После поисков подобного скрипта я решил создать свой и поделиться им с MQL5 community.

Этот скрипт экспортирует значения индикатора в CSV файл вместе с датой и временем, индикатор можно сменить в параметрах функции iCustom.





Версия 2: Улучшен код;

Экспортированные значения легко открываются в Excel.

Добавлена возможность изменения папки и имени+периода индикатора (см. рисунок)



Имена файлов теперь имеют вид: EURUSD_PERIOD_H1(RSI,14)

Любые предложения приветствуются.

