Root Mean Square - MetaTrader 5용 지표
이것이 독립형 함수 / 지표로 존재하는지 확인하고 있었는데 찾지 못했기 때문에 여기에 있습니다.
The RMS (Root Mean Square) value is calculated by squaring the values, taking the average of the squared values, and then taking the square root of the average. This calculation is applicable to a set of values, especially in the context of waveforms in electrical engineering.
RMS는 이차 평균 ( 𝑀 2 로 표시 ) 이라고도 합니다.
그것을 사용하려면 알아야 할 것 :
이차 평균을 이동 평균으로 구현하는 것을 보았지만 사람들이 다른 평균과 비교하는 것을 잊은 것 같습니다.
RMS 또는 이차 평균은 항상 0보다 큰 값 집합에 적용하면 SMA (단순 이동 평균)와 동일합니다.
음수 값이 하나라도 있으면 결과가 잘못되므로 (계산에 사용 된 공식의 결과 일뿐입니다) 설명 된 제한이없는 일반 이동 평균으로 사용할 수 없습니다.
MetaQuotes Ltd에서 영어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/en/code/50398
