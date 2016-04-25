インディケータ値のエクスポート

内容



このようなスクリプトを探した後、自分で作成してMQL5コミュニティと共有することを決めました。

このスクリプトはインディケータの値を日時といっしょにCSVファイルにエクスポートします（iCustom関数パラメータはエクスポートするインディケータを変えるために変更できます）。

バージョン2：

コードの改善

値は、Excelなどのスプレッドシートに数字としてエクスポートされるので、簡単に（Excelで数値に変換する必要がなく）計算を行うことができます。

スクリプトには、インディケータダイレクトりと名前およびインディケータの期間入力が必要です。（添付写真を参照）。

エクスポートされたファイルの名前は EURUSD_PERIOD_H1(RSI,14) のように見えます。

ご提案は歓迎されます。