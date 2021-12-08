- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
7 945
利益トレード:
5 279 (66.44%)
損失トレード:
2 666 (33.56%)
ベストトレード:
46.08 AUD
最悪のトレード:
-43.20 AUD
総利益:
4 017.64 AUD (259 375 pips)
総損失:
-3 991.78 AUD (212 724 pips)
最大連続の勝ち:
31 (11.45 AUD)
最大連続利益:
46.08 AUD (1)
シャープレシオ:
-0.01
取引アクティビティ:
19.16%
最大入金額:
51.33%
最近のトレード:
1 日前
1週間当たりの取引:
23
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
0.04
長いトレード:
3 309 (41.65%)
短いトレード:
4 636 (58.35%)
プロフィットファクター:
1.01
期待されたペイオフ:
0.00 AUD
平均利益:
0.76 AUD
平均損失:
-1.50 AUD
最大連続の負け:
14 (-137.38 AUD)
最大連続損失:
-137.86 AUD (9)
月間成長:
8.68%
年間予想:
106.96%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
358.64 AUD
最大の:
697.63 AUD (179.81%)
比較ドローダウン:
残高による:
74.14% (697.63 AUD)
エクイティによる:
27.85% (165.73 AUD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURAUD
|674
|EURUSD
|617
|GBPUSD
|612
|USDCAD
|602
|EURGBP
|585
|AUDCAD
|474
|USDCHF
|444
|EURCAD
|439
|GBPAUD
|406
|AUDUSD
|401
|GBPCAD
|375
|USDJPY
|373
|EURSGD
|284
|EURJPY
|273
|GBPCHF
|157
|EURCHF
|150
|XAUUSD
|129
|AUDJPY
|128
|NZDUSD
|122
|AUDCHF
|107
|NZDJPY
|78
|NZDCHF
|71
|CADCHF
|70
|GBPJPY
|68
|XAUCHF
|61
|XAUAUD
|61
|XAUEUR
|52
|XAUJPY
|42
|XAUGBP
|35
|AUDNZD
|32
|CHFJPY
|23
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURAUD
|84
|EURUSD
|-14
|GBPUSD
|28
|USDCAD
|38
|EURGBP
|-4
|AUDCAD
|-47
|USDCHF
|42
|EURCAD
|-3
|GBPAUD
|60
|AUDUSD
|-22
|GBPCAD
|-11
|USDJPY
|-11
|EURSGD
|-19
|EURJPY
|-3
|GBPCHF
|-42
|EURCHF
|19
|XAUUSD
|29
|AUDJPY
|-34
|NZDUSD
|-31
|AUDCHF
|10
|NZDJPY
|-32
|NZDCHF
|-11
|CADCHF
|-3
|GBPJPY
|0
|XAUCHF
|13
|XAUAUD
|26
|XAUEUR
|6
|XAUJPY
|-21
|XAUGBP
|4
|AUDNZD
|4
|CHFJPY
|-37
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURAUD
|14K
|EURUSD
|924
|GBPUSD
|5.3K
|USDCAD
|7.7K
|EURGBP
|2.7K
|AUDCAD
|1.7K
|USDCHF
|2.5K
|EURCAD
|3K
|GBPAUD
|2.4K
|AUDUSD
|3.2K
|GBPCAD
|1.9K
|USDJPY
|-4K
|EURSGD
|146
|EURJPY
|2.3K
|GBPCHF
|594
|EURCHF
|2.2K
|XAUUSD
|2.6K
|AUDJPY
|219
|NZDUSD
|-1.1K
|AUDCHF
|1.4K
|NZDJPY
|-1.4K
|NZDCHF
|-556
|CADCHF
|140
|GBPJPY
|508
|XAUCHF
|1.2K
|XAUAUD
|3.7K
|XAUEUR
|579
|XAUJPY
|-2.3K
|XAUGBP
|554
|AUDNZD
|274
|CHFJPY
|-1.4K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +46.08 AUD
最悪のトレード: -43 AUD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 9
最大連続利益: +11.45 AUD
最大連続損失: -137.38 AUD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Pepperstone-Edge12"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Fyntura-Live
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 7
|0.14 × 7
|
ICMarketsSC-Live19
|0.21 × 145
|
ICMarketsSC-Live10
|0.22 × 172
|
Axi.SVG-US10-Live
|0.25 × 4
|
ICMarketsSC-Live32
|0.36 × 297
|
Pepperstone-Edge07
|0.58 × 33
|
ICMarketsSC-Live07
|0.60 × 1704
|
ICMarketsSC-Live24
|0.85 × 500
|
Coinexx-Demo
|1.00 × 4
|
GoMarkets-Real 10
|1.50 × 8
|
Osprey-Live
|1.50 × 4
|
Pepperstone-Edge01
|1.75 × 8
|
ICMarketsSC-Live15
|1.78 × 23
|
Pepperstone-Edge12
|1.80 × 12040
|
ICMarketsSC-Live08
|1.84 × 118
|
ATCBrokers-Live 1
|1.85 × 555
|
ICMarketsSC-Live23
|1.93 × 14
|
ICMarketsSC-Live20
|2.35 × 69
|
ICMarketsSC-Live09
|2.36 × 11
not worth it. such low tp the suscribers will end in more losses than the provider
ユーザーは評価にコメントを残しませんでした