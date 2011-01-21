CodeBaseРазделы
в карман
Export Indicator's Values - скрипт для MetaTrader 5

NFTrader
2982
(46)
После поисков подобного скрипта я решил создать свой и поделиться им с MQL5 community.

Этот скрипт экспортирует значения индикатора в CSV файл вместе с датой и временем, индикатор можно сменить в параметрах функции iCustom.

Экспорт значений индикаторов

Версия 2:

  • Улучшен код;
  • Экспортированные значения легко открываются в Excel.
  • Добавлена возможность изменения папки и имени+периода индикатора (см. рисунок)
  • Имена файлов теперь имеют вид: EURUSD_PERIOD_H1(RSI,14)

Любые предложения приветствуются.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/273

