무역 시스템 리그. 우리는 계속 일합니다. - 페이지 359

현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다).

잔액 기준 상위 20위:

균형별 최고의 차량 차트:

거래 품질 측면에서 최고의 TS:

거래 품질별 최고의 TS 차트:

최소 50개의 거래가 있는 가장 오래된 TS 리그:

거래 수가 50개 이상인 리그에서 가장 오래된 TS 차트:

Georgiy Merts 2022.04.11 06:11 #3582

ElenaFxPro4 # :

의미를 왜곡하고 있습니다. 로봇이 모든 시장, 모든 기기에서 PROFITABLE 패턴을 인식하고 최악의 옵션을 무시하면 두 가지 결과가 있습니다.

1. 시장에 로봇에게 알려진 패턴이 없으며 포즈를 열지 않습니다. 이것은 일반적으로 패턴을 설명 하는 지나치게 "엄격한" 알고리즘에서 발생합니다. 패턴은 시장이나 특정 상품의 특정 순간에 "맞춤"됩니다.

2. 패턴은 다른 시장과 다른 도구에서 동일한 상황을 인식하고 수익성 있는 신호를 생성합니다.

다른 옵션은 전혀 없습니다 :)

유리한??? 아주 재미있다.

글쎄요, 그런 호루라기를 하나라도 찾으면 적어도 당신이 이 세상에서 어떻게 돈을 버는지 보도록 하겠습니다.

내 경험에 따르면 항상뿐만 아니라 적어도 대부분의 시간 동안 수익성이 있는 이러한 가장 "수익성 있는" 패턴은 단순히 존재하지 않습니다. 모든 패턴은 일정 시간 동안만 수익을 낼 수 있으며 수익성이 없는 시간보다 훨씬 적습니다. 그리고 항상 이익을 얻을 수 있는 유일한 방법은 현재 수익성 있는 패턴 사이를 전환하는 것입니다.

이렇게 하려면 볼 수 있는 지표가 필요합니다. 이러한 패턴은 현재 수익성이 있고 수익성이 없습니다. 리그 TS - 그런 지표가 있습니다.

내가 이해하는 한 더 많은 시간 동안 수익성이 있을 패턴의 정의에 대한 질문이 남아 있습니다. Roman Shiredchenko 2022.04.11 06:58 #3583

이 접근 방식에는 돈이 없다고 말할 수 있습니다. 얼음 위의 물고기처럼 싸우는 것은 의미가 없습니다. 유 튜브에 입력하십시오. 재정가. 거기에서 채널의 비디오를보고 거기에서 소녀는 TS를 사용하여 모스크바 교환에서 두피를 가르칩니다. 거기에 돈이 있습니다. 그건 그렇고, 당신은 로봇에 fii를 전송할 수 있습니다. 6일 동안 암호화폐에 대한 하나는 자본의 1000%를 모금했습니다. 보고가 있습니다. 그리고 정기적입니다. 유리에 대한 거래 두피의 접근 방식 + MA 및 기타 칩은 하루 동안 거래 방법을 결정합니다. 그냥 옵션입니다.

Georgiy Merts 2022.04.11 18:00 #3584

Roman Shiredchenko # :

이 접근 방식에는 돈이 없다고 말할 수 있습니다. 얼음 위의 물고기처럼 싸우는 것은 의미가 없습니다. 유 튜브에 입력하십시오. 재정가. 거기에서 채널의 비디오를보고 거기에서 소녀는 TS를 사용하여 모스크바 교환에서 두피를 가르칩니다. 거기에 돈이 있습니다. 그건 그렇고, 당신은 로봇에 fii를 전송할 수 있습니다. 6일 동안 암호화폐에 대한 하나는 자본의 1000%를 모금했습니다. 보고가 있습니다. 그리고 정기적입니다. 유리에 대한 거래 두피의 접근 방식 + MA 및 기타 칩은 하루 동안 거래 방법을 결정합니다. 그냥 옵션입니다.

예, 예 ... 스캘핑으로 정말 돈을 벌었다면 무엇을 가르쳤을까요?

그리고 때때로 도피가를 키울 수 있다는 사실 - 누가 주장하는가 ... 글쎄, 당신은 내 Pamm을 보았고 - 나도 일주일 동안 많이 자랐습니다 ... 그래서? 모든 것을 유출했습니다. 이것은 거래가 아니며 추측하는 카지노입니다. "일주일에 1000% 규칙적으로"는 없고 닫히지도 않습니다.

아직 옵션이 보이지 않습니다. 리그에 스캘퍼를 추가하는 아이디어가 있고 변동성 붕괴에 대한 신호... 더 많은 로봇이 있을 것이고 더 많은 수익을 낼 수 있을 것입니다... 그러나 이것이 주요 문제인 안정적인 선택을 해결하지 못할 것입니다 눈에 띄는 시간 동안 플러스로 거래될 가능성이 높은 시스템... .

그리고 젠장, 고문이 많이 있지만이 고문이 그들이 말하는 것의 적어도 절반을 모으는 것은 감지 할 수 없습니다 ... 보세요, Tarabanov는 일반적으로 그의 딸이 매주 모으는 수백만 달러에 대해 이야기합니다 ... 하지만 포브스 목록에는 없는 것...

Roman Shiredchenko 2022.04.12 04:44 #3587

Алексей Тарабанов # :

1. 당신 은 한동안 이익을 얻을 수 있는 시스템을 전혀 찾고 있지 않습니다. 누가 더 많이 벌었는지 분석하고 그에게 블랑쉬(carte blanche)를 주기만 하면 됩니다. 즉, 고점에서 매수하고 저가에서 매도하는 것입니다.

1.1. 고문의 거래 전술의 수익성 변동에 대한 일종의 분석을 수행하면 만족할 것입니다.

1. 절대적으로 사실입니다.

1.1. 예, 거기에는 이익이 없습니다. 왜냐하면 엉덩이에서 유능한 선택이 없기 때문입니다(절대 아메바 사례) - 배수구가 있습니다. Roman Shiredchenko 2022.04.11 20:18 #3585

Georgiy Merts # :

예, 예 ... 스캘핑으로 정말 돈을 벌었다면 무엇을 가르쳤을까요?

그리고 때때로 도피가를 키울 수 있다는 사실 - 누가 주장하는가 ... 글쎄, 당신은 내 Pamm을 보았고 - 나도 일주일 동안 많이 자랐습니다 ... 그래서? 모든 것을 유출했습니다. 이것은 거래가 아니며 추측하는 카지노입니다.

"일주일에 1000퍼센트 규칙적으로"는 없고 닫히지도 않습니다.

아직 옵션이 보이지 않습니다. 리그에 스캘퍼를 추가하는 아이디어가 있고 변동성 붕괴에 대한 신호... 더 많은 로봇이 있을 것이고 더 많은 수익을 낼 수 있을 것입니다... 그러나 이것이 주요 문제인 안정적인 선택을 해결하지 못할 것입니다 눈에 띄는 시간 동안 플러스로 거래될 가능성이 높은 시스템...

그리고 젠장, 고문이 많이 있지만 이 고문이 그들이 말하는 것의 적어도 절반을 모금한다는 것은 감지할 수 없습니다 ... 보세요, Tarabanov는 일반적으로 그의 딸이 매주 모으는 수백만 달러에 대해 이야기합니다 ... , 포브스 목록에 없는 것...

정기적으로 긍정적입니다. 1000%는 기록일 뿐입니다.

당신의 PAMM은 어떻습니까?

Алексей Тарабанов 2022.04.11 20:34 #3586

Georgiy Merts # :

예, 예 ... 스캘핑으로 정말 돈을 벌었다면 무엇을 가르쳤을까요?

그리고 때때로 도피가를 키울 수 있다는 사실 - 누가 주장하는가 ... 글쎄, 당신은 내 Pamm을 보았고 - 나도 일주일 동안 많이 자랐습니다 ... 그래서? 모든 것을 유출했습니다. 이것은 거래가 아니며 추측하는 카지노입니다. "일주일에 1000퍼센트 규칙적으로"는 없고 닫히지도 않습니다.

아직 옵션이 보이지 않습니다. 리그에 스캘퍼를 추가하는 아이디어가 있고 변동성 붕괴에 대한 신호... 더 많은 로봇이 있을 것이고 더 많은 수익을 낼 수 있을 것입니다... 그러나 이것이 주요 문제인 안정적인 선택을 해결하지 못할 것입니다 눈에 띄는 시간 동안 플러스로 거래될 가능성이 높은 시스템...

그리고 젠장, 고문이 많이 있지만이 고문이 그들이 말하는 것의 적어도 절반을 모으는 것은 감지 할 수 없습니다 ... 보세요, Tarabanov는 일반적으로 그의 딸이 매주 모으는 수백만 달러에 대해 이야기합니다 ... 하지만 포브스 목록에는 없는 것...

1. 당신 은 한동안 이익을 얻을 수 있는 시스템을 전혀 찾고 있지 않습니다. 누가 더 많이 벌었는지 분석하고 그에게 블랑쉬(carte blanche)를 주기만 하면 됩니다. 즉, 고점에서 매수하고 저가에서 매도하는 것 Georgiy Merts 2022.04.12 10:36 #3588 Roman Shiredchenko # : 정기적으로 긍정적입니다. 1000%는 기록일 뿐입니다. 당신의 PAMM은 어떻습니까? 아니, 내 말은 ... 급격한 변동에 병합되었습니다. 거기에 부하를 줄여야했지만 나는하지 않았습니다 ... 너무 오랫동안 그에게 부담이있었습니다 ... 2016 년부터 ... 이제 원심분리기를 열었습니다. 그리고 저는 전체 시스템을 재설계하여 설정을 코드로 재작성할 필요가 없지만 특수 설정 파일에서 가져옵니다... 최적화할 때 어떤 패스를 사용할지와 그 설정을 표시하기만 하면 됩니다. 이 파일에 자동으로 기록됩니다. 그리고 실행 모듈이 실행되면 이 파일에서 리그의 모든 차량의 설정을 읽습니다. 이 파일로 새 차량을 추가할 수 있습니다. 적어도 변동성 분석에 대한 항목을 만들려는 오랜 아이디어가 있습니다. 글쎄, 이 주제에서는 몇 가지 더 많은 아이디어가 제안되었습니다. 그것들도 구현되어야 합니다. Georgiy Merts 2022.04.12 10:38 #3589 Алексей Тарабанов # : 1. 당신 은 한동안 이익을 얻을 수 있는 시스템을 전혀 찾고 있지 않습니다. 누가 더 많이 벌었는지 분석하고 그에게 블랑쉬(carte blanche)를 주기만 하면 됩니다. 즉, 고점에서 매수하고 저가에서 매도하는 것입니다. 고문의 거래 전술의 수익성 변동에 대한 일종의 분석을 수행하면 만족할 것입니다. 2. 수백만 달러가 아니라 백만 루블입니다. 이제 그것은 주식 시장에서 작동하지 않으며 위험이 지붕을 통과하고 수익성 있는 대안이 있으며 회전하고 있습니다. 오 어떻게. 여기 있는 사람들이 나보다 나에 대해 더 많이 알고 있다는 사실이 밝혀졌다... 글쎄... 글쎄... 그리고 수백만 달러에 관해서는 - 글쎄, 수백만 루블이 아무런 문제없이 얻어지기 때문에 수백만 달러가 멀지 않았다는 것을 의미합니다 ... 우리는 기다리고 있습니다, 선생님 ... 