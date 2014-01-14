CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Scripts

Exportación de Valores del Indicador - script para MetaTrader 5

NFTrader | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Publicado por:
NFTrader
Visualizaciones:
2254
Ranking:
(46)
Publicado:
Actualizado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Descripcion:

Después de buscar tales scripts, decidí crear el mío y decidí compartirlo con la comunidad MQL5.

Este script exporta los valores del indicador a un archivo CSV junto con fecha y hora (puedes cambiar los parámetros de la función iCustom para cambiar qué indicador a exportar).

Exportación de Valores del Indicador

Versión 2:

  • Código mejorado;
  • Los valores se exportan ahora a números en hojas de cálculo p.e. Excel, así que puedes hacer fácilmente cálculo sobre ellos (sin necesidad de convertirlos números en Excel);
  • El script ahora pide entradas: Directorio del Indicador y nombre + Periodo del Indicador. (ver cuadro adjunto);
  • Nombre del archivo exportado es algo así como: p.e. EURUSD_PERIOD_H1(RSI,14).
Se agradecen sugerencias.

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/273

Emulador de Objeto Emulador de Objeto

Emulador de funciones para trabajar con objetos. Ofrece la posibilidad de poder ver los objetos después de haber realizado las simulaciones correspondientes en el gráfico.

Gráficos Sincronizados Gráficos Sincronizados

Este asesor experto realiza sincronización de gráficas.

Gestor de eventos "New bar" para indicadores Gestor de eventos "New bar" para indicadores

Este indicador permite realizar los cálculos de los datos del indicador solo cuando aparece una nueva barra en el gráfico.

sChartsSynchroScroll_v2 sChartsSynchroScroll_v2

Nueva versión del script sChartsSynchroScroll.