Export Indicator's Values - скрипт для MetaTrader 5
- Опубликовал:
- NFTrader
- Просмотров:
- 2982
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
После поисков подобного скрипта я решил создать свой и поделиться им с MQL5 community.
Этот скрипт экспортирует значения индикатора в CSV файл вместе с датой и временем, индикатор можно сменить в параметрах функции iCustom.
Версия 2:
- Улучшен код;
- Экспортированные значения легко открываются в Excel.
- Добавлена возможность изменения папки и имени+периода индикатора (см. рисунок)
- Имена файлов теперь имеют вид: EURUSD_PERIOD_H1(RSI,14)
Любые предложения приветствуются.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/273
