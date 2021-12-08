シグナルセクション
Raphael Minato

R Factor Broker Papperstone

Raphael Minato
レビュー2件
信頼性
254週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2021 260%
Pepperstone-Edge12
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
7 945
利益トレード:
5 279 (66.44%)
損失トレード:
2 666 (33.56%)
ベストトレード:
46.08 AUD
最悪のトレード:
-43.20 AUD
総利益:
4 017.64 AUD (259 375 pips)
総損失:
-3 991.78 AUD (212 724 pips)
最大連続の勝ち:
31 (11.45 AUD)
最大連続利益:
46.08 AUD (1)
シャープレシオ:
-0.01
取引アクティビティ:
19.16%
最大入金額:
51.33%
最近のトレード:
1 日前
1週間当たりの取引:
23
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
0.04
長いトレード:
3 309 (41.65%)
短いトレード:
4 636 (58.35%)
プロフィットファクター:
1.01
期待されたペイオフ:
0.00 AUD
平均利益:
0.76 AUD
平均損失:
-1.50 AUD
最大連続の負け:
14 (-137.38 AUD)
最大連続損失:
-137.86 AUD (9)
月間成長:
8.68%
年間予想:
106.96%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
358.64 AUD
最大の:
697.63 AUD (179.81%)
比較ドローダウン:
残高による:
74.14% (697.63 AUD)
エクイティによる:
27.85% (165.73 AUD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURAUD 674
EURUSD 617
GBPUSD 612
USDCAD 602
EURGBP 585
AUDCAD 474
USDCHF 444
EURCAD 439
GBPAUD 406
AUDUSD 401
GBPCAD 375
USDJPY 373
EURSGD 284
EURJPY 273
GBPCHF 157
EURCHF 150
XAUUSD 129
AUDJPY 128
NZDUSD 122
AUDCHF 107
NZDJPY 78
NZDCHF 71
CADCHF 70
GBPJPY 68
XAUCHF 61
XAUAUD 61
XAUEUR 52
XAUJPY 42
XAUGBP 35
AUDNZD 32
CHFJPY 23
200 400 600
200 400 600
200 400 600
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURAUD 84
EURUSD -14
GBPUSD 28
USDCAD 38
EURGBP -4
AUDCAD -47
USDCHF 42
EURCAD -3
GBPAUD 60
AUDUSD -22
GBPCAD -11
USDJPY -11
EURSGD -19
EURJPY -3
GBPCHF -42
EURCHF 19
XAUUSD 29
AUDJPY -34
NZDUSD -31
AUDCHF 10
NZDJPY -32
NZDCHF -11
CADCHF -3
GBPJPY 0
XAUCHF 13
XAUAUD 26
XAUEUR 6
XAUJPY -21
XAUGBP 4
AUDNZD 4
CHFJPY -37
200 400 600
200 400 600
200 400 600
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURAUD 14K
EURUSD 924
GBPUSD 5.3K
USDCAD 7.7K
EURGBP 2.7K
AUDCAD 1.7K
USDCHF 2.5K
EURCAD 3K
GBPAUD 2.4K
AUDUSD 3.2K
GBPCAD 1.9K
USDJPY -4K
EURSGD 146
EURJPY 2.3K
GBPCHF 594
EURCHF 2.2K
XAUUSD 2.6K
AUDJPY 219
NZDUSD -1.1K
AUDCHF 1.4K
NZDJPY -1.4K
NZDCHF -556
CADCHF 140
GBPJPY 508
XAUCHF 1.2K
XAUAUD 3.7K
XAUEUR 579
XAUJPY -2.3K
XAUGBP 554
AUDNZD 274
CHFJPY -1.4K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +46.08 AUD
最悪のトレード: -43 AUD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 9
最大連続利益: +11.45 AUD
最大連続損失: -137.38 AUD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Pepperstone-Edge12"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Fyntura-Live
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 4
VantageInternational-Live 7
0.14 × 7
ICMarketsSC-Live19
0.21 × 145
ICMarketsSC-Live10
0.22 × 172
Axi.SVG-US10-Live
0.25 × 4
ICMarketsSC-Live32
0.36 × 297
Pepperstone-Edge07
0.58 × 33
ICMarketsSC-Live07
0.60 × 1704
ICMarketsSC-Live24
0.85 × 500
Coinexx-Demo
1.00 × 4
GoMarkets-Real 10
1.50 × 8
Osprey-Live
1.50 × 4
Pepperstone-Edge01
1.75 × 8
ICMarketsSC-Live15
1.78 × 23
Pepperstone-Edge12
1.80 × 12040
ICMarketsSC-Live08
1.84 × 118
ATCBrokers-Live 1
1.85 × 555
ICMarketsSC-Live23
1.93 × 14
ICMarketsSC-Live20
2.35 × 69
ICMarketsSC-Live09
2.36 × 11
35 より多く...
Hi  !!

**Telegram Group** - https://t.me/RFactorAlgotrading

R Factor is one EA you can count on. True skin in the game! This is where I trade my savings.

It is a long term expert advisor with years of live performance available, here you go: https://www.mql5.com/en/market/product/60200

R Factor EA has a built-in Dynamic Portfolio Management System, inspired on Kelly Criterion analysis. It really helps on the management of several pairs and their performance on the portfolio.

It is hard to find other EAs with almost 3 years of live published performance on many accounts. If you are looking for a long term strategy, don´t miss R Factor!

Live Performances ranging from 599% on conservative portfolios up to amazing 11.200,00% on higher risk settings! Check it out:

Buy version for Metatrader 4 - https://www.mql5.com/en/market/product/60200

Buy version for Metatrader 5 - https://www.mql5.com/en/market/product/71591
平均の評価:
Antonio Franco
890
Antonio Franco 2021.12.08 01:19 
 

not worth it. such low tp the suscribers will end in more losses than the provider

Abebe Mantovanni Sia
191
Abebe Mantovanni Sia 2021.10.14 03:13 
 

ユーザーは評価にコメントを残しませんでした

2025.01.06 20:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 06:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.07 20:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.07 08:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.05 22:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.09.05 03:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.02.06 21:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.02.06 00:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.01.04 22:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.01.04 21:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.12.28 02:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.12.05 23:23
A large drawdown may occur on the account again
2023.01.03 22:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2022.12.22 11:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2022.07.01 10:37
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:400
2022.06.21 22:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2022.06.20 04:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2022.01.04 22:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2021.12.23 03:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2021.07.24 23:10
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:400
