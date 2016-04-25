無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
インディケータ値のエクスポート - MetaTrader 5のためのスクリプト
内容
このようなスクリプトを探した後、自分で作成してMQL5コミュニティと共有することを決めました。
このスクリプトはインディケータの値を日時といっしょにCSVファイルにエクスポートします（iCustom関数パラメータはエクスポートするインディケータを変えるために変更できます）。
バージョン2：
- コードの改善
- 値は、Excelなどのスプレッドシートに数字としてエクスポートされるので、簡単に（Excelで数値に変換する必要がなく）計算を行うことができます。
- スクリプトには、インディケータダイレクトりと名前およびインディケータの期間入力が必要です。（添付写真を参照）。
- エクスポートされたファイルの名前は EURUSD_PERIOD_H1(RSI,14) のように見えます。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/273
RouletteGame
ルーレットゲーム。sChartsSynchroScroll_v2
sChartsSynchroScrollスクリプトの新しいバージョン。
A la "Bobsley" エキスパートアドバイザーr
このエキスパートアドバイザーは移動平均線とストキャスティックインディケータを使用します。同期されたチャート
このエキスパートアドバイザーはチャートを同期します。