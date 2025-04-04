거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
MA 트렌드 2
MA 트렌드 첫 번째 버전 개발 - 유형 트레이딩 제한 매개변수 추가:
- Only BUY - 매수만 오픈 가능
- 매도만 - 매도만 개설할 수 있습니다.
- 매수 및 매도 - 매수 및 매도 모두 개시할 수 있습니다.
전문가 어드바이저는 iMA(이동평균, MA) 지표에 따라 작동합니다. 다양한 설정이 있습니다:
- 하나의 포지션만 - 시장에서하나의 포지션만 보유할 수 있습니다.
- 리버스 - 리버스 (플립) 거래 신호
- 반대 청산 - 거래 신호가 수신되면 반대 포지션을 강제 청산합니다.
모든 매개변수가 기본적으로 설정된 경우 거래 신호가 형성됩니다:
현재 ASK 가격이 바 #1의 지표 값보다 높음 -> 매수 포지션 개시 신호
현재 BID 가격이 바 #1의 지표 값보다 낮으면 -> 매도 포지션 개시 신호.
그리고 MQL5 코드에서 어떻게 보이는지:
if(m_symbol.Ask()>ma[1]) m_need_open_buy=true; else if(m_symbol.Bid()<ma[1]) m_need_open_sell=true;
하나의 포지션 매개변수만 거짓과 참인 경우의 작동 예시:
다음 예 오직 하나의 포지션 - 참, 반대 - 거짓, 반대 닫기 - 참: 매수 포지션이 개설되고 얼마 후 매도 포지션 개설 신호가 수신되었습니다. 반대 청산이 참이므로 매수 포지션이 먼저 청산된 후(신호와 반대이므로) 매도 포지션이 개시됩니다.
