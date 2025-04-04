코드베이스섹션
Experts

MA 트렌드 2 - MetaTrader 5용 expert

Vladimir Karputov | Korean English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português Français Italiano Türkçe
조회수:
157
평가:
(19)
게시됨:
MA Trend 2.mq5 (78.03 KB) 조회
ZIP 파일로 다운로드 MetaEditor에서 코드를 다운로드하는 방법
MQL5 프리랜스 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동

MA 트렌드 첫 번째 버전 개발 - 유형 트레이딩 제한 매개변수 추가:

  • Only BUY - 매수만 오픈 가능
  • 매도만 - 매도만 개설할 수 있습니다.
  • 매수 및 매도 - 매수 및 매도 모두 개시할 수 있습니다.

전문가 어드바이저는 iMA(이동평균, MA) 지표에 따라 작동합니다. 다양한 설정이 있습니다:

  • 하나의 포지션만 - 시장에서하나의 포지션만 보유할 수 있습니다.
  • 리버스 - 리버스 (플립) 거래 신호
  • 반대 청산 - 거래 신호가 수신되면 반대 포지션을 강제 청산합니다.

모든 매개변수가 기본적으로 설정된 경우 거래 신호가 형성됩니다:

현재 ASK 가격이 바 #1의 지표 값보다 높음 -> 매수 포지션 개시 신호

현재 BID 가격이 바 #1의 지표 값보다 낮으면 -> 매도 포지션 개시 신호.

그리고 MQL5 코드에서 어떻게 보이는지:

      if(m_symbol.Ask()>ma[1])
         m_need_open_buy=true;
      else if(m_symbol.Bid()<ma[1])
         m_need_open_sell=true;


하나의 포지션 매개변수만 거짓과 참인 경우의 작동 예시:

MA 트렌드


다음 예 오직 하나의 포지션 - 참, 반대 - 거짓, 반대 닫기 - 참: 매수 포지션이 개설되고 얼마 후 매도 포지션 개설 신호가 수신되었습니다. 반대 청산이 참이므로 매수 포지션이 먼저 청산된 후(신호와 반대이므로) 매도 포지션이 개시됩니다.

MA 트렌드


MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/23632

