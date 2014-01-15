Export Indicator's Values

Depois de procurar por tal script, eu decidi criar o meu, e decidi compartilhá-lo com a comunidade MQL5.

Este script exporta os valores do indicador para um arquivo CSV juntamente com a data e o tempo (você pode mudar os parâmetros da função iCustom para mudar qual indicador ele deve exportar).

Versão 2:

Código aprimorado:

Os valores são exportados como números em planilhas Excel, por exemplo, para que você possa fazer o cálculo deles facilmente (sem a necessidade de convertê-los para números em Excel);

O script agora pede por entradas: Diretório, nome e o período do indicador. (veja a imagem anexada);

Exportar o nome do arquivo agora se parece como: EURUSD_PERIOD_H1(RSI,14).

Qualquer sugestão é bem vinda.