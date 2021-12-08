СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / R Factor Broker Papperstone
Raphael Minato

R Factor Broker Papperstone

Raphael Minato
2 отзыва
Надежность
254 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2021 260%
Pepperstone-Edge12
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
7 945
Прибыльных трейдов:
5 279 (66.44%)
Убыточных трейдов:
2 666 (33.56%)
Лучший трейд:
46.08 AUD
Худший трейд:
-43.20 AUD
Общая прибыль:
4 017.64 AUD (259 375 pips)
Общий убыток:
-3 991.78 AUD (212 724 pips)
Макс. серия выигрышей:
31 (11.45 AUD)
Макс. прибыль в серии:
46.08 AUD (1)
Коэффициент Шарпа:
-0.01
Торговая активность:
19.16%
Макс. загрузка депозита:
51.33%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
23
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
0.04
Длинных трейдов:
3 309 (41.65%)
Коротких трейдов:
4 636 (58.35%)
Профит фактор:
1.01
Мат. ожидание:
0.00 AUD
Средняя прибыль:
0.76 AUD
Средний убыток:
-1.50 AUD
Макс. серия проигрышей:
14 (-137.38 AUD)
Макс. убыток в серии:
-137.86 AUD (9)
Прирост в месяц:
8.68%
Годовой прогноз:
106.96%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
358.64 AUD
Максимальная:
697.63 AUD (179.81%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
74.14% (697.63 AUD)
По эквити:
27.85% (165.73 AUD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURAUD 674
EURUSD 617
GBPUSD 612
USDCAD 602
EURGBP 585
AUDCAD 474
USDCHF 444
EURCAD 439
GBPAUD 406
AUDUSD 401
GBPCAD 375
USDJPY 373
EURSGD 284
EURJPY 273
GBPCHF 157
EURCHF 150
XAUUSD 129
AUDJPY 128
NZDUSD 122
AUDCHF 107
NZDJPY 78
NZDCHF 71
CADCHF 70
GBPJPY 68
XAUCHF 61
XAUAUD 61
XAUEUR 52
XAUJPY 42
XAUGBP 35
AUDNZD 32
CHFJPY 23
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURAUD 84
EURUSD -14
GBPUSD 28
USDCAD 38
EURGBP -4
AUDCAD -47
USDCHF 42
EURCAD -3
GBPAUD 60
AUDUSD -22
GBPCAD -11
USDJPY -11
EURSGD -19
EURJPY -3
GBPCHF -42
EURCHF 19
XAUUSD 29
AUDJPY -34
NZDUSD -31
AUDCHF 10
NZDJPY -32
NZDCHF -11
CADCHF -3
GBPJPY 0
XAUCHF 13
XAUAUD 26
XAUEUR 6
XAUJPY -21
XAUGBP 4
AUDNZD 4
CHFJPY -37
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURAUD 14K
EURUSD 924
GBPUSD 5.3K
USDCAD 7.7K
EURGBP 2.7K
AUDCAD 1.7K
USDCHF 2.5K
EURCAD 3K
GBPAUD 2.4K
AUDUSD 3.2K
GBPCAD 1.9K
USDJPY -4K
EURSGD 146
EURJPY 2.3K
GBPCHF 594
EURCHF 2.2K
XAUUSD 2.6K
AUDJPY 219
NZDUSD -1.1K
AUDCHF 1.4K
NZDJPY -1.4K
NZDCHF -556
CADCHF 140
GBPJPY 508
XAUCHF 1.2K
XAUAUD 3.7K
XAUEUR 579
XAUJPY -2.3K
XAUGBP 554
AUDNZD 274
CHFJPY -1.4K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +46.08 AUD
Худший трейд: -43 AUD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +11.45 AUD
Макс. убыток в серии: -137.38 AUD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Pepperstone-Edge12" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Fyntura-Live
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 4
VantageInternational-Live 7
0.14 × 7
ICMarketsSC-Live19
0.21 × 145
ICMarketsSC-Live10
0.22 × 172
Axi.SVG-US10-Live
0.25 × 4
ICMarketsSC-Live32
0.36 × 297
Pepperstone-Edge07
0.58 × 33
ICMarketsSC-Live07
0.60 × 1704
ICMarketsSC-Live24
0.85 × 500
Coinexx-Demo
1.00 × 4
GoMarkets-Real 10
1.50 × 8
Osprey-Live
1.50 × 4
Pepperstone-Edge01
1.75 × 8
ICMarketsSC-Live15
1.78 × 23
Pepperstone-Edge12
1.80 × 12040
ICMarketsSC-Live08
1.84 × 118
ATCBrokers-Live 1
1.85 × 555
ICMarketsSC-Live23
1.93 × 14
ICMarketsSC-Live20
2.35 × 69
ICMarketsSC-Live09
2.36 × 11
еще 35...
Средняя оценка:
Antonio Franco
890
Antonio Franco 2021.12.08 01:19 
 

not worth it. such low tp the suscribers will end in more losses than the provider

Abebe Mantovanni Sia
191
Abebe Mantovanni Sia 2021.10.14 03:13 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

2025.01.06 20:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 06:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.07 20:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.07 08:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.05 22:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.09.05 03:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.02.06 21:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.02.06 00:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.01.04 22:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.01.04 21:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.12.28 02:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.12.05 23:23
A large drawdown may occur on the account again
2023.01.03 22:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2022.12.22 11:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2022.07.01 10:37
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:400
2022.06.21 22:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2022.06.20 04:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2022.01.04 22:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2021.12.23 03:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2021.07.24 23:10
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:400
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
R Factor Broker Papperstone
30 USD в месяц
260%
0
0
USD
847
AUD
254
100%
7 945
66%
19%
1.00
0.00
AUD
74%
1:500
