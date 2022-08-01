무역 시스템 리그. 우리는 계속 일합니다. - 페이지 357 1...350351352353354355356357358359360 새 코멘트 Georgiy Merts 2022.02.24 12:33 #3561 Михаил Шерстнёв # : 나는 최근에 스레드를 보았다. 어떻게 든이 조언자 덩어리를 볼 수 있습니까? 어떤 시스템이 작동하지 않는지 - 항상 마이너스가 있습니다. 난 동의하지 않는다. 긍정적인 거래의 비율이 100%이고 또 다른 질문은 어떤 기간 )))))) 및 기간 ))) 그리고 또 다른 질문, 당신은 주식을 테스트하려고 했습니까? 전문가는 세 가지 블록으로 구성됩니다. 추세 입력, 반대 추세 입력(Trend, 이름의 Flat). 현재 가격과 점의 교차점 진입, PriceChannel 경계 터치에서의 진입, 지그재그 지연 진입 (제목의 EMA,Chn,Zpn). 에스코트 - 직접 후행 SL, 역 후행 TP, 뒤집기, 고정 TP-SL(이름에 DTS,RTS,SAR,SP). 우리는 블록 옵션을 결합하고 24대의 차량을 보유하고 있습니다. 게다가 3페니만큼 간단합니다. 모두 Kodobase에서 무료로 사용할 수 있습니다. 리그는 약 40명의 캐릭터를 알고 있습니다. 각 차량은 자체 심볼에서 디버깅되며 해당 심볼에서만 작동합니다. 총계 - 960대의 차량이 있습니다. 모든 시스템은 3개의 계정(하위, 중위 및 상위)에서 작동하며 거래는 마술에서 다릅니다. 매주 월요일에는 최고의 시스템을 세 부분으로 나누어 포스팅합니다. 표에서 시스템의 본질은 이름에 직접 반영됩니다. 특정 거래를 보고 싶어하는 사람이 있으면 모든 부문의 투자 비밀번호를 알려줄 수 있지만 원하는 마법을 얻으려면 거래를 "잡아야" 한다고 즉시 경고합니다. 스크립트를 사용하여 이것을 구현한 다음 Excel로 출력합니다. 주식 - 단순히 시스템을 추가할 리소스가 없습니다. 그러나 가능성이 있습니다. 제공됩니다. Expert Advisor를 최적화하고 최적화된 EA에 대한 제안(이익 손실) 헤징 MT5 지원 Roman Shiredchenko 2022.02.24 14:47 #3562 오늘 가을에 얼마나 벌었습니까? Georgiy Merts 2022.02.24 15:58 #3563 Roman Shiredchenko # : 오늘 가을에 얼마나 벌었습니까? 네, 잘 따르지 않고, 오늘 넘어진 줄도 몰랐습니다. 이제 코드를 다시 작업하고 있습니다. 얼마나 남았는지, 너무 많이 남아 있습니다. 일부는 벌었고 다른 일부는 손실을 입었습니다. Roman Shiredchenko 2022.02.24 17:14 #3564 Georgiy Merts # : 네, 잘 따르지 않고, 오늘 넘어진 줄도 몰랐습니다. 이제 코드를 다시 작업하고 있습니다. 얼마나 남았는지, 너무 많이 남아 있습니다. 일부는 벌었고 다른 일부는 손실을 입었습니다. 모든 것이 분명하다 뉴스를 봐주세요... :-) 사람들이 데파스를 두 배로 늘렸어요! :-) Georgiy Merts 2022.02.25 06:27 #3565 그리고 누군가가 합쳐졌습니다. 내 PAMM 차트에 내 예치금이 3배가 된 적이 있습니다. 나에게도 십일조가 있었다. 그리고 ? Valeriy Yastremskiy 2022.02.25 07:07 #3566 Roman Shiredchenko # : 모든 것이 분명하다 뉴스 좀 봐... :-) 사람들이 deP를 두 배로 늘렸어! :-) 뉴스에서 마진 콜 수가 몇 배나 증가했습니다)))) 누군가는 10 배 증가했습니다. 그리고 아는 사람은 ....드디어.... Roman Shiredchenko 2022.02.25 09:28 #3567 Valeriy Yastremskiy # : 뉴스에서 마진 콜 수가 몇 배나 증가했습니다)))) 누군가는 10 배 증가했습니다. 그리고 아는 사람은 ....드디어.... 알았습니다... :-) Georgiy Merts 2022.02.28 05:06 #3568 현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다). 잔액 기준 상위 20위: 균형 측면에서 최고 차트: 거래 품질 측면에서 최고의 TS: 거래 품질별 최고의 TS 차트: 최소 50개의 거래가 있는 가장 오래된 TS 리그: 거래 수가 50개 이상인 리그에서 가장 오래된 TS 차트: Roman Shiredchenko 2022.03.02 15:15 #3569 나는 상인과 그에 의해 거래된 도구 사이의 목발(리그 형태)을 폭로하는 접근 방식에서 황금 단어를 찾았습니다(방법은 중요하지 않습니다. 로봇(알고리즘에 따라 특히 날카롭게 하고 지속적으로 REAL에서 거래) ) 또는 개인적으로): 주요 목표: 어떤 초기 데이터(패턴, 특정 거래 기호의 가격 변동)가 입력으로 제공되는지가 중요한 알고리즘을 구축하는 것입니다. 입력이 지속 가능성 기준을 충족하지 않으면 거래되지 않습니다. 따라서 과제는 특정 시장에 대해 수익성 있는 알고리즘 을 개발하고 가격이 어느 방향으로 갈 것인지 예측하려고 하는 것이 아닙니다. 작업은 특정 조건과 가격 시리즈의 통계적 특성에서 알고리즘을 수익성 있게 만드는 것입니다. 그는 이러한 조건이 충족될 때만 거래해야 합니다. 알고리즘이 이익을 위해 거래하는 조건을 알고 있다면 이러한 조건이 충족되지 않으면 거래할 필요가 없습니다. 이러한 알고리즘이 생성된 후에는 알고리즘의 효율성을 높이기 위해 시장 가격 형성의 기능에 대한 지식을 추가할 필요가 있습니다. 특정 기호에 대한 거래 접근 방식을 정의하는 기능은 안정적인 완전 자동 작동에 충분합니다. LEAGUE에 있는 판타지 목발의 환상에 빠져보세요. 그게 전부입니다. 혼란에서 벗어나십시오 - 환상에서 죄 많은 지구로 내려가 실제 로봇 거래의 특정 알고리즘에 대한 매개 변수 값을 선택하십시오 - 다른 기호에 대한 다른 매개 변수 값이 있을 것입니다! 모든 IMHO! 진동 진폭 측정 트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 기술적 분석의 새로운 트렌드. Georgiy Merts 2022.03.02 18:05 #3570 Roman Shiredchenko # : 나는 상인과 그에 의해 거래된 도구 사이의 목발(리그 형태)을 폭로하는 접근 방식에서 황금 단어를 찾았습니다(방법은 중요하지 않습니다. 로봇(알고리즘에 따라 특히 날카롭게 하고 지속적으로 REAL에서 거래) ) 또는 개인적으로): 주요 목표: 어떤 초기 데이터(패턴, 특정 거래 기호의 가격 변동)가 입력으로 제공되는지가 중요한 알고리즘을 구축하는 것입니다. 입력이 지속 가능성 기준을 충족하지 않으면 거래되지 않습니다. 따라서 과제는 특정 시장에 대해 수익성 있는 알고리즘 을 개발하고 가격이 어느 방향으로 갈 것인지 예측하려고 하는 것이 아닙니다. 작업은 특정 조건과 가격 시리즈의 통계적 특성에서 알고리즘을 수익성 있게 만드는 것입니다. 그는 이러한 조건이 충족될 때만 거래해야 합니다. 알고리즘이 이익을 위해 거래하는 조건을 알고 있다면 이러한 조건이 충족되지 않으면 거래할 필요가 없습니다. 이러한 알고리즘이 생성된 후에는 알고리즘의 효율성을 높이기 위해 시장 가격 형성의 기능에 대한 지식을 추가할 필요가 있습니다. 특정 기호로 거래 접근 방식을 정의하는 기능은 안정적인 완전 자동 작동에 충분합니다. LEAGUE에 있는 판타지 목발의 환상에 빠져보세요. 그게 전부입니다. 혼란에서 벗어나십시오 - 환상에서 죄 많은 지구로 내려가 실제 로봇 거래의 특정 알고리즘에 대한 매개 변수 값을 선택하십시오 - 다른 기호에 대한 다른 매개 변수 값이 있을 것입니다! 모든 IMHO! 흠... 그래서 "특정 시장을 위한 알고리즘"을 선택할 수 있게 해주는 자체 TS 세트가 있는 리그입니다! 문제는 정체가 없다는 것이다. 당신이 어떤 상징을 취하든, 그것은 끊임없이 행동을 바꾸고, 더욱이 무작위 법칙에 매우 가깝습니다. 리그에는 항상 돈을 버는 시스템이 있습니다. 그러나 우리는 그들 중 누가 가까운 장래에 수익을 올릴지 예측해야 합니다. 그리고 여기 매복이 있습니다. 1...350351352353354355356357358359360 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
나는 최근에 스레드를 보았다. 어떻게 든이 조언자 덩어리를 볼 수 있습니까?
어떤 시스템이 작동하지 않는지 - 항상 마이너스가 있습니다. 난 동의하지 않는다. 긍정적인 거래의 비율이 100%이고 또 다른 질문은 어떤 기간 )))))) 및 기간 )))
그리고 또 다른 질문, 당신은 주식을 테스트하려고 했습니까?
전문가는 세 가지 블록으로 구성됩니다.
우리는 블록 옵션을 결합하고 24대의 차량을 보유하고 있습니다. 게다가 3페니만큼 간단합니다. 모두 Kodobase에서 무료로 사용할 수 있습니다.
리그는 약 40명의 캐릭터를 알고 있습니다. 각 차량은 자체 심볼에서 디버깅되며 해당 심볼에서만 작동합니다.
총계 - 960대의 차량이 있습니다.
모든 시스템은 3개의 계정(하위, 중위 및 상위)에서 작동하며 거래는 마술에서 다릅니다. 매주 월요일에는 최고의 시스템을 세 부분으로 나누어 포스팅합니다. 표에서 시스템의 본질은 이름에 직접 반영됩니다.
특정 거래를 보고 싶어하는 사람이 있으면 모든 부문의 투자 비밀번호를 알려줄 수 있지만 원하는 마법을 얻으려면 거래를 "잡아야" 한다고 즉시 경고합니다. 스크립트를 사용하여 이것을 구현한 다음 Excel로 출력합니다.
주식 - 단순히 시스템을 추가할 리소스가 없습니다. 그러나 가능성이 있습니다. 제공됩니다.
오늘 가을에 얼마나 벌었습니까?
네, 잘 따르지 않고, 오늘 넘어진 줄도 몰랐습니다. 이제 코드를 다시 작업하고 있습니다. 얼마나 남았는지, 너무 많이 남아 있습니다. 일부는 벌었고 다른 일부는 손실을 입었습니다.
모든 것이 분명하다
뉴스를 봐주세요... :-) 사람들이 데파스를 두 배로 늘렸어요! :-)
그리고 누군가가 합쳐졌습니다.
내 PAMM 차트에 내 예치금이 3배가 된 적이 있습니다. 나에게도 십일조가 있었다.
그리고 ?
알았습니다... :-)
잔액 기준 상위 20위:
균형 측면에서 최고 차트:
거래 품질 측면에서 최고의 TS:
거래 품질별 최고의 TS 차트:
최소 50개의 거래가 있는 가장 오래된 TS 리그:
거래 수가 50개 이상인 리그에서 가장 오래된 TS 차트:
흠... 그래서 "특정 시장을 위한 알고리즘"을 선택할 수 있게 해주는 자체 TS 세트가 있는 리그입니다!
문제는 정체가 없다는 것이다. 당신이 어떤 상징을 취하든, 그것은 끊임없이 행동을 바꾸고, 더욱이 무작위 법칙에 매우 가깝습니다. 리그에는 항상 돈을 버는 시스템이 있습니다. 그러나 우리는 그들 중 누가 가까운 장래에 수익을 올릴지 예측해야 합니다. 그리고 여기 매복이 있습니다.