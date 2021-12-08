Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Pepperstone-Edge12" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Fyntura-Live 0.00 × 1 TMGM.TradeMax-Demo 0.00 × 6 ICMarketsSC-Live12 0.00 × 1 Tickmill-Live08 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live02 0.00 × 1 FusionMarkets-Demo 0.00 × 4 VantageInternational-Live 7 0.14 × 7 ICMarketsSC-Live19 0.21 × 145 ICMarketsSC-Live10 0.22 × 172 Axi.SVG-US10-Live 0.25 × 4 ICMarketsSC-Live32 0.36 × 297 Pepperstone-Edge07 0.58 × 33 ICMarketsSC-Live07 0.60 × 1704 ICMarketsSC-Live24 0.85 × 500 Coinexx-Demo 1.00 × 4 GoMarkets-Real 10 1.50 × 8 Osprey-Live 1.50 × 4 Pepperstone-Edge01 1.75 × 8 ICMarketsSC-Live15 1.78 × 23 Pepperstone-Edge12 1.80 × 12040 ICMarketsSC-Live08 1.84 × 118 ATCBrokers-Live 1 1.85 × 555 ICMarketsSC-Live23 1.93 × 14 ICMarketsSC-Live20 2.35 × 69 ICMarketsSC-Live09 2.36 × 11 noch 35 ... Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen oderund den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen