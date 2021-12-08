信号部分
信号 / MetaTrader 4 / R Factor Broker Papperstone
Raphael Minato

R Factor Broker Papperstone

Raphael Minato
2条评论
可靠性
254
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2021 260%
Pepperstone-Edge12
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
7 945
盈利交易:
5 279 (66.44%)
亏损交易:
2 666 (33.56%)
最好交易:
46.08 AUD
最差交易:
-43.20 AUD
毛利:
4 017.64 AUD (259 375 pips)
毛利亏损:
-3 991.78 AUD (212 724 pips)
最大连续赢利:
31 (11.45 AUD)
最大连续盈利:
46.08 AUD (1)
夏普比率:
-0.01
交易活动:
19.16%
最大入金加载:
51.33%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
23
平均持有时间:
3 小时
采收率:
0.04
长期交易:
3 309 (41.65%)
短期交易:
4 636 (58.35%)
利润因子:
1.01
预期回报:
0.00 AUD
平均利润:
0.76 AUD
平均损失:
-1.50 AUD
最大连续失误:
14 (-137.38 AUD)
最大连续亏损:
-137.86 AUD (9)
每月增长:
8.68%
年度预测:
106.96%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
358.64 AUD
最大值:
697.63 AUD (179.81%)
相对跌幅:
结余:
74.14% (697.63 AUD)
净值:
27.85% (165.73 AUD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURAUD 674
EURUSD 617
GBPUSD 612
USDCAD 602
EURGBP 585
AUDCAD 474
USDCHF 444
EURCAD 439
GBPAUD 406
AUDUSD 401
GBPCAD 375
USDJPY 373
EURSGD 284
EURJPY 273
GBPCHF 157
EURCHF 150
XAUUSD 129
AUDJPY 128
NZDUSD 122
AUDCHF 107
NZDJPY 78
NZDCHF 71
CADCHF 70
GBPJPY 68
XAUCHF 61
XAUAUD 61
XAUEUR 52
XAUJPY 42
XAUGBP 35
AUDNZD 32
CHFJPY 23
200 400 600
200 400 600
200 400 600
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURAUD 84
EURUSD -14
GBPUSD 28
USDCAD 38
EURGBP -4
AUDCAD -47
USDCHF 42
EURCAD -3
GBPAUD 60
AUDUSD -22
GBPCAD -11
USDJPY -11
EURSGD -19
EURJPY -3
GBPCHF -42
EURCHF 19
XAUUSD 29
AUDJPY -34
NZDUSD -31
AUDCHF 10
NZDJPY -32
NZDCHF -11
CADCHF -3
GBPJPY 0
XAUCHF 13
XAUAUD 26
XAUEUR 6
XAUJPY -21
XAUGBP 4
AUDNZD 4
CHFJPY -37
200 400 600
200 400 600
200 400 600
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURAUD 14K
EURUSD 924
GBPUSD 5.3K
USDCAD 7.7K
EURGBP 2.7K
AUDCAD 1.7K
USDCHF 2.5K
EURCAD 3K
GBPAUD 2.4K
AUDUSD 3.2K
GBPCAD 1.9K
USDJPY -4K
EURSGD 146
EURJPY 2.3K
GBPCHF 594
EURCHF 2.2K
XAUUSD 2.6K
AUDJPY 219
NZDUSD -1.1K
AUDCHF 1.4K
NZDJPY -1.4K
NZDCHF -556
CADCHF 140
GBPJPY 508
XAUCHF 1.2K
XAUAUD 3.7K
XAUEUR 579
XAUJPY -2.3K
XAUGBP 554
AUDNZD 274
CHFJPY -1.4K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +46.08 AUD
最差交易: -43 AUD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +11.45 AUD
最大连续亏损: -137.38 AUD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Pepperstone-Edge12 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Fyntura-Live
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 4
VantageInternational-Live 7
0.14 × 7
ICMarketsSC-Live19
0.21 × 145
ICMarketsSC-Live10
0.22 × 172
Axi.SVG-US10-Live
0.25 × 4
ICMarketsSC-Live32
0.36 × 297
Pepperstone-Edge07
0.58 × 33
ICMarketsSC-Live07
0.60 × 1704
ICMarketsSC-Live24
0.85 × 500
Coinexx-Demo
1.00 × 4
GoMarkets-Real 10
1.50 × 8
Osprey-Live
1.50 × 4
Pepperstone-Edge01
1.75 × 8
ICMarketsSC-Live15
1.78 × 23
Pepperstone-Edge12
1.80 × 12040
ICMarketsSC-Live08
1.84 × 118
ATCBrokers-Live 1
1.85 × 555
ICMarketsSC-Live23
1.93 × 14
ICMarketsSC-Live20
2.35 × 69
ICMarketsSC-Live09
2.36 × 11
35 更多...
平均等级:
Antonio Franco
890
Antonio Franco 2021.12.08 01:19 
 

not worth it. such low tp the suscribers will end in more losses than the provider

Abebe Mantovanni Sia
191
Abebe Mantovanni Sia 2021.10.14 03:13 
 

用户没有留下任何评级信息

2025.01.06 20:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 06:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.07 20:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.07 08:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.05 22:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.09.05 03:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.02.06 21:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.02.06 00:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.01.04 22:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.01.04 21:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.12.28 02:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.12.05 23:23
A large drawdown may occur on the account again
2023.01.03 22:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2022.12.22 11:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2022.07.01 10:37
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:400
2022.06.21 22:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2022.06.20 04:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2022.01.04 22:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2021.12.23 03:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2021.07.24 23:10
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:400
