이 인디케이터는 모든 차트에 레이블이 지정된 거래 수준을 표시하는 유틸리티입니다. 기본 차트에서 기본 거래 수준을 대체하려면 F8 차트 속성에서 "거래 수준 표시"를 끄고 이 인디케이터를 첨부하세요. 기본 거래 수준을 표시할 수 없는 사용자 지정 차트에 거래 수준을 표시하려면 이 인디케이터를 첨부하면 됩니다. BaseSymbol - 거래 수준 데이터를 가져올 심볼을 지정합니다(고유한 사용자 지정 심볼에 유용). TextBarsBack - 현재 바에서 레벨 라벨이 그려질 과거 바의 수를 지정합니다. 참고: 코드에서 매직 넘버가 참조되지만 현재 거래 라인에 포함되지 않습니다. 동일한 심볼에서 여러 EA를 실행하는 경우 매직넘버를 표시하도록 코드를 편집한 다음 하나의 차트에서 지표의 여러 인스턴스를 실행할 수 있습니다. 또한 필요에 따라 개체 속성에서 글꼴 크기와 텍스트 간격을 다른 표시 해상도에 맞게 편집할 수 있습니다.

이 라이브러리에는 범용 해시 함수의 알고리즘인 adler32, CRC-32, MaHash8v64가 포함되어 있습니다. 또한 기본 시스템에서 십진수에서 문자열 표현으로 또는 그 반대로 변환하는 함수도 포함되어 있습니다.

스프레드 메타 트레이더 표시기 - 차트의 메인 창에 현재 스프레드를 표시합니다. 글꼴 매개변수, 인디케이터의 위치 및 스프레드 값의 정규화를 수정할 수 있습니다. 스프레드는 매 틱 후에 다시 그려져 가장 최신의 활성 스프레드 값을 보장합니다. 이는 스프레드가 가변적이거나 스프레드가 자주 확대되는 브로커에 유용할 수 있습니다. 스프레드 레이블을 현재 입찰가 라인 근처에 표시하도록 설정할 수도 있습니다. 이 인디케이터는 MT4와 MT5 모두에서 사용할 수 있습니다.