무역 시스템 리그. 우리는 계속 일합니다. - 페이지 345

Georgiy Merts 2021.09.06 09:06 #3441

Vladimir Baskakov # :

이 곡선은 무엇을 의미합니까? 매번 같은 내용을 게시하는 것이 무슨 소용이 있으며 일반적으로 어떤 결론을 내릴 수 있습니까? 이것이 전부인 이유는 무엇입니까?

분명히 당신을 귀찮게합니다.

나는 나름대로 결론을 내린다. 그리고 당신은... 난 당신이 거기서 무엇을 하고 있는지...

Georgiy Merts 2021.09.13 06:12 #3442

현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다).

잔액 기준 상위 20위:

균형 측면에서 최고 차트:

무역 품질 면에서 최고:

최고의 무역 품질 차트:

50개 이상의 트랜잭션 이 있는 가장 오래된 TS:

최소 50건의 거래가 있는 가장 오래된 차량 차트:

Georgiy Merts 2021.09.13 07:07 #3443

이번 주부터 24개의 TS가 XAUUSD 및 ETHUSD 기호를 사용하여 리그에 연결되었습니다. 현재 리그 시스템의 총 수는 744개입니다.

LTCUSD, XAGUSD, 가능하면 BRN을 연결하는 것이 좋습니다.

Uladzimir Izerski 2021.09.17 11:00 #3444

Georgiy Merts

모든 차량의 초기 잔액이 동일합니까? 그리고 무슨 일이 벌어지고 있는 건지 그림을 통해 더 쉽게 이해할 수 있도록 이니셜 이 무엇인지 궁금합니다. 아마도 차량을 직장에 연결하는 시간이 다를 수 있지만 그것은 중요하지 않습니다.

Roman Shiredchenko 2021.09.17 11:15 #3445

Uladzimir Izerski # :

거기, 그들은 모두 함께 할 때 쏟아집니다. 모든 사람은 동일한 균형을 가지고 있습니다 - 마이너스. :-)

시간 - 약한 수익성을 나타내는 동일(다양한 매개변수, 시장에서의 시간 및 기타 사항에 따라) - 다시 최적화되고 그게 전부입니다.

Uladzimir Izerski 2021.09.17 11:31 #3446

Roman Shiredchenko # :

완전성을 위해 테이블에는 가장 중요한 자산 열이 없습니다.)

Georgiy Merts 2021.09.17 12:29 #3447

Uladzimir Izerski # :

그리고 초기 잔액은 어떻습니까? 시스템은 단순히 작동하며 일정한 최소 로트에서 작동합니다. 어떤 차이가 있습니까? 거기에서 최소 잔액은 얼마입니까?

실제로 차량을 업무에 연결하는 시간은 다릅니다. 이것은 시스템이 허용할 수 없는 행동을 보인 후 재최적화되는 순간이거나 리그 디비전 간 전환의 순간입니다.

Georgiy Merts 2021.09.17 12:31 #3448

Uladzimir Izerski # :

부족.

그러나 나는 "초과자"가 없습니다. 모든 TS에는 항상 SL이 있으며 그 값은 일일 범위를 초과하지 않습니다(대부분의 경우 일일 평균 TR의 0.7-0.9). 따라서 대차 대조표는 주식 차트에 매우 가깝습니다.

물론 정확한 주식 차트를 아는 것이 좋을 것입니다. 하지만 그 계산이 너무 복잡해서 포기해야만 했다.

Georgiy Merts 2021.09.17 12:33 #3449

현재 리그에는 768개의 TS가 있습니다.

더욱이, 금의 마지막 분출은 실제로 두 개의 시스템에 의해 "잡혔습니다". 이미 9월에 실질 수익률은 16%입니다. 최소 과제는 9월 말까지 6% 이하의 손실을 내는 것입니다. 최대 과제는 9월 말까지 수익률을 26%로 높이는 것입니다.

Uladzimir Izerski 2021.09.17 13:13 #3450

Georgiy Merts # :

고맙습니다. 분명한. 나는 악의로 묻지 않았다.

나에게 균형은 TS의 중요성에 대한 매우 정확한 측정이 아닙니다. 차트만 봐도.
이 곡선은 무엇을 의미합니까? 매번 같은 내용을 게시하는 것이 무슨 소용이 있으며 일반적으로 어떤 결론을 내릴 수 있습니까? 이것이 전부인 이유는 무엇입니까?
분명히 당신을 귀찮게합니다.
나는 나름대로 결론을 내린다. 그리고 당신은... 난 당신이 거기서 무엇을 하고 있는지...
잔액 기준 상위 20위:
균형 측면에서 최고 차트:
무역 품질 면에서 최고:
최고의 무역 품질 차트:
50개 이상의 트랜잭션 이 있는 가장 오래된 TS:
최소 50건의 거래가 있는 가장 오래된 차량 차트:
이번 주부터 24개의 TS가 XAUUSD 및 ETHUSD 기호를 사용하여 리그에 연결되었습니다. 현재 리그 시스템의 총 수는 744개입니다.
LTCUSD, XAGUSD, 가능하면 BRN을 연결하는 것이 좋습니다.
모든 차량의 초기 잔액이 동일합니까? 그리고 무슨 일이 벌어지고 있는 건지 그림을 통해 더 쉽게 이해할 수 있도록 이니셜 이 무엇인지 궁금합니다. 아마도 차량을 직장에 연결하는 시간이 다를 수 있지만 그것은 중요하지 않습니다.
거기, 그들은 모두 함께 할 때 쏟아집니다. 모든 사람은 동일한 균형을 가지고 있습니다 - 마이너스. :-)
시간 - 약한 수익성을 나타내는 동일(다양한 매개변수, 시장에서의 시간 및 기타 사항에 따라) - 다시 최적화되고 그게 전부입니다.
완전성을 위해 테이블에는 가장 중요한 자산 열이 없습니다.)
그리고 초기 잔액은 어떻습니까? 시스템은 단순히 작동하며 일정한 최소 로트에서 작동합니다. 어떤 차이가 있습니까? 거기에서 최소 잔액은 얼마입니까?
실제로 차량을 업무에 연결하는 시간은 다릅니다. 이것은 시스템이 허용할 수 없는 행동을 보인 후 재최적화되는 순간이거나 리그 디비전 간 전환의 순간입니다.
부족.
그러나 나는 "초과자"가 없습니다. 모든 TS에는 항상 SL이 있으며 그 값은 일일 범위를 초과하지 않습니다(대부분의 경우 일일 평균 TR의 0.7-0.9). 따라서 대차 대조표는 주식 차트에 매우 가깝습니다.
물론 정확한 주식 차트를 아는 것이 좋을 것입니다. 하지만 그 계산이 너무 복잡해서 포기해야만 했다.
현재 리그에는 768개의 TS가 있습니다.
더욱이, 금의 마지막 분출은 실제로 두 개의 시스템에 의해 "잡혔습니다". 이미 9월에 실질 수익률은 16%입니다. 최소 과제는 9월 말까지 6% 이하의 손실을 내는 것입니다. 최대 과제는 9월 말까지 수익률을 26%로 높이는 것입니다.
고맙습니다. 분명한. 나는 악의로 묻지 않았다.
나에게 균형은 TS의 중요성에 대한 매우 정확한 측정이 아닙니다. 차트만 봐도.