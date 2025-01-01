문서화섹션
Step

배열의 증분 크기를 설정합니다.

bool  Step(
   int  step      // 단계
   )

Parameters

step

[in] 배열의 증분 크기의 새 값.

Return Value

성공적이면 true, 0과 같거나 작은 단계를 설정하려는 시도가 있었을 경우 false.

예제:

//--- CArray::Step(int) 예제
#include <Arrays\Array.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArray *array=new CArray;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("객체 생성 오류");
      return;
     }
   //--- 단계 리사이즈 설정
   bool result=array.Step(1024);
   //--- 배열 사용
   //--- ...
   //--- 배열 삭제
   delete array;
  }