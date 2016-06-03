Nach einer langen Suche nach einem solchen Skript habe ich mich entschieden ein eigenes zu erstellen und dieses mit MQL5 community zu teilen.

Dieses Skript exportiert Indikatorwerte mit Datum und Zeit in eine CSV-Datei; den Indikator kann man in den Parametern der Funktion iCustom wechseln.





Version 2: Code verbessert;

Die exportierten Werte kann man ganz einfach in Excel öffnen.

Die Möglichkeit hinzugefügt den Ordner und Name+Periode zu ändern (siehe Abbildung)



Die Namen der Dateien sehen nun so aus: EURUSD_PERIOD_H1(RSI,14)

Ich freue mich auf Eure Vorschläge.

