Two-Pole Super Smoother Filter - индикатор для MetaTrader 5
- 2648
В этом индикаторе для вычисления скользящей средней использован суперсглаживающий фильтр 2-го порядка из книги Джона Элерса "Cybernetic Analysis for Stocks and Futures: Cutting-Edge DSP Technology to Improve Your Trading".
