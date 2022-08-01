무역 시스템 리그. 우리는 계속 일합니다. - 페이지 343 1...336337338339340341342343344345346347348349350...360 새 코멘트 Technical dervish 2021.09.02 15:19 #3421 Georgiy Merts # : 음, 결국 과제는 시스템을 실제 생활에 언제든지 설치할 수 있도록 준비하는 것입니다! 백테스트를 거쳤고 좋은 데모 거래를 했습니다. 이 작업은 리그에서 해결합니다. 죄송합니다. 님의 글을 무심코 읽다보니 처음에는 선택한 차량을 연동해서 사용하고 싶다는 생각이 들더군요.. 동의합니다. 하나의 좋은 시스템을 사용하는 것이 동시에 동일한 좋은 시스템 세트를 사용하는 것보다 낫습니다. 하나를 추적하는 것이 더 쉽고 운이 좋다면 상당한 돈을 벌 수 있기 때문입니다. 선험적이지만 과거에는 잘 벌었지만 최근에는 어리석은 결과를 보여 주었지만 균형의 이동 평균이 나타났거나 또는 그런 .. 결국, 종종 그런 TS가 우리 마음의 쓰레기통에 버리지 않으면 우리를 부자로 만들 수 있습니다). 내가 외환 애호가이고 돈이 많다면 거래 시스템을 개발하는 데 신경 쓰지 않고 곧바로 유로/폴란드 즐로티 환율을 거래할 것입니다. 수년 동안 무거운 차트에서 측면 상승 움직임이 있었습니다. 폴란드 즐로티와 유로가 존재하고 탈레반이 걸프 연안 근처에서 폭주하는 핵융합을 재현하지 않는 한 그 어떤 것도 그가 빙하의 엄한 강인함으로 등반하는 것을 막을 수 없을 것 같습니다. 마켓은 남들보다 거래하기 쉽고.. 만능의 만찬을 찾아 목욕하는 것보다 스스로 그런 시장을 찾는 것이 낫다.) 신경망 수학적 분석 및 고등 여러 DC의 다중 통화 Technical dervish 2021.09.02 15:21 #3422 Vasiliy Sokolov # : 불행히도 모든 것이 더 복잡합니다. 긍정적 인 MO를 가진 차량의 전체 클래스가 있으며 그 가치는 수수료 비용보다 적습니다. 예를 들어, 플랫폼 간의 유동적인 암호화폐 차익거래는 항상 긍정적인 MO를 갖지만 자신에게 필요한 조건을 극복하지 않으면 수수료 비용을 극복할 수 없습니다. 사실은 사실입니다. 그런 차량이 있습니다. 그러나 불행히도 우리 대부분은 그러한 시스템을 위한 조건을 만들 여유가 없습니다. 따라서 경험과 본능의 작은 입자, 그리고 더 큰 범위는 순수한 운에 의존하여 어둠을 헤쳐나가야 합니다. 거래는 맹목적으로 거래 시스템을 따르는 것이 아니라 예술입니다. Boris Gulikov 2021.09.02 16:43 #3423

Vladimir Baskakov # :

리그는 성배가 아니라 쓰레기통이다

++++

Georgiy Merts 2021.09.03 07:04 #3424

Technical dervish # :

죄송합니다. 님의 글을 무심코 읽다보니 처음에는 선택한 차량을 연동해서 사용하고 싶다는 생각이 들더군요.. 동의합니다. 하나의 좋은 시스템을 사용하는 것이 동시에 동일한 좋은 시스템 세트를 사용하는 것보다 낫습니다. 하나를 추적하는 것이 더 쉽고 운이 좋다면 상당한 돈을 벌 수 있기 때문입니다.

아니요. 맞아요 - 선택한 차량을 연동해서 사용합니다. 현재 22개의 시스템이 운영되고 있습니다.

그런 "좋은 시스템"은 없다고 생각합니다. 없음 !!! 그리고 "하나의 좋은 시스템을 사용하라"는 이 모든 이야기는 가짜입니다. 모든 TS는 적어도 스프레드와 수수료로 인해 장기적으로 부정적인 기대를 가지고 있습니다.

그러나 일시적으로 모든 TS는 주기적으로 이익을 제공합니다. 가장 수익성이 높은 것조차도. 이것은 리그에서 분명히 볼 수 있습니다.

Georgiy Merts 2021.09.03 07:10 #3425

Technical dervish # :

선험적이지만 과거에는 잘 벌었지만 최근에는 어리석은 결과를 보여 주었지만 균형의 이동 평균이 나타났거나 또는 그런 .. 결국, 종종 그런 TS가 우리 마음의 쓰레기통에 버리지 않으면 우리를 부자로 만들 수 있습니다).

네. 그것이 바로 제가 하려고 하는 것입니다. 각 시스템에 대해 처음부터 2년 이상 동안의 작업에 대한 간략한 이력이 있습니다. 여기에서 세 부분으로 나누는 것이 편리합니다. Lower Division의 일부 시스템은 절대 나오지 않습니다. 재최적화 직후에는 미디엄으로 떨어지며 데모 거래에서는 빠르게 저점으로 떨어집니다. 그런 다음 수용할 수 없는 행동이 나타날 때까지 그곳에서 거래합니다.

대부분의 TS "점프 디비전". 때때로 그들은 더 높은 곳으로 들어가기도 합니다. 그리고 역사의 대부분을 Top Division에서 거래해 온 소수의 차량(수십 개)이 있습니다. 물론 주기적으로 무가치한 행동을 보이기도 하고 재최적화를 위해 보내집니다. 때때로 그들은 중간 및 심지어 하위 부문으로 내려갑니다. 그러나 재최적화 후에는 항상 최상위 디비전에 들어가거나 "조금 부족"하게 되어 나중에 이미 데모 거래로 이전됩니다.

여기, 당신이 제안한대로 시도하고 수행합니다. 나는 그들이 중간 부문에서 최고로 이동하는 순간에 정확히 그러한 시스템을 선택합니다. 게다가 지금 보니 평가 방법도 상당히 좋고, 기준도 매우 까다로우며, 과거 테스트 결과를 바탕으로 곧바로 탑 디비전으로 승격되는 시스템도 리얼에 바로 배팅할 수 있게 됐다.

Georgiy Merts 2021.09.03 07:22 #3426

Boris Gulikov # :

++++

흠 ... 친구, 음, 이해합니다. Baskakov 멍청이가 놀고 있습니다. 광대에게서 무엇을 가져 가야합니까 ... 그런데 왜 그를 비유합니까? Baskakov 멍청이가 놀고 있습니다. 광대에게서 무엇을 가져 가야합니까 ... 그런데 왜 그를 비유합니까? 모든 종류의 차량을 여러 대 가져 가면 작동하지 않는 대부분의 "쓰레기"차량이 항상 포함되어 있음이 분명합니다. 20/80 규칙이 완전히 적용됩니다. 하지만 리그를 "쓰레기통"이라고 하기에는 9개월 동안 리그의 시스템과 독점적으로 작업했고 병합되지 않았을 뿐만 아니라 월 평균 10%의 성장도 견딜 수 있음에도 불구하고 최소 1000%의 마진 수준으로! 누가 그런 결과를 자랑할 수 있겠습니까? 적어도 신호에서, 적어도 다른 곳에서는? 다음은 현재 실생활에서 작동하는 최고의 시스템 차트입니다(5월 초 이후 29건의 거래). 다음은 두 번째로 좋은 것입니다(5월 중순 이후 61개 거래, 실제 거래 중 가장 많은 수): 다음은 최고 중 세 번째입니다(7월 중순 이후 29개 거래). 다음은 현재 실생활에서 작동하는 가장 오래된 TS입니다(4월 초 이후 47건의 거래). 여기 "쓰레기"가 어디에 있습니까? Metatrader 5의 표준 지표를 이동 평균 전문가! 예금의 가속화 [삭제] 2021.09.03 07:25 #3427 Georgiy Merts # : 흠 ... 친구, 음, 이해합니다. Baskakov 멍청이가 놀고 있습니다. 광대에게서 무엇을 가져 가야합니까 ... 그런데 왜 그를 비유합니까? 모든 종류의 차량을 여러 대 가져 가면 작동하지 않는 대부분의 "쓰레기"차량이 항상 포함되어 있음이 분명합니다. 20/80 규칙이 완전히 적용됩니다. 하지만 리그를 "쓰레기통"이라고 하기에는 9개월 동안 리그의 시스템과 독점적으로 작업했고 병합되지 않았을 뿐만 아니라 월 평균 10%의 성장도 견딜 수 있음에도 불구하고 최소 1000%의 마진 수준으로! 누가 그런 결과를 자랑할 수 있겠습니까? 적어도 Signals에서, 적어도 다른 곳에서는? 다음은 현재 실생활에서 작동하는 최고의 시스템 차트입니다(5월 초 이후 29건의 거래). 다음은 두 번째로 좋은 것입니다(5월 중순 이후 61개 거래, 실제 거래 중 가장 많은 수): 다음은 최고 중 세 번째입니다(7월 중순 이후 29개 거래). 다음은 현재 실생활에서 작동하는 가장 오래된 TS입니다(4월 초 이후 47건의 거래). 여기 "쓰레기"가 어디에 있습니까? 당신은 10개의 Zhiguli를 가져갔고, 수리하고, 튜닝하고, Mercedes를 얻기를 바랐습니다. Georgiy Merts 2021.09.03 07:27 #3428

물론 현실에서는 TS가 곤두박질치 내가 외환 애호가이고 돈이 많다면 거래 시스템을 개발하는 데 신경 쓰지 않고 곧바로 유로/폴란드 즐로티 환율을 거래할 것입니다. 수년 동안 무거운 차트에서 측면 상승 움직임이 있었습니다. 폴란드 즐로티와 유로가 존재하고 탈레반이 걸프 연안 근처에서 폭주하는 핵융합을 재현하지 않는 한 그 어떤 것도 그가 빙하의 엄한 강인함으로 등반하는 것을 막을 수 없을 것 같습니다. 마켓은 남들보다 거래하기 쉽고.. 만능의 만찬을 찾아 목욕하는 것보다 스스로 그런 시장을 찾는 것이 낫다.)
불행히도 모든 것이 더 복잡합니다. 긍정적 인 MO를 가진 차량의 전체 클래스가 있으며 그 가치는 수수료 비용보다 적습니다. 예를 들어, 플랫폼 간의 유동적인 암호화폐 차익거래는 항상 긍정적인 MO를 갖지만 자신에게 필요한 조건을 극복하지 않으면 수수료 비용을 극복할 수 없습니다.
사실은 사실입니다. 그런 차량이 있습니다. 그러나 불행히도 우리 대부분은 그러한 시스템을 위한 조건을 만들 여유가 없습니다. 따라서 경험과 본능의 작은 입자, 그리고 더 큰 범위는 순수한 운에 의존하여 어둠을 헤쳐나가야 합니다. 거래는 맹목적으로 거래 시스템을 따르는 것이 아니라 예술입니다.
아니요. 맞아요 - 선택한 차량을 연동해서 사용합니다. 현재 22개의 시스템이 운영되고 있습니다.
그런 "좋은 시스템"은 없다고 생각합니다. 없음 !!! 그리고 "하나의 좋은 시스템을 사용하라"는 이 모든 이야기는 가짜입니다. 모든 TS는 적어도 스프레드와 수수료로 인해 장기적으로 부정적인 기대를 가지고 있습니다.
그러나 일시적으로 모든 TS는 주기적으로 이익을 제공합니다. 가장 수익성이 높은 것조차도. 이것은 리그에서 분명히 볼 수 있습니다.
네. 그것이 바로 제가 하려고 하는 것입니다. 각 시스템에 대해 처음부터 2년 이상 동안의 작업에 대한 간략한 이력이 있습니다. 여기에서 세 부분으로 나누는 것이 편리합니다. Lower Division의 일부 시스템은 절대 나오지 않습니다. 재최적화 직후에는 미디엄으로 떨어지며 데모 거래에서는 빠르게 저점으로 떨어집니다. 그런 다음 수용할 수 없는 행동이 나타날 때까지 그곳에서 거래합니다.
대부분의 TS "점프 디비전". 때때로 그들은 더 높은 곳으로 들어가기도 합니다. 그리고 역사의 대부분을 Top Division에서 거래해 온 소수의 차량(수십 개)이 있습니다. 물론 주기적으로 무가치한 행동을 보이기도 하고 재최적화를 위해 보내집니다. 때때로 그들은 중간 및 심지어 하위 부문으로 내려갑니다. 그러나 재최적화 후에는 항상 최상위 디비전에 들어가거나 "조금 부족"하게 되어 나중에 이미 데모 거래로 이전됩니다.
여기, 당신이 제안한대로 시도하고 수행합니다. 나는 그들이 중간 부문에서 최고로 이동하는 순간에 정확히 그러한 시스템을 선택합니다. 게다가 지금 보니 평가 방법도 상당히 좋고, 기준도 매우 까다로우며, 과거 테스트 결과를 바탕으로 곧바로 탑 디비전으로 승격되는 시스템도 리얼에 바로 배팅할 수 있게 됐다.
모든 종류의 차량을 여러 대 가져 가면 작동하지 않는 대부분의 "쓰레기"차량이 항상 포함되어 있음이 분명합니다. 20/80 규칙이 완전히 적용됩니다.
하지만 리그를 "쓰레기통"이라고 하기에는 9개월 동안 리그의 시스템과 독점적으로 작업했고 병합되지 않았을 뿐만 아니라 월 평균 10%의 성장도 견딜 수 있음에도 불구하고 최소 1000%의 마진 수준으로! 누가 그런 결과를 자랑할 수 있겠습니까? 적어도 신호에서, 적어도 다른 곳에서는?
모든 종류의 차량을 여러 대 가져 가면 작동하지 않는 대부분의 "쓰레기"차량이 항상 포함되어 있음이 분명합니다. 20/80 규칙이 완전히 적용됩니다.
하지만 리그를 "쓰레기통"이라고 하기에는 9개월 동안 리그의 시스템과 독점적으로 작업했고 병합되지 않았을 뿐만 아니라 월 평균 10%의 성장도 견딜 수 있음에도 불구하고 최소 1000%의 마진 수준으로! 누가 그런 결과를 자랑할 수 있겠습니까? 적어도 Signals에서, 적어도 다른 곳에서는?
물론 현실에서는 TS가 곤두박질치는 상황이 발생한다. 예를 들어, 여기 최악의 거래가 있습니다(8월 중순 이후 5건).
유감스럽게도 109%의 매우 높은 거래 품질을 기록에서 보여주다가 지금은 즉시 하락세에 접어들었습니다.
그러나 반면에 이 시스템은 최대 4개의 SL을 연속으로 표시할 수 있습니다. 이것은 전에 일어난 적이 없습니다. 그리고 그녀의 역사에서 가격 손실은 4 배 더 컸습니다. 따라서 이 차량은 당분간 실생활에서 계속 작동할 것입니다.
'메르세데스 타'가 아니라 'A지점에서 B지점으로 엉덩이를 움직인다. 차를 해체하러 왔는데, 좋은 부품을 차처럼 생긴 것에 넣어준다. 다음 자동차 해체.
당신과 같은 메르세데스 애호가 - by. 나는 리그에 메르세데스가 없다. 아니 전혀.
'메르세데스 타'가 아니라 'A지점에서 B지점으로 엉덩이를 움직인다. 차를 해체하러 왔는데, 좋은 부품을 차처럼 생긴 것에 넣어준다. 다음 자동차 해체.
당신과 같은 메르세데스 애호가 - by. 나는 리그에 메르세데스가 없다. 아니 전혀.