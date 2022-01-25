거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
이 지표는 많은 거래자가 사용하는 지표 DT_ZZ의 간단한 "직접"적인 최적화입니다. DT_ZZ 지표는 유명한 지표인 ZUP의 일부이기도 합니다. 계산 논리는 변경되지 않으므로 최적화된 변형의 작동은 원본과 다르지 않아야 합니다. 다른 최적화된 변형은 외부 막대의 원래 버전과 충돌합니다. 이 버전의 장점은 이 지표의 호출을 테스트에 사용할 수 있다는 것입니다. 원래의 버전은 지수 관계에 따라 계산 시간이 필요합니다. 이 버전은 원활하게 테스트를 거칩니다. 따라서 다른 지표에서 이 지표를 사용하면 컴퓨터 리소스의 부하가 낮아집니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/7365
