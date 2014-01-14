Exportación de Valores del Indicador

Descripcion:



Después de buscar tales scripts, decidí crear el mío y decidí compartirlo con la comunidad MQL5.

Este script exporta los valores del indicador a un archivo CSV junto con fecha y hora (puedes cambiar los parámetros de la función iCustom para cambiar qué indicador a exportar).

Versión 2:

Código mejorado;

Los valores se exportan ahora a números en hojas de cálculo p.e. Excel, así que puedes hacer fácilmente cálculo sobre ellos (sin necesidad de convertirlos números en Excel);

El script ahora pide entradas: Directorio del Indicador y nombre + Periodo del Indicador. (ver cuadro adjunto);

Nombre del archivo exportado es algo así como: p.e. EURUSD_PERIOD_H1(RSI,14).

Se agradecen sugerencias.