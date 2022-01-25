"누적 합계" 방법을 사용한 최적화의 예.

Kaufman AMA(Adaptive Moving Average)를 구성하는 최대 최적화 알고리즘입니다.

라이브러리는 데이터 배열에서 최대, 최소, 보편적 평균, 표준 편차, 왜곡, 첨도 및 Z-점수의 계산을 구성하는 데 도움이 됩니다.

이동 평균 지표는 특정 기간 동안의 상품 가격의 평균적인 값을 보여줍니다.