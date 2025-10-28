이것이 독립형 함수 / 지표로 존재하는지 확인하고 있었는데 찾지 못했기 때문에 여기에 있습니다.

RMS는 이차 평균 ( 𝑀 2 로 표시 ) 이라고도 합니다.

그것을 사용하려면 알아야 할 것 :

이차 평균을 이동 평균으로 구현하는 것을 보았지만 사람들이 다른 평균과 비교하는 것을 잊은 것 같습니다.

RMS 또는 이차 평균은 항상 0보다 큰 값 집합에 적용하면 SMA (단순 이동 평균)와 동일합니다.

음수 값이 하나라도 있으면 결과가 잘못되므로 (계산에 사용 된 공식의 결과 일뿐입니다) 설명 된 제한이없는 일반 이동 평균으로 사용할 수 없습니다.



