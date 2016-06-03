CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Skripte

Export Indicator's Values - Skript für den MetaTrader 5

NFTrader | German English Русский 中文 Español 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Veröffentlicht:
NFTrader
Ansichten:
1217
Rating:
(46)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Nach einer langen Suche nach einem solchen Skript habe ich mich entschieden ein eigenes zu erstellen und dieses mit MQL5 community zu teilen.

Dieses Skript exportiert Indikatorwerte mit Datum und Zeit in eine CSV-Datei; den Indikator kann man in den Parametern der Funktion iCustom wechseln.

Export von Indikatorwerten

Version 2:

  • Code verbessert;
  • Die exportierten Werte kann man ganz einfach in Excel öffnen.
  • Die Möglichkeit hinzugefügt den Ordner und Name+Periode zu ändern (siehe Abbildung)
  • Die Namen der Dateien sehen nun so aus: EURUSD_PERIOD_H1(RSI,14)

Ich freue mich auf Eure Vorschläge.

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/273

Grr-al Grr-al

Test-Gral für die Modi "Open prices" und "OHLC auf M1".

Graphic Panel Contest Graphic Panel Contest

Ein Panel für den Wettbewerb "Das beste Panel in MQL5".

Berater ala-bobsley Berater ala-bobsley

Der Expert Advisor verwendet Signale der Moving Average und Stochastic Indikatoren.

Demo_Create_OBJ_BITMAP_LABEL_EA Demo_Create_OBJ_BITMAP_LABEL_EA

Ein Beispiel für die Erstellung eines Buttons mithilfe des Objekts OBJ_BITMAP_LABEL.