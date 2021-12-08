- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
7 945
Прибыльных трейдов:
5 279 (66.44%)
Убыточных трейдов:
2 666 (33.56%)
Лучший трейд:
46.08 AUD
Худший трейд:
-43.20 AUD
Общая прибыль:
4 017.64 AUD (259 375 pips)
Общий убыток:
-3 991.78 AUD (212 724 pips)
Макс. серия выигрышей:
31 (11.45 AUD)
Макс. прибыль в серии:
46.08 AUD (1)
Коэффициент Шарпа:
-0.01
Торговая активность:
19.16%
Макс. загрузка депозита:
51.33%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
23
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
0.04
Длинных трейдов:
3 309 (41.65%)
Коротких трейдов:
4 636 (58.35%)
Профит фактор:
1.01
Мат. ожидание:
0.00 AUD
Средняя прибыль:
0.76 AUD
Средний убыток:
-1.50 AUD
Макс. серия проигрышей:
14 (-137.38 AUD)
Макс. убыток в серии:
-137.86 AUD (9)
Прирост в месяц:
8.68%
Годовой прогноз:
106.96%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
358.64 AUD
Максимальная:
697.63 AUD (179.81%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
74.14% (697.63 AUD)
По эквити:
27.85% (165.73 AUD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURAUD
|674
|EURUSD
|617
|GBPUSD
|612
|USDCAD
|602
|EURGBP
|585
|AUDCAD
|474
|USDCHF
|444
|EURCAD
|439
|GBPAUD
|406
|AUDUSD
|401
|GBPCAD
|375
|USDJPY
|373
|EURSGD
|284
|EURJPY
|273
|GBPCHF
|157
|EURCHF
|150
|XAUUSD
|129
|AUDJPY
|128
|NZDUSD
|122
|AUDCHF
|107
|NZDJPY
|78
|NZDCHF
|71
|CADCHF
|70
|GBPJPY
|68
|XAUCHF
|61
|XAUAUD
|61
|XAUEUR
|52
|XAUJPY
|42
|XAUGBP
|35
|AUDNZD
|32
|CHFJPY
|23
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURAUD
|84
|EURUSD
|-14
|GBPUSD
|28
|USDCAD
|38
|EURGBP
|-4
|AUDCAD
|-47
|USDCHF
|42
|EURCAD
|-3
|GBPAUD
|60
|AUDUSD
|-22
|GBPCAD
|-11
|USDJPY
|-11
|EURSGD
|-19
|EURJPY
|-3
|GBPCHF
|-42
|EURCHF
|19
|XAUUSD
|29
|AUDJPY
|-34
|NZDUSD
|-31
|AUDCHF
|10
|NZDJPY
|-32
|NZDCHF
|-11
|CADCHF
|-3
|GBPJPY
|0
|XAUCHF
|13
|XAUAUD
|26
|XAUEUR
|6
|XAUJPY
|-21
|XAUGBP
|4
|AUDNZD
|4
|CHFJPY
|-37
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURAUD
|14K
|EURUSD
|924
|GBPUSD
|5.3K
|USDCAD
|7.7K
|EURGBP
|2.7K
|AUDCAD
|1.7K
|USDCHF
|2.5K
|EURCAD
|3K
|GBPAUD
|2.4K
|AUDUSD
|3.2K
|GBPCAD
|1.9K
|USDJPY
|-4K
|EURSGD
|146
|EURJPY
|2.3K
|GBPCHF
|594
|EURCHF
|2.2K
|XAUUSD
|2.6K
|AUDJPY
|219
|NZDUSD
|-1.1K
|AUDCHF
|1.4K
|NZDJPY
|-1.4K
|NZDCHF
|-556
|CADCHF
|140
|GBPJPY
|508
|XAUCHF
|1.2K
|XAUAUD
|3.7K
|XAUEUR
|579
|XAUJPY
|-2.3K
|XAUGBP
|554
|AUDNZD
|274
|CHFJPY
|-1.4K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +46.08 AUD
Худший трейд: -43 AUD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +11.45 AUD
Макс. убыток в серии: -137.38 AUD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Pepperstone-Edge12" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Fyntura-Live
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 7
|0.14 × 7
|
ICMarketsSC-Live19
|0.21 × 145
|
ICMarketsSC-Live10
|0.22 × 172
|
Axi.SVG-US10-Live
|0.25 × 4
|
ICMarketsSC-Live32
|0.36 × 297
|
Pepperstone-Edge07
|0.58 × 33
|
ICMarketsSC-Live07
|0.60 × 1704
|
ICMarketsSC-Live24
|0.85 × 500
|
Coinexx-Demo
|1.00 × 4
|
GoMarkets-Real 10
|1.50 × 8
|
Osprey-Live
|1.50 × 4
|
Pepperstone-Edge01
|1.75 × 8
|
ICMarketsSC-Live15
|1.78 × 23
|
Pepperstone-Edge12
|1.80 × 12040
|
ICMarketsSC-Live08
|1.84 × 118
|
ATCBrokers-Live 1
|1.85 × 555
|
ICMarketsSC-Live23
|1.93 × 14
|
ICMarketsSC-Live20
|2.35 × 69
|
ICMarketsSC-Live09
|2.36 × 11
еще 35...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Hi !!
**Telegram Group** - https://t.me/RFactorAlgotrading
R Factor is one EA you can count on. True skin in the game! This is where I trade my savings.
It is a long term expert advisor with years of live performance available, here you go: https://www.mql5.com/en/market/product/60200
R Factor EA has a built-in Dynamic Portfolio Management System, inspired on Kelly Criterion analysis. It really helps on the management of several pairs and their performance on the portfolio.
It is hard to find other EAs with almost 3 years of live published performance on many accounts. If you are looking for a long term strategy, don´t miss R Factor!
Live Performances ranging from 599% on conservative portfolios up to amazing 11.200,00% on higher risk settings! Check it out:
Buy version for Metatrader 4 - https://www.mql5.com/en/market/product/60200
Buy version for Metatrader 5 - https://www.mql5.com/en/market/product/71591
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
260%
0
0
USD
USD
847
AUD
AUD
254
100%
7 945
66%
19%
1.00
0.00
AUD
AUD
74%
1:500
not worth it. such low tp the suscribers will end in more losses than the provider
Пользователь не оставил комментарий к оценке