 #3495 Aleksey Masterov # : 1. 예, 나는 누구를 괴롭히지 않았습니다. 나는 내가 원하는 곳에 글을 올리고 조언을 할 권리가 있습니다. 2. 나는 당신이 거기에서 일종의 브레인스토밍을 주선하고, 사람들에게 질문하거나, 프리랜서로 전향했을 것이며, 사람들이 어떤 옵션에 대해 도움을 줄 수 있는 기준과 함께 코딩되고 개발됨 - 일반적으로 완료되고 이 기준에 따라 끝납니다. 선택은 실생활에서 일하기 위해 TC를 선택합니다 ... 간단히 말해서 일종의 움직임 !!! 그러나 PAMM 배수 장치가 있는 시스템 없이 환상을 갈아엎는 것은 어리석은 일이 아닙니다. 일반적으로 이러한 거래 방식의 솔루션이나 긍정적인 결과를 찾는 것입니다. 지금까지는 순전히 일종의 스팸 및 판타지 쓰레기입니다! 순전히 창녀에서 월요일에 분기 주제의 첫 번째 장소로 가져 와서 사람들을 소개합니다. 즉, 개인 환상과 실수를 제외 하고는 아무것도 없습니다. 그런 스팸, 당신은 자신을 모욕하고 그게 다야. 순전히 샌드박스에서 파헤치고 그게 전부입니다. 결과는 어디입니까? IMHO, 당신은 주제를 스스로 따라잡지 못합니다. 브레인스토밍을 시작하거나 환상의 실현을 시작하십시오. 프리랜서의 선택 기준 - ELSE - 이 모든 것이 비어 있습니다! 당신은 교사입니까? 당신은 당신이 부족한 이해를 빨간색 텍스트로 표시하는 것을 좋아합니다.) Aleksey Masterov 2021.12.13 19:11 #3496 Uladzimir Izerski # : 1. 선생님이세요? 2. 당신은 당신이 부족한 이해를 빨간색 텍스트로 표시하는 것을 좋아합니다.) 1. 여기 조지 - 그는 우리가 "당신"에 대해 엄격하게 의사 소통한다고 반복해서보고 했으므로 모든 것이 여기에서 윙윙 거리고 있습니다! 2. 아니. 그냥 기계에서 - 일기장 에서 특히 주의해야 할 사항... :-) 추신 바로 지금, 나는 상인을 위해 당신의 흡연실을 뒤질 것입니다... :-) Georgiy Merts 2021.12.14 07:57 #3497 Aleksey Masterov # : 1. 네, 누구를 괴롭히지 않았습니다. 나는 내가 원하는 곳에 게시하고 조언을 제공할 권리가 있습니다(내 의견을 표현하기 위해 - IMHO). 2. 나는 당신이 거기에서 일종의 브레인스토밍을 주선하고, 사람들에게 질문하거나, 프리랜서로 전향했을 것이며, 사람들이 어떤 옵션에 대해 도움을 줄 수 있는 기준과 함께 코딩되고 개발됨 - 일반적으로 완료되고 이 기준에 따라 끝납니다. 선택은 실생활에서 일하기 위해 TC를 선택합니다 ... 간단히 말해서 일종의 움직임 !!! 그러나 PAMM 배수 장치가 있는 시스템 없이 환상을 갈아엎는 것은 어리석은 일이 아닙니다. 일반적으로 이러한 거래 방식의 솔루션이나 긍정적인 결과를 찾는 것입니다. 지금까지는 순전히 일종의 스팸 및 판타지 쓰레기입니다! 순전히 창녀에서 월요일에 분기 주제의 첫 번째 장소로 가져 와서 사람들을 소개합니다. 즉, 개인 환상과 실수를 제외 하고는 아무것도 없습니다. 그런 스팸, 당신은 자신을 모욕하고 그게 다야. 순전히 샌드박스에서 파헤치고 그게 전부입니다. 결과는 어디에 있습니까? IMHO, 당신은 주제를 스스로 따라잡지 못합니다. 브레인스토밍을 시작하거나 환상의 실현을 시작하십시오. 프리랜서의 선택 기준 - ELSE - 이 모든 것이 비어 있습니다! 1. 당신은 있습니다. 2. 무슨 말씀이세요??? 나는 브레인스토밍을 하고, 옵션을 직접 개발하고, 이 같은 로봇을 직접 리벳을 박고, 직접 출시하고, 스스로 작동 상태를 유지합니다. 뭐가 문제 야? 환상? 그래서 그것은 모두 환상입니다! 사람마다 나름대로의 접근 방식을 제시하지만, 어떤 이유에서인지 이러한 접근 방식을 구현하고 결과를 보여주는 사람은 거의 없습니다. 그렇지 않으면 내가 원하는 것을 만들었습니다. 다양한 유형의 시스템 세트가 있으며 이 시스템은 역사에서 테스트되고 지속적으로 데모 작업을 수행합니다. 이것이 바로 제가 필요로 하는 것입니다. 리그는 성배나 완성된 결과가 아닙니다. 이제 무언가를 만들 수 있는 "도구 세트"입니다. 따라서 나는 그것을 만들려고 노력하고 있으며, 또한 두 번 이상 말했습니다. 지금까지 결과가 없습니다. 그러나 악의적 인 비평가가 달려 와서 주요 광대 바보가 정기적으로 PM을 노크하고 성배를주고 그렇지 않은 경우 눈에 띄지 마십시오. 어떤 이유로 내 PAMM이 뽑혔습니다 ... 친구가 없습니다. 나는 눈에 거슬리는 사람이 될 것입니다. 무역 시스템 연맹이 필요합니다. 항상 WORKING 시스템 세트를 가까이에 두십시오. 나는 그것을 가지고있다. 다른 사람들은 그것을 필요로 하지 않는다는 사실 - 글쎄요, 저는 아무 것도 팔지 않습니다. 게다가 시스템 자체는 3페니만큼 간단하고 이러한 원칙에 정확히 맞춰 일하는 Kodobase의 무료 전문가가 있습니다. 내 보고서에서 나는 이름을 숨기지 않습니다. 누구나 이 시스템에서 작업하는 Codebase의 전문가를 데려와서 집에서 실행할 수 있습니다. 글쎄요. 아니요. 저는 아주 정상입니다. 이것은 실제로 Grail이 필요한 모든 사람에게 "공허한 생각"입니다. 그러나 나는 Grail을 만든 것이 아니라 일련의 작업 시스템을 만들었습니다. 이것은 MY 결과입니다. 그것이 내가 이해하지 못하는 것입니다. 사람들이 무엇을 좋아하지 않습니까? 흥미롭습니다. 이 데이터를 사용할 수도 있습니다. 반복합니다. 코드 기반에서 이러한 시스템에 대해 작업하는 전문가가 있습니다. 흥미롭지 않습니다. 관심을 기울이지 마십시오! 모든 것이 흥미로운 것은 아닙니다... 뭐가 문제 야? 또 무엇이 필요합니까? 가장 멋진 조언자! Sultonov의 시스템 표시기 Expert Advisor를 최적화하고 최적화된 Georgiy Merts 2021.12.14 07:59 #3498 Uladzimir Izerski # : 당신은 교사입니까? 당신은 당신이 부족한 이해를 빨간색 텍스트로 표시하는 것을 좋아합니다.) 예, "당신에게"조차도 - 나 자신은 반복적으로 의사 소통을 제안했습니다. 그래도 여기에서는 이론적으로 동갑인 동료와 남성이 있습니다. 왜 오만한 "외출"입니까? "당신"에 - 숙녀에게만. 그리고 빨간색으로 - 글쎄 ... 한 사람이 그에게 특히 이해할 수없는 것을 골라 냈습니다. 나는 그에게 그것을 전달하려고 노력할 것입니다. Uladzimir Izerski 2021.12.14 08:30 #3499 Georgiy Merts # : 예, "당신에게"조차도 - 나 자신은 반복적으로 의사 소통을 제안했습니다. 그래도 여기에서는 이론적으로 동갑인 동료와 남성이 있습니다. 왜 오만한 "외출"입니까? "당신"에 - 숙녀에게만. 그리고 빨간색으로 - 글쎄 ... 한 사람이 그에게 특히 이해할 수없는 것을 골라 냈습니다. 나는 그에게 그것을 전달하려고 노력할 것입니다. red caps lock으로 쓰는 것은 이미 공격적인 커뮤니케이션입니다. 아마도 미래에는 더 의미가 있을 것입니다. 