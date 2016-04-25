コードベースセクション
ポケットに対して
スクリプト

インディケータ値のエクスポート - MetaTrader 5のためのスクリプト

発行者:
NFTrader
ビュー:
1184
評価:
(46)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
内容

このようなスクリプトを探した後、自分で作成してMQL5コミュニティと共有することを決めました。

このスクリプトはインディケータの値を日時といっしょにCSVファイルにエクスポートします（iCustom関数パラメータはエクスポートするインディケータを変えるために変更できます）。

インディケータ値のエクスポート

バージョン2：

  • コードの改善
  • 値は、Excelなどのスプレッドシートに数字としてエクスポートされるので、簡単に（Excelで数値に変換する必要がなく）計算を行うことができます。
  • スクリプトには、インディケータダイレクトりと名前およびインディケータの期間入力が必要です。（添付写真を参照）。
  • エクスポートされたファイルの名前は EURUSD_PERIOD_H1(RSI,14) のように見えます。
ご提案は歓迎されます。

元のコード: https://www.mql5.com/en/code/273

