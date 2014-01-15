CodeBaseSeções
Scripts

Export Indicator's Values - script para MetaTrader 5

NFTrader
Publicado por:
NFTrader
Visualizações:
2737
Avaliação:
(46)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Depois de procurar por tal script, eu decidi criar o meu, e decidi compartilhá-lo com a comunidade MQL5.

Este script exporta os valores do indicador para um arquivo CSV juntamente com a data e o tempo (você pode mudar os parâmetros da função iCustom para mudar qual indicador ele deve exportar).

Export Indicator's Values

Versão 2:

  • Código aprimorado:
  • Os valores são exportados como números em planilhas Excel, por exemplo, para que você possa fazer o cálculo deles facilmente (sem a necessidade de convertê-los para números em Excel);
  • O script agora pede por entradas: Diretório, nome e o período do indicador. (veja a imagem anexada);
  • Exportar o nome do arquivo agora se parece como: EURUSD_PERIOD_H1(RSI,14).

Qualquer sugestão é bem vinda.

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/273

