CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Two-Pole Super Smoother Filter - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Просмотров:
2648
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

В этом индикаторе для вычисления скользящей средней использован суперсглаживающий фильтр 2-го порядка из книги Джона Элерса "Cybernetic Analysis for Stocks and Futures: Cutting-Edge DSP Technology to Improve Your Trading".

Индикатор Two-Pole Super Smoother Filter

MyComment - new comments added without deleting existing ones MyComment - new comments added without deleting existing ones

Класс MyComment позволяет добавлять комментарии на график без удаления уже существующих.

Three-Pole Super Smoother Filter Three-Pole Super Smoother Filter

В этом индикаторе для вычисления скользящей средней использован суперсглаживающий фильтр 3-го порядка из книги Джона Элерса "Cybernetic Analysis for Stocks and Futures: Cutting-Edge DSP Technology to Improve Your Trading".

JFatlSpeed HTF JFatlSpeed HTF

Индикатор, отображающий направление скорости изменения цены JFatlSpeed с более крупного таймфрейма на более мелком таймфрейме.

JFatlAcceleration_HTF JFatlAcceleration_HTF

Индикатор, отображающий направление ускорения изменения цены JFatlAcceleration с более крупного таймфрейма на более мелком.