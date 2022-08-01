무역 시스템 리그. 우리는 계속 일합니다. - 페이지 297 1...290291292293294295296297298299300301302303304...360 새 코멘트 Georgiy Merts 2020.09.12 15:10 #2961 Aleksey Masterov : 있다. 실생활에서 거래하기 위해 관련 차량을 선택하는 최적의 방법의 형태의 성배가 있습니다. 예, 손실이 있는 일정한 이익이 아니더라도 주식 곡선의 GENERAL SLOPE와 계정 균형 이 유지되더라도 이 지표에 대한 성배가 아닌 이유는 무엇입니까? Grail은 다른 차량에서 하루 중 모든 종류의 이익에 대한 의존성에 대한 추가 연구를 수행하고 있습니다. 흥미롭습니다. 그리고 그건 그렇고, 기사가 배치되지 않았을 것입니다 .... 농담이 아닙니다. 레이아웃, 계획, 통계 분석 및 기타 적합하다고 생각하는 항목이 있으면 ....이 경우가 됩니다. PPS는 처음에 작동 표시기에 따라 여러 대의 차량이 있고 누군가가 그 차에서 이익을 얻거나 여러 대를 타고 실제 생활에서 거래로 이동할 때와 같은 것이 있었습니다. 여기에 링크를 던질 수도 있습니다. 지금은 기억나지 않습니다 - 다시 읽어보겠습니다.. 그런 다양한 색상의 곡선이 여전히 서로 위로 올라가고 이제 경매를 위해 직접 선택합니다. Georg, 다시 읽을 수 있는 링크를 던져 놓으면 어렵지 않습니다. ... 글쎄요, 최적의 선택 방법을 찾으신다면 이의를 제기하지 않겠습니다만... 못찾았습니다. 그래서 내 선택은 지금까지 더 직관적입니다. Georgiy Merts 2020.09.12 15:10 #2962 Реter Konow : George, 여기 간단한 포크가 있습니다. 스레드가 흥미로운 연구에 대한 토론으로 가득 차거나 일부 생물이 편안함을 느끼는 쓸모없는 홍수로 변합니다. 당신이 결정합니다. 원칙적으로 재미를 위해 두 번째 옵션을 선택할 수 있지만 여전히 첫 번째 옵션에서 멈출 것입니다.))) 괜찮은. 글쎄요, 조사할 기회가 없어요. 그리고 아무도 그것을 하고 싶어하지 않습니다. 그래서 쓸모없는 버그... 슬프지만 사실이야. Georgiy Merts 2020.09.12 15:12 #2963 Aleksey Masterov : 어쩐지 키티와 오스탭이 각각 참여 비율에 동의했을 때, 조정 과정에서 오스탭이 떠올랐습니다. 음, 관심이 없다면 나는 당신 없이 이모의 보물을 찾을 수 있습니다 .... :-) 나는 공통점이 없습니다. Ostap과 달리 나는 이미 필요한 모든 것을 갖추고 있습니다. 시스템을 최신 상태로 유지하면 끝입니다. 개발을 위해서는 차량을 선택하는 방법론을 개발하는 것이 필요합니다. 할 수 없어 글쎄, 그것이 모든 것이 멈춘 곳입니다. [삭제] 2020.09.12 15:13 #2964 Georgiy Merts : 괜찮은. 글쎄요, 조사할 기회가 없어요. 그리고 아무도 그것을 하고 싶어하지 않습니다. 그래서 쓸모없는 버그... 슬프지만 사실이야. 예를 들어, Forecasts 2020 분기 자체는 홍수이며, 그 안에 쓰여진 모든 것도 밝혀졌습니다. 귀하의 지점도 마찬가지입니다. 처음에는 홍수 Реter Konow 2020.09.12 15:17 #2965 Georgiy Merts : 괜찮은. 글쎄요, 조사할 기회가 없어요. 그리고 아무도 그것을 하고 싶어하지 않습니다. 그래서 쓸모없는 버그... 슬프지만 사실이야. ... Georgiy Merts 2020.09.12 16:03 #2966 Vladimir Baskakov : 예를 들어, Forecasts 2020 분기 자체는 홍수이며, 그 안에 쓰여진 모든 것도 밝혀졌습니다. 귀하의 지점도 마찬가지입니다. 처음에는 홍수 예, 이것은 삶의 불공정입니다. Aleksey Masterov 2020.09.12 16:04 #2967 Georgiy Merts : 글쎄요, 최적의 선택 방법을 찾으신다면 이의를 제기하지 않겠습니다만... 못찾았습니다. 그래서 내 선택은 지금까지 더 직관적입니다. 공식화해야 한다, IMHO. 게시물 보기 하단의 PPP 섹션에 문제에 대한 링크를 던집니다. https://www.mql5.com/ru/forum/272032/page296#comment_18250560 Georgiy Merts 2020.09.12 16:15 #2968 Aleksey Masterov : 공식화해야 한다, IMHO. 나 게시물 보기 하단의 PPP 섹션에 문제에 대한 링크를 던집니다. https://www.mql5.com/en/forum/272032/page296#comment_18250560 아니, 그런 건 기억나지 않아. 나는 단지 등급을 매기곤 했습니다. 어떤 시스템이 정상에 도달했는지, 어떤 시스템이 정상에서 날아가는지 봤습니다... 그러나 나는 오래전에 이것을 모니터링하는 것을 중단했습니다. Aleksey Masterov 2020.09.12 17:04 #2969 Georgiy Merts : 아니, 그런 건 기억나지 않아. 나는 단지 등급을 매기곤 했습니다. 어떤 시스템이 정상에 도달했는지, 어떤 시스템이 정상에서 날아가는지 봤습니다... 그러나 나는 오래전에 이것을 모니터링하는 것을 중단했습니다. 네, 그건 아니지만 LEAGUE 이전에 수익성 있는 시스템을 선택하고 입찰을 위해 연결할 수 있는 일종의 기사가 있었습니다. 인디케이터라던가 뭐 그런거 리그전에... 이런 삐뚤삐뚤한 부분이 아래로 올라가는 부분이 있는데 플리즈를 기억하세요. 기사는 여기 포럼에 있든 없든 여기와 같이 ... Georgiy Merts 2020.09.14 07:44 #2970 현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다). 잔액 기준 상위 20위: 잔액별 상위 5개 차트: 거래 품질 상위 20위: 거래 품질별 상위 5개 차트: 최소 50 건의 거래가 있는 가장 오래된 차량 20대: 최소 50건의 거래가 있는 가장 오래된 차량 5대 차트: 1...290291292293294295296297298299300301302303304...360 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
있다. 실생활에서 거래하기 위해 관련 차량을 선택하는 최적의 방법의 형태의 성배가 있습니다. 예, 손실이 있는 일정한 이익이 아니더라도 주식 곡선의 GENERAL SLOPE와 계정 균형 이 유지되더라도 이 지표에 대한 성배가 아닌 이유는 무엇입니까? Grail은 다른 차량에서 하루 중 모든 종류의 이익에 대한 의존성에 대한 추가 연구를 수행하고 있습니다. 흥미롭습니다.
글쎄요, 최적의 선택 방법을 찾으신다면 이의를 제기하지 않겠습니다만... 못찾았습니다. 그래서 내 선택은 지금까지 더 직관적입니다.
George, 여기 간단한 포크가 있습니다. 스레드가 흥미로운 연구에 대한 토론으로 가득 차거나 일부 생물이 편안함을 느끼는 쓸모없는 홍수로 변합니다. 당신이 결정합니다. 원칙적으로 재미를 위해 두 번째 옵션을 선택할 수 있지만 여전히 첫 번째 옵션에서 멈출 것입니다.)))
괜찮은.
글쎄요, 조사할 기회가 없어요. 그리고 아무도 그것을 하고 싶어하지 않습니다. 그래서 쓸모없는 버그...
슬프지만 사실이야.
어쩐지 키티와 오스탭이 각각 참여 비율에 동의했을 때, 조정 과정에서 오스탭이 떠올랐습니다. 음, 관심이 없다면 나는 당신 없이 이모의 보물을 찾을 수 있습니다 .... :-)
나는 공통점이 없습니다.
Ostap과 달리 나는 이미 필요한 모든 것을 갖추고 있습니다. 시스템을 최신 상태로 유지하면 끝입니다. 개발을 위해서는 차량을 선택하는 방법론을 개발하는 것이 필요합니다. 할 수 없어 글쎄, 그것이 모든 것이 멈춘 곳입니다.
괜찮은.
글쎄요, 조사할 기회가 없어요. 그리고 아무도 그것을 하고 싶어하지 않습니다. 그래서 쓸모없는 버그...
슬프지만 사실이야.
괜찮은.
글쎄요, 조사할 기회가 없어요. 그리고 아무도 그것을 하고 싶어하지 않습니다. 그래서 쓸모없는 버그...
슬프지만 사실이야.
...
예를 들어, Forecasts 2020 분기 자체는 홍수이며, 그 안에 쓰여진 모든 것도 밝혀졌습니다. 귀하의 지점도 마찬가지입니다. 처음에는 홍수
예, 이것은 삶의 불공정입니다.
글쎄요, 최적의 선택 방법을 찾으신다면 이의를 제기하지 않겠습니다만... 못찾았습니다. 그래서 내 선택은 지금까지 더 직관적입니다.
공식화해야 한다, IMHO. 나
아니, 그런 건 기억나지 않아.
나는 단지 등급을 매기곤 했습니다. 어떤 시스템이 정상에 도달했는지, 어떤 시스템이 정상에서 날아가는지 봤습니다... 그러나 나는 오래전에 이것을 모니터링하는 것을 중단했습니다.
아니, 그런 건 기억나지 않아.
나는 단지 등급을 매기곤 했습니다. 어떤 시스템이 정상에 도달했는지, 어떤 시스템이 정상에서 날아가는지 봤습니다... 그러나 나는 오래전에 이것을 모니터링하는 것을 중단했습니다.
현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다).
잔액 기준 상위 20위:
잔액별 상위 5개 차트:
거래 품질 상위 20위:
거래 품질별 상위 5개 차트:
최소 50 건의 거래가 있는 가장 오래된 차량 20대:
최소 50건의 거래가 있는 가장 오래된 차량 5대 차트: