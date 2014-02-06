代码库部分
在搜寻这样的脚本后，我决定自己创建一个，并将其分享给MQL5社区。

该脚本将指标值以及日期和时间导出到CSV文件中（你可以改变iCustom 函数的参数来改变指标的输出）。

导出指标值

版本 2：

  • 改进版；
  • 以数值形式导出到独立的Excel表中，因此你可以很方便的对它们进行计算（无需将它们在Excel中转换成数字）；
  • 脚本的输入参数：指标的路径和名称+指标周期。（见附图）；
  • 导出的文件名形如：EURUSD_PERIOD_H1(RSI,14)。
欢迎提出任何建议。

