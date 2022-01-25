거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사를 Twitter에서 찾아주십시오!
당사 팬 페이지에 가입하십시오
당사 팬 페이지에 가입하십시오
스크립트가 흥미로우신가요?
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
스크립트가 마음에 드시나요? MetaTrader 5 터미널에서 시도해보십시오
Frama 지표 - MetaTrader 4용 지표
- 조회수:
- 300
- 평가:
-
- 게시됨:
- 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동
지표는 존 엘러스
의 프랙탈 적응 이동 평균에 설명된 대로 코딩됩니다.
의 프랙탈 적응 이동 평균에 설명된 대로 코딩됩니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/7425
페리 카우프만 AMA 최적화
Kaufman AMA(Adaptive Moving Average)를 구성하는 최대 최적화 알고리즘입니다.Wellx의 Kaufman 적응 이동 평균의 최적화된 변형
"누적 합계" 방법을 사용한 최적화의 예.
Z-Score Calculation
라이브러리는 데이터 배열에서 최대, 최소, 보편적 평균, 표준 편차, 왜곡, 첨도 및 Z-점수의 계산을 구성하는 데 도움이 됩니다.이동 평균, MA
이동 평균 지표는 특정 기간 동안의 상품 가격의 평균적인 값을 보여줍니다.