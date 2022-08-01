무역 시스템 리그. 우리는 계속 일합니다. - 페이지 353

새 코멘트
 
Vitaly Muzichenko # :

사실 진술은 모욕이 아니며 훨씬 덜 의도적입니다.
먼저 생각한 다음 쓰십시오.

그리고 당신을 위해-당신이 목욕에서 씻은 것을 기념하여?

당신은 항상 호의적이었습니다 ... :-)

정말 LEAGUE의 주제에 대한 토론 때문입니까?

 
현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다).

잔액 기준 상위 20위:

균형 측면에서 최고 차트:

거래 품질 측면에서 최고의 TS:

거래 품질별 최고의 TS 차트:

최소 50 건의 거래가 있는 가장 오래된 차량:

최소 50건의 거래가 있는 가장 오래된 차량 차트:

 
현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다).

잔액 기준 상위 20위:


균형 측면에서 최고 차트:

거래 품질 측면에서 최고의 TS:

거래 품질별 최고의 TS 차트:

최소 50개의 거래가 있는 가장 오래된 TS 리그:

거래 수가 50개 이상인 리그에서 가장 오래된 TS 차트:

 
현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다).

잔액 기준 상위 20위:

균형 측면에서 최고 차트:

무역 품질 면에서 최고:

최고의 무역 품질 차트:

50개 이상의 트랜잭션 이 있는 가장 오래된 TS:

최소 50건의 거래가 있는 가장 오래된 차량 차트:

 
현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다).

잔액 기준 상위 20위:

균형 측면에서 최고 차트:

거래 품질 측면에서 최고의 TS:

거래 품질별 최고의 TS 차트:

최소 50건의 거래가 있는 가장 오래된 TS 리그:

거래 수가 50개 이상인 리그에서 가장 오래된 TS 차트:

 
현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다).

잔액 기준 상위 20위:

균형 측면에서 최고 차트:

거래 품질 측면에서 최고의 TS:

최고의 무역 품질 차트:

50개 이상의 트랜잭션 이 있는 가장 오래된 TS:

최소 50건의 거래가 있는 가장 오래된 차량 차트:

 
현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다).

잔액 기준 상위 20위:

균형별 최고의 차량 차트:

거래 품질 측면에서 최고의 TS:

최고의 무역 품질 차트:

최소 50개의 거래가 있는 가장 오래된 TS 리그:

거래 수가 50개 이상인 리그에서 가장 오래된 TS 차트:

 
현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다).

잔액 기준 상위 20위:

균형 측면에서 최고 차트:

거래 품질 측면에서 최고의 TS:

거래 품질별 최고의 TS 차트:

최소 50건의 거래가 있는 가장 오래된 TS 리그:

최소 50건의 거래가 있는 가장 오래된 TS 리그 차트:

 
현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다).

잔액 기준 상위 20위:

균형별 최고의 차량 차트:

거래 품질 측면에서 최고의 TS:

거래 품질별 최고의 TS 차트:

최소 50개의 거래가 있는 가장 오래된 TS 리그:

거래 수가 50 이상인 리그의 가장 오래된 TS 차트:

 
현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다).

잔액 기준 상위 20위:


균형 측면에서 최고 차트:

거래 품질 측면에서 최고의 TS:

거래 품질별 최고의 TS 차트:

50개 이상의 트랜잭션 이 있는 가장 오래된 TS:

최소 50건의 거래가 있는 가장 오래된 차량 차트

1...346347348349350351352353354355356357358359360
새 코멘트