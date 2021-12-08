SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / R Factor Broker Papperstone
Raphael Minato

R Factor Broker Papperstone

Raphael Minato
2 Bewertungen
Zuverlässigkeit
254 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2021 260%
Pepperstone-Edge12
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
7 945
Gewinntrades:
5 279 (66.44%)
Verlusttrades:
2 666 (33.56%)
Bester Trade:
46.08 AUD
Schlechtester Trade:
-43.20 AUD
Bruttoprofit:
4 017.64 AUD (259 375 pips)
Bruttoverlust:
-3 991.78 AUD (212 724 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
31 (11.45 AUD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
46.08 AUD (1)
Sharpe Ratio:
-0.01
Trading-Aktivität:
19.16%
Max deposit load:
51.33%
Letzter Trade:
1 Tag
Trades pro Woche:
23
Durchschn. Haltezeit:
3 Stunden
Erholungsfaktor:
0.04
Long-Positionen:
3 309 (41.65%)
Short-Positionen:
4 636 (58.35%)
Profit-Faktor:
1.01
Mathematische Gewinnerwartung:
0.00 AUD
Durchschnittlicher Profit:
0.76 AUD
Durchschnittlicher Verlust:
-1.50 AUD
Max. aufeinandergehende Verluste:
14 (-137.38 AUD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-137.86 AUD (9)
Wachstum pro Monat :
8.68%
Jahresprognose:
106.96%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
358.64 AUD
Maximaler:
697.63 AUD (179.81%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
74.14% (697.63 AUD)
Kapital:
27.85% (165.73 AUD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURAUD 674
EURUSD 617
GBPUSD 612
USDCAD 602
EURGBP 585
AUDCAD 474
USDCHF 444
EURCAD 439
GBPAUD 406
AUDUSD 401
GBPCAD 375
USDJPY 373
EURSGD 284
EURJPY 273
GBPCHF 157
EURCHF 150
XAUUSD 129
AUDJPY 128
NZDUSD 122
AUDCHF 107
NZDJPY 78
NZDCHF 71
CADCHF 70
GBPJPY 68
XAUCHF 61
XAUAUD 61
XAUEUR 52
XAUJPY 42
XAUGBP 35
AUDNZD 32
CHFJPY 23
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURAUD 84
EURUSD -14
GBPUSD 28
USDCAD 38
EURGBP -4
AUDCAD -47
USDCHF 42
EURCAD -3
GBPAUD 60
AUDUSD -22
GBPCAD -11
USDJPY -11
EURSGD -19
EURJPY -3
GBPCHF -42
EURCHF 19
XAUUSD 29
AUDJPY -34
NZDUSD -31
AUDCHF 10
NZDJPY -32
NZDCHF -11
CADCHF -3
GBPJPY 0
XAUCHF 13
XAUAUD 26
XAUEUR 6
XAUJPY -21
XAUGBP 4
AUDNZD 4
CHFJPY -37
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURAUD 14K
EURUSD 924
GBPUSD 5.3K
USDCAD 7.7K
EURGBP 2.7K
AUDCAD 1.7K
USDCHF 2.5K
EURCAD 3K
GBPAUD 2.4K
AUDUSD 3.2K
GBPCAD 1.9K
USDJPY -4K
EURSGD 146
EURJPY 2.3K
GBPCHF 594
EURCHF 2.2K
XAUUSD 2.6K
AUDJPY 219
NZDUSD -1.1K
AUDCHF 1.4K
NZDJPY -1.4K
NZDCHF -556
CADCHF 140
GBPJPY 508
XAUCHF 1.2K
XAUAUD 3.7K
XAUEUR 579
XAUJPY -2.3K
XAUGBP 554
AUDNZD 274
CHFJPY -1.4K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +46.08 AUD
Schlechtester Trade: -43 AUD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 1
Max. aufeinandergehende Verluste: 9
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +11.45 AUD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -137.38 AUD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Pepperstone-Edge12" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Fyntura-Live
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 4
VantageInternational-Live 7
0.14 × 7
ICMarketsSC-Live19
0.21 × 145
ICMarketsSC-Live10
0.22 × 172
Axi.SVG-US10-Live
0.25 × 4
ICMarketsSC-Live32
0.36 × 297
Pepperstone-Edge07
0.58 × 33
ICMarketsSC-Live07
0.60 × 1704
ICMarketsSC-Live24
0.85 × 500
Coinexx-Demo
1.00 × 4
GoMarkets-Real 10
1.50 × 8
Osprey-Live
1.50 × 4
Pepperstone-Edge01
1.75 × 8
ICMarketsSC-Live15
1.78 × 23
Pepperstone-Edge12
1.80 × 12040
ICMarketsSC-Live08
1.84 × 118
ATCBrokers-Live 1
1.85 × 555
ICMarketsSC-Live23
1.93 × 14
ICMarketsSC-Live20
2.35 × 69
ICMarketsSC-Live09
2.36 × 11
noch 35 ...
Hi  !!

**Telegram Group** - https://t.me/RFactorAlgotrading

R Factor is one EA you can count on. True skin in the game! This is where I trade my savings.

It is a long term expert advisor with years of live performance available, here you go: https://www.mql5.com/en/market/product/60200

R Factor EA has a built-in Dynamic Portfolio Management System, inspired on Kelly Criterion analysis. It really helps on the management of several pairs and their performance on the portfolio.

It is hard to find other EAs with almost 3 years of live published performance on many accounts. If you are looking for a long term strategy, don´t miss R Factor!

Live Performances ranging from 599% on conservative portfolios up to amazing 11.200,00% on higher risk settings! Check it out:

Buy version for Metatrader 4 - https://www.mql5.com/en/market/product/60200

Buy version for Metatrader 5 - https://www.mql5.com/en/market/product/71591
Durchschnittliche Bewertung:
Antonio Franco
890
Antonio Franco 2021.12.08 01:19 
 

not worth it. such low tp the suscribers will end in more losses than the provider

Abebe Mantovanni Sia
191
Abebe Mantovanni Sia 2021.10.14 03:13 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

2025.01.06 20:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 06:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.07 20:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.07 08:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.05 22:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.09.05 03:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.02.06 21:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.02.06 00:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.01.04 22:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.01.04 21:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.12.28 02:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.12.05 23:23
A large drawdown may occur on the account again
2023.01.03 22:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2022.12.22 11:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2022.07.01 10:37
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:400
2022.06.21 22:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2022.06.20 04:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2022.01.04 22:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2021.12.23 03:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2021.07.24 23:10
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:400
