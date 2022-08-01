무역 시스템 리그. 우리는 계속 일합니다. - 페이지 344 1...337338339340341342343344345346347348349350351...360 새 코멘트 Boris Gulikov 2021.09.03 07:33 #3431 Georgiy Merts # : 흠 ... 친구, 음, 이해합니다. Baskakov 멍청이가 놀고 있습니다. 광대에게서 무엇을 가져 가야합니까 ... 그런데 왜 그를 비유합니까? 모든 종류의 차량을 여러 대 가져 가면 작동하지 않는 대부분의 "쓰레기"차량이 항상 포함되어 있음이 분명합니다. 20/80 규칙이 완전히 적용됩니다. 하지만 리그를 "쓰레기통"이라고 하기에는 9개월 동안 리그의 시스템과 독점적으로 작업했고 병합되지 않았을 뿐만 아니라 월 평균 10%의 성장도 견딜 수 있음에도 불구하고 최소 1000%의 마진 수준으로! 누가 그런 결과를 자랑할 수 있겠습니까? 적어도 Signals에서, 적어도 다른 곳에서는? 다음은 현재 실생활에서 작동하는 최고의 시스템 차트입니다(5월 초 이후 29건의 거래). 다음은 두 번째로 좋은 것입니다(5월 중순 이후 61개 거래, 실제 거래 중 가장 많은 수): 다음은 최고 중 세 번째입니다(7월 중순 이후 29개 거래). 다음은 현재 실생활에서 작동하는 가장 오래된 TS입니다(4월 초 이후 47건의 거래). 여기 "쓰레기"가 어디에 있습니까? 사람이 썩으면 그가 만지는 모든 것이 쓰레기가 됩니다. Georgiy Merts 2021.09.03 07:34 #3432 Vladimir Baskakov # : 당신은 giguuli도 없습니다 봄 중반부터 작동하고 있는 시스템을 보여주세요. 그리고 나서 Mercedes에 대해 이야기하겠습니다. 광대. [삭제] 2021.09.03 07:41 #3433 Georgiy Merts # : 봄 중반부터 작동하고 있는 시스템을 보여주세요. 그리고 나서 Mercedes에 대해 이야기하겠습니다. 광대. 들어봐, 이건 초등이야. 잠금 장치(헤지)가 있는 시스템은 귀하처럼 몇 년 동안 0에 매달려 있을 수 있습니다. Georgiy Merts 2021.09.03 07:51 #3434 Vladimir Baskakov # : 들어봐, 이건 초등이야. 잠금 장치(헤지)가 있는 시스템은 당신처럼 몇 년 동안 0에 매달려 있을 수 있습니다. 바로 이 "잠금 장치가 있는 시스템"의 그래프를 먼저 보여주세요! "몇 년 동안 살기". 그리고 나서 우리는 이야기할 것입니다. 전진 기간의 테스터에서도 이와 같은 것을 거의 얻을 수 없습니다. 그리고 데모에서 - 그리고 훨씬 더 (실제로, 나는 말을 더듬지 않습니다). 나는 진짜를 가지고 있다. 또한 각 시스템의 SL은 일일 범위를 초과하지 않습니다. 그리고 마진 수준은 1000% 이상입니다. 예, 계정이 작습니다. 그러나 그럼에도 불구하고 내가 보기에 대다수는 그렇지 않습니다. 최소 위상의 FIR 필터 패턴을 찾고 결정 오류 [삭제] 2021.09.03 07:53 #3435 Georgiy Merts # : 바로 이 "잠금 장치가 있는 시스템"의 그래프를 먼저 보여주세요! "몇 년 동안 살기". 그리고 나서 우리는 이야기할 것입니다. 포워드 기간의 테스터에서도 그러한 양 고추 냉이를 얻을 수 있습니다. 그리고 데모에서 - 그리고 훨씬 더 (실제로, 나는 말을 더듬지 않습니다). 나는 진짜를 가지고 있다. 예, 계정이 작습니다. 그러나 그럼에도 불구하고 내가 보기에 대다수는 그렇지 않습니다. 당신은 덤프가 있습니다, 진짜 Georgiy Merts 2021.09.03 07:53 #3436 Vladimir Baskakov # : 당신은 덤프가 있습니다, 진짜 그래서 쓰레기장도 없고... 매실만... 그리고 내 '쓰레기장'은 5년을 살았다... [삭제] 2021.09.03 07:58 #3437 Georgiy Merts # : 그래서 쓰레기장도 없고... 매실만... 그리고 내 '쓰레기장'은 5년을 살았다... 나는 우리 집에 살고, 당신은 5 년 동안 ... 이해할 수 있습니다. Georgiy Merts 2021.09.03 08:02 #3438 Vladimir Baskakov # : 나는 우리 집에 살고, 당신은 5 년 동안 ... 이해할 수 있습니다. 예 예. 그리고 여기 - 휴가 중 순전히 과두 정치. 계속해, 이 멍청아. Georgiy Merts 2021.09.06 05:32 #3439 현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다). 잔액 기준 상위 20위: 균형 측면에서 최고 차트: 거래 품질 측면에서 최고의 TS: 거래 품질별 최고의 TS 차트: 50개 이상의 트랜잭션 이 있는 가장 오래된 TS: 최소 50건의 거래가 있는 가장 오래된 차량 차트: [삭제] 2021.09.06 06:21 #3440 Georgiy Merts # : 현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다). 잔액 기준 상위 20위: 균형 측면에서 최고 차트: 거래 품질 측면에서 최고의 TS: 거래 품질별 최고의 TS 차트: 50개 이상의 트랜잭션 이 있는 가장 오래된 TS: 최소 50건의 거래가 있는 가장 오래된 차량 차트: 이 곡선은 무엇을 의미합니까? 매번 같은 내용을 게시하는 것이 무슨 소용이 있으며 일반적으로 어떤 결론을 내릴 수 있습니까? 이것이 전부인 이유는 무엇입니까? 1...337338339340341342343344345346347348349350351...360 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
흠 ... 친구, 음, 이해합니다. Baskakov 멍청이가 놀고 있습니다. 광대에게서 무엇을 가져 가야합니까 ... 그런데 왜 그를 비유합니까?
모든 종류의 차량을 여러 대 가져 가면 작동하지 않는 대부분의 "쓰레기"차량이 항상 포함되어 있음이 분명합니다. 20/80 규칙이 완전히 적용됩니다.
하지만 리그를 "쓰레기통"이라고 하기에는 9개월 동안 리그의 시스템과 독점적으로 작업했고 병합되지 않았을 뿐만 아니라 월 평균 10%의 성장도 견딜 수 있음에도 불구하고 최소 1000%의 마진 수준으로! 누가 그런 결과를 자랑할 수 있겠습니까? 적어도 Signals에서, 적어도 다른 곳에서는?
다음은 현재 실생활에서 작동하는 최고의 시스템 차트입니다(5월 초 이후 29건의 거래).
다음은 두 번째로 좋은 것입니다(5월 중순 이후 61개 거래, 실제 거래 중 가장 많은 수):
다음은 최고 중 세 번째입니다(7월 중순 이후 29개 거래).
다음은 현재 실생활에서 작동하는 가장 오래된 TS입니다(4월 초 이후 47건의 거래).
여기 "쓰레기"가 어디에 있습니까?
당신은 giguuli도 없습니다
봄 중반부터 작동하고 있는 시스템을 보여주세요. 그리고 나서 Mercedes에 대해 이야기하겠습니다. 광대.
봄 중반부터 작동하고 있는 시스템을 보여주세요. 그리고 나서 Mercedes에 대해 이야기하겠습니다. 광대.
들어봐, 이건 초등이야. 잠금 장치(헤지)가 있는 시스템은 당신처럼 몇 년 동안 0에 매달려 있을 수 있습니다.
바로 이 "잠금 장치가 있는 시스템"의 그래프를 먼저 보여주세요! "몇 년 동안 살기". 그리고 나서 우리는 이야기할 것입니다. 전진 기간의 테스터에서도 이와 같은 것을 거의 얻을 수 없습니다. 그리고 데모에서 - 그리고 훨씬 더 (실제로, 나는 말을 더듬지 않습니다).
나는 진짜를 가지고 있다. 또한 각 시스템의 SL은 일일 범위를 초과하지 않습니다. 그리고 마진 수준은 1000% 이상입니다.
예, 계정이 작습니다. 그러나 그럼에도 불구하고 내가 보기에 대다수는 그렇지 않습니다.
바로 이 "잠금 장치가 있는 시스템"의 그래프를 먼저 보여주세요! "몇 년 동안 살기". 그리고 나서 우리는 이야기할 것입니다. 포워드 기간의 테스터에서도 그러한 양 고추 냉이를 얻을 수 있습니다. 그리고 데모에서 - 그리고 훨씬 더 (실제로, 나는 말을 더듬지 않습니다).
나는 진짜를 가지고 있다. 예, 계정이 작습니다. 그러나 그럼에도 불구하고 내가 보기에 대다수는 그렇지 않습니다.
당신은 덤프가 있습니다, 진짜
그래서 쓰레기장도 없고... 매실만... 그리고 내 '쓰레기장'은 5년을 살았다...
그래서 쓰레기장도 없고... 매실만... 그리고 내 '쓰레기장'은 5년을 살았다...
나는 우리 집에 살고, 당신은 5 년 동안 ... 이해할 수 있습니다.
예 예. 그리고 여기 - 휴가 중 순전히 과두 정치. 계속해, 이 멍청아.
잔액 기준 상위 20위:
균형 측면에서 최고 차트:
거래 품질 측면에서 최고의 TS:
거래 품질별 최고의 TS 차트:
50개 이상의 트랜잭션 이 있는 가장 오래된 TS:
최소 50건의 거래가 있는 가장 오래된 차량 차트:
잔액 기준 상위 20위:
균형 측면에서 최고 차트:
거래 품질 측면에서 최고의 TS:
거래 품질별 최고의 TS 차트:
50개 이상의 트랜잭션 이 있는 가장 오래된 TS:
최소 50건의 거래가 있는 가장 오래된 차량 차트: