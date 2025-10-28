CTemaOnArray 클래스는 인디케이터 버퍼를 사용하여 삼중 지수 이동 평균(TEMA) 인디케이터의 값을 계산하도록 설계되었습니다.

추세의 방향에 따라 가격 차트에 컬러 점을 표시하는 추세 표시기입니다.