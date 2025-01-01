MQL5 リファレンス標準ライブラリデータ収集CArrayStep StepStepTotalAvailableMaxIsSortedSortModeClearSortSaveLoad Step 배열의 증분 크기를 설정합니다. bool Step( int step // 단계 ) Parameters step [in] 배열의 증분 크기의 새 값. Return Value 성공적이면 true, 0과 같거나 작은 단계를 설정하려는 시도가 있었을 경우 false. 예제: //--- CArray::Step(int) 예제 #include <Arrays\Array.mqh> //--- void OnStart() { CArray *array=new CArray; //--- if(array==NULL) { printf("객체 생성 오류"); return; } //--- 단계 리사이즈 설정 bool result=array.Step(1024); //--- 배열 사용 //--- ... //--- 배열 삭제 delete array; } Step Total