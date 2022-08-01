무역 시스템 리그. 우리는 계속 일합니다. - 페이지 354 1...347348349350351352353354355356357358359360 새 코멘트 Georgiy Merts 2022.02.21 06:47 #3531 현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다). 잔액 기준 상위 20위: 균형별 최고의 차량 차트: 거래 품질 측면에서 최고의 TS: 거래 품질별 최고의 TS 차트: 최소 50건의 거래가 있는 가장 오래된 TS 리그: 거래 수가 50 이상인 리그의 가장 오래된 TS 차트: iwelimorn 2022.02.21 08:52 #3532 안녕하세요! 정기적으로 연구 결과를 관찰하십시오. 몇 가지 질문을 하고 싶습니다. 대차 대조표 성장의 안정성을 보장 했습니까? 전략의 평균 " 수명 "은 얼마입니까? 귀하의 경험에 따르면 전략 변경 시점과 조건부 추세에서 조건부 플랫으로 도구가 전환되는 시점 사이에 연관성이 있습니까? Georgiy Merts 2022.02.22 13:35 #3533 iwelimorn # : 안녕하세요! 정기적으로 연구 결과를 관찰하십시오. 몇 가지 질문을 하고 싶습니다. 대차 대조표 성장의 지속 가능성을 보장 했습니까? 전략의 평균 " 수명 "은 얼마입니까? 귀하의 경험에 따르면 전략 변경 시점과 조건부 추세에서 조건부 플랫으로 도구가 전환되는 시점 사이에 연관성이 있습니까? 1. 아니요. 안정성이 전혀 없으며 이것이 주요 걸림돌입니다. 시스템의 안정성을 결정할 가능성이 높습니다. 불행히도 이것은 여전히 직관적으로 해결됩니다. 2. "눈으로" - 평균 수명 범위는 한 달에서 1년입니다. 평균적으로 5~6개월 정도라고 생각합니다. 3. 제 생각에는 그런 연관성이 없습니다. 시스템은 대부분 플랫에 있으며 때때로 무작위로 추세 영역으로 전환됩니다. 시스템이 기호와 전혀 일치하지 않으면 돈을 벌지 않고 그냥 소모합니다. 시스템이 기호와 일치하면 가끔 수익이 발생합니다. Roman Shiredchenko 2022.02.22 13:48 #3534 Georgiy Merts # : 1. 아니요. 안정성이 전혀 없으며 이것이 주요 걸림돌입니다. 시스템의 안정성을 결정할 가능성이 높습니다. 불행히도 이것은 여전히 직관적으로 해결됩니다. 2. "눈으로" - 평균 수명 범위는 한 달에서 1년입니다. 평균적으로는 5~6개월 정도라고 생각합니다. 3. 제 생각에는 그런 연관성이 없습니다. 시스템은 대부분 플랫에 있으며 때때로 무작위로 추세 영역으로 전환됩니다. 시스템이 기호와 전혀 일치하지 않으면 돈을 벌지 않고 그냥 소모합니다. 시스템이 기호와 일치하면 가끔 수익이 발생합니다. 당신은 쓰여진 것의 공포를 이해합니까 ??? :-) 이것이 일종의 주석이라는 것을... vladavd 2022.02.22 13:57 #3535 Georgiy Merts # : 1. 아니요. 안정성이 전혀 없으며 이것이 주요 걸림돌입니다. 시스템의 안정성을 결정할 가능성이 높습니다. 불행히도 이것은 여전히 직관적으로 해결됩니다. 2. "눈으로" - 평균 수명 범위는 한 달에서 1년입니다. 평균적으로는 5~6개월 정도라고 생각합니다. 3. 제 생각에는 그런 연관성이 없습니다. 시스템은 대부분 플랫에 있으며 때때로 무작위로 추세 영역으로 전환됩니다. 시스템이 기호와 전혀 일치하지 않으면 돈을 벌지 않고 그냥 소모합니다. 시스템이 기호와 일치하면 가끔 수익이 발생합니다. 언젠가는 이러한 접근 방식을 희망이 없다고 인정하게 될 기준이 있습니까? 글쎄, 적어도 시간의 정지 손실과 같은 실험의 시간 프레임. 변경해야 할 사항에 대한 이해가 없으면 갑자기 기적적으로 작동 할 것이라는 순진한 희망으로 실패한 경험을 반복하는 것만 남아 있습니다. 겉으로 보기에는 말도 안 되는 소리임이 분명하고, 방식의 변화 없이 새로운 결과를 기대하는 것은 불가능한 일이지만, 보이시나요? 아니면 기업의 성공이 당신에게 중요하지 않지만 이 모든 경제를 어지럽히는 것을 좋아합니까? 글쎄요, 이것은 취미, 움직임을 위한 움직임입니다. Georgiy Merts 2022.02.22 14:01 #3536 Roman Shiredchenko # : 당신은 쓰여진 것의 공포를 이해합니까 ??? :-) 이것이 일종의 주석이라는 것을... 공포나 주석은 보이지 않습니다. 사람들이 리그의 본질을 잘못 이해하고 있는 것 같습니다. 요점은 몇 가지 좋은 결과를 보여주는 테스트된 시스템 세트를 갖는 것입니다. 모두. 리그에서 다른 "배기"는 없습니다. 그러나 동시에 모든 사람은 끊임없이 성배, 지속적인 지속적인 성장, 하락 및 무스의 부재를 보고 싶어합니다. 그렇지 않기를! 리그는 복잡한 지표일 뿐입니다. 그것은 나에게 흥미롭고, 나는 그것을 지원하고, 그것을 기반으로 다른 접근 방식을 테스트합니다. 리그에 대해 "주석"이라고 말하는 것은 Mashka 또는 Stochastic에 대해 "주석"이라고 말하는 것과 같습니다. Georgiy Merts 2022.02.22 14:05 #3537 vladavd # : 언젠가는 이러한 접근 방식을 희망이 없다고 인정하게 될 기준이 있습니까? 글쎄, 적어도 시간의 정지 손실과 같은 실험의 시간 프레임. 변경해야 할 사항에 대한 이해가 없으면 갑자기 기적적으로 작동 할 것이라는 순진한 희망으로 실패한 경험을 반복하는 것만 남아 있습니다. 겉으로 보기에는 말도 안 되는 소리임이 분명하고, 방식의 변화 없이 새로운 결과를 기대하는 것은 불가능한 일이지만, 보이시나요? 아니면 기업의 성공이 당신에게 중요하지 않지만 이 모든 경제를 어지럽히는 것을 좋아합니까? 글쎄요, 이것은 취미, 움직임을 위한 움직임입니다. 아니요, 그런 기준은 없습니다. 아주 간단한 이유로 - 선택의 여지가 없습니다. 다시 말하지만, 리그가 결코 성배가 아니라는 사실에도 불구하고 당신도("당신"으로 오세요) "성배를 찾아라"를 누르십시오. 게다가 '취미는 운동을 위한 그런 운동'이라고까지 생각할 수 있다. 나는 내 임무가 시스템을 선택하는 방법을 찾는 것이라고 한 번 이상 말했습니다. 그러나 350페이지 전체에 걸쳐 문자 그대로 이와 관련하여 몇 개의 문장이 있었습니다. 그들은 모두 테스트를 받았고 매우 겸손한 결과를 얻었지만 몇 가지 결론을 고려했습니다. 그런 방법을 계속 찾고 있습니다. 리그의 로봇은 어떤 시스템이 가장 잘 작동하는지 보여주는 데모 작업을 계속하고 있습니다. 절반 부지를 폐쇄합니다. 포럼 보유자에게 "진지한 사람들을 슈퍼우디CCI Roman Shiredchenko 2022.02.22 14:08 #3538 Georgiy Merts # : 공포나 주석은 보이지 않습니다. 사람들이 리그의 본질을 잘못 이해하고 있는 것 같습니다. 요점은 몇 가지 좋은 결과를 보여주는 테스트된 시스템 세트를 갖는 것입니다. 모두. 리그에서 다른 "배기"는 없습니다. 그러나 동시에 모든 사람은 끊임없이 성배, 지속적인 지속적인 성장, 하락 및 무스의 부재를 보고 싶어합니다. 그렇지 않기를! 리그는 복잡한 지표일 뿐입니다. 그것은 나에게 흥미롭고, 나는 그것을 지원하고, 그것을 기반으로 다른 접근 방식을 테스트합니다. 리그에 대해 "주석"이라고 말하는 것은 Mashka 또는 Stochastic에 대해 "주석"이라고 말하는 것과 같습니다. 나는 LEAGUE에 대해가 아니라 선택 기준의 부재에 대해 ... SO MUCH 시간과 정상적인 결과 후에 주석을 썼습니다. 우연처럼 보인다... Georgiy Merts 2022.02.22 14:15 #3539 Roman Shiredchenko # : 나는 LEAGUE에 대해가 아니라 선택 기준의 부재에 대해 ... SO MUCH 시간과 정상적인 결과 후에 주석을 썼습니다. 우연처럼 보인다... 글쎄, 그건 나도 슬프게 만든다. 그래서 무엇? 제 생각에는, 제 생각에, 저는 노력하고 있습니다... 안타깝게도 결과는 극히 미미합니다. 현재 한 가지 아이디어가 있지만 리그 코드를 약간 다시 작업해야 합니다. 발견된 모든 최적의 설정이 자동으로 데이터베이스에 입력된 다음 전문가가 거기에서 로드하도록 합니다. 내가 지금 뭐하는거야? 데이터베이스에서 로드하겠습니다. 이 새로운 아이디어에 대한 전문가를 추가하기 시작합니다. Михаил Шерстнёв 2022.02.22 15:50 #3540 Georgiy Merts # : 1. 아니요. 안정감이 전혀 없고 이게 가장 큰 걸림돌입니다. 시스템의 안정성을 결정할 가능성이 높습니다. 불행히도 이것은 여전히 직관적으로 해결됩니다. 2. "눈으로" - 평균 수명 범위는 한 달에서 1년입니다. 평균적으로는 5~6개월 정도라고 생각합니다. 3. 제 생각에는 그런 연관성이 없습니다. 시스템은 대부분 플랫에 있으며 때때로 무작위로 추세 영역으로 전환됩니다. 시스템이 기호와 전혀 일치하지 않으면 돈을 벌지 않고 그냥 소모합니다. 시스템이 기호와 일치하면 가끔 수익이 발생합니다. 시스템은 대부분 플랫에 있으며 때때로 무작위로 추세 영역으로 전환됩니다. 그리고 추세를 무시하고 플랫에 대한 매개 변수를 선택하면 긍정적 인 그림을 얻지 않습니까 (예, 추세에서 많이 벌지 않지만 +에서 안정적입니다)? 1...347348349350351352353354355356357358359360 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
안녕하세요!
정기적으로 연구 결과를 관찰하십시오.
몇 가지 질문을 하고 싶습니다.
대차 대조표 성장의 안정성을 보장 했습니까?
전략의 평균 " 수명 "은 얼마입니까?
귀하의 경험에 따르면 전략 변경 시점과 조건부 추세에서 조건부 플랫으로 도구가 전환되는 시점 사이에 연관성이 있습니까?
1. 아니요. 안정성이 전혀 없으며 이것이 주요 걸림돌입니다. 시스템의 안정성을 결정할 가능성이 높습니다. 불행히도 이것은 여전히 직관적으로 해결됩니다.
2. "눈으로" - 평균 수명 범위는 한 달에서 1년입니다. 평균적으로 5~6개월 정도라고 생각합니다.
3. 제 생각에는 그런 연관성이 없습니다. 시스템은 대부분 플랫에 있으며 때때로 무작위로 추세 영역으로 전환됩니다. 시스템이 기호와 전혀 일치하지 않으면 돈을 벌지 않고 그냥 소모합니다. 시스템이 기호와 일치하면 가끔 수익이 발생합니다.
당신은 쓰여진 것의 공포를 이해합니까 ??? :-)
이것이 일종의 주석이라는 것을...
언젠가는 이러한 접근 방식을 희망이 없다고 인정하게 될 기준이 있습니까? 글쎄, 적어도 시간의 정지 손실과 같은 실험의 시간 프레임. 변경해야 할 사항에 대한 이해가 없으면 갑자기 기적적으로 작동 할 것이라는 순진한 희망으로 실패한 경험을 반복하는 것만 남아 있습니다. 겉으로 보기에는 말도 안 되는 소리임이 분명하고, 방식의 변화 없이 새로운 결과를 기대하는 것은 불가능한 일이지만, 보이시나요? 아니면 기업의 성공이 당신에게 중요하지 않지만 이 모든 경제를 어지럽히는 것을 좋아합니까? 글쎄요, 이것은 취미, 움직임을 위한 움직임입니다.
공포나 주석은 보이지 않습니다.
사람들이 리그의 본질을 잘못 이해하고 있는 것 같습니다. 요점은 몇 가지 좋은 결과를 보여주는 테스트된 시스템 세트를 갖는 것입니다. 모두. 리그에서 다른 "배기"는 없습니다. 그러나 동시에 모든 사람은 끊임없이 성배, 지속적인 지속적인 성장, 하락 및 무스의 부재를 보고 싶어합니다. 그렇지 않기를! 리그는 복잡한 지표일 뿐입니다. 그것은 나에게 흥미롭고, 나는 그것을 지원하고, 그것을 기반으로 다른 접근 방식을 테스트합니다.
리그에 대해 "주석"이라고 말하는 것은 Mashka 또는 Stochastic에 대해 "주석"이라고 말하는 것과 같습니다.
언젠가는 이러한 접근 방식을 희망이 없다고 인정하게 될 기준이 있습니까? 글쎄, 적어도 시간의 정지 손실과 같은 실험의 시간 프레임. 변경해야 할 사항에 대한 이해가 없으면 갑자기 기적적으로 작동 할 것이라는 순진한 희망으로 실패한 경험을 반복하는 것만 남아 있습니다. 겉으로 보기에는 말도 안 되는 소리임이 분명하고, 방식의 변화 없이 새로운 결과를 기대하는 것은 불가능한 일이지만, 보이시나요? 아니면 기업의 성공이 당신에게 중요하지 않지만 이 모든 경제를 어지럽히는 것을 좋아합니까? 글쎄요, 이것은 취미, 움직임을 위한 움직임입니다.
아니요, 그런 기준은 없습니다. 아주 간단한 이유로 - 선택의 여지가 없습니다. 다시 말하지만, 리그가 결코 성배가 아니라는 사실에도 불구하고 당신도("당신"으로 오세요) "성배를 찾아라"를 누르십시오. 게다가 '취미는 운동을 위한 그런 운동'이라고까지 생각할 수 있다.
나는 내 임무가 시스템을 선택하는 방법을 찾는 것이라고 한 번 이상 말했습니다. 그러나 350페이지 전체에 걸쳐 문자 그대로 이와 관련하여 몇 개의 문장이 있었습니다. 그들은 모두 테스트를 받았고 매우 겸손한 결과를 얻었지만 몇 가지 결론을 고려했습니다. 그런 방법을 계속 찾고 있습니다. 리그의 로봇은 어떤 시스템이 가장 잘 작동하는지 보여주는 데모 작업을 계속하고 있습니다.
나는 LEAGUE에 대해가 아니라 선택 기준의 부재에 대해 ... SO MUCH 시간과 정상적인 결과 후에 주석을 썼습니다.
우연처럼 보인다...
글쎄, 그건 나도 슬프게 만든다. 그래서 무엇?
제 생각에는, 제 생각에, 저는 노력하고 있습니다... 안타깝게도 결과는 극히 미미합니다.
현재 한 가지 아이디어가 있지만 리그 코드를 약간 다시 작업해야 합니다. 발견된 모든 최적의 설정이 자동으로 데이터베이스에 입력된 다음 전문가가 거기에서 로드하도록 합니다.
내가 지금 뭐하는거야?
데이터베이스에서 로드하겠습니다. 이 새로운 아이디어에 대한 전문가를 추가하기 시작합니다.
시스템은 대부분 플랫에 있으며 때때로 무작위로 추세 영역으로 전환됩니다. 그리고 추세를 무시하고 플랫에 대한 매개 변수를 선택하면 긍정적 인 그림을 얻지 않습니까 (예, 추세에서 많이 벌지 않지만 +에서 안정적입니다)?