지표

Frama 지표 - MetaTrader 4용 지표

FRAMA.mq4 (3.63 KB) 조회
ZIP 파일로 다운로드 MetaEditor에서 코드를 다운로드하는 방법
지표는 존 엘러스
프랙탈 적응 이동 평균에 설명된 대로 코딩됩니다.

MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/7425

페리 카우프만 AMA 최적화 페리 카우프만 AMA 최적화

Kaufman AMA(Adaptive Moving Average)를 구성하는 최대 최적화 알고리즘입니다.

Wellx의 Kaufman 적응 이동 평균의 최적화된 변형 Wellx의 Kaufman 적응 이동 평균의 최적화된 변형

"누적 합계" 방법을 사용한 최적화의 예.

Z-Score Calculation Z-Score Calculation

라이브러리는 데이터 배열에서 최대, 최소, 보편적 평균, 표준 편차, 왜곡, 첨도 및 Z-점수의 계산을 구성하는 데 도움이 됩니다.

이동 평균, MA 이동 평균, MA

이동 평균 지표는 특정 기간 동안의 상품 가격의 평균적인 값을 보여줍니다.