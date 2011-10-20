В этом индикаторе для вычисления скользящей средней использован суперсглаживающий фильтр 3-го порядка из книги Джона Элерса "Cybernetic Analysis for Stocks and Futures: Cutting-Edge DSP Technology to Improve Your Trading".

Класс MyComment позволяет добавлять комментарии на график без удаления уже существующих.

Индикатор, отображающий направление скорости изменения цены JFatlSpeed с более крупного таймфрейма на более мелком таймфрейме.

Индикатор, отображающий направление ускорения изменения цены JFatlAcceleration с более крупного таймфрейма на более мелком.