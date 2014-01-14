Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Exportación de Valores del Indicador - script para MetaTrader 5
- Publicado por:
- NFTrader
- Visualizaciones:
- 2254
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Descripcion:
Después de buscar tales scripts, decidí crear el mío y decidí compartirlo con la comunidad MQL5.
Este script exporta los valores del indicador a un archivo CSV junto con fecha y hora (puedes cambiar los parámetros de la función iCustom para cambiar qué indicador a exportar).
Versión 2:
- Código mejorado;
- Los valores se exportan ahora a números en hojas de cálculo p.e. Excel, así que puedes hacer fácilmente cálculo sobre ellos (sin necesidad de convertirlos números en Excel);
- El script ahora pide entradas: Directorio del Indicador y nombre + Periodo del Indicador. (ver cuadro adjunto);
- Nombre del archivo exportado es algo así como: p.e. EURUSD_PERIOD_H1(RSI,14).
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/273
Emulador de funciones para trabajar con objetos. Ofrece la posibilidad de poder ver los objetos después de haber realizado las simulaciones correspondientes en el gráfico.Gráficos Sincronizados
Este asesor experto realiza sincronización de gráficas.
Este indicador permite realizar los cálculos de los datos del indicador solo cuando aparece una nueva barra en el gráfico.sChartsSynchroScroll_v2
Nueva versión del script sChartsSynchroScroll.